Cobasi CONTRATA novos profissionais em janeiro!

A Cobasi, empresa que tem a missão de oferecer uma ampla linha de produtos de qualidade, atendimento solícito e especializado, ambiente confortável e descontraído, e preços extremamente competitivos no segmento pet, está com ótimos cargos disponíveis. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre, veja quais são os postos de trabalho abertos:

Líder de Setor Jr. – Botucatu – SP -Atendimento;

Operador (a) de Loja- (Caixa/Repositor) – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja- Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Faxineiro (a) – Jundiaí e Jaú – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Portaria – Tatuapé – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Portaria – Jaboatão dos Guararapes – PE – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – CAMPO LIMPO II – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Jovem Aprendiz – Fortaleza – CE – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Villa Lobos – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja JR – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja JR – Porto Alegre – RS – Lojas / Shopping;

Fiscal de Caixa – Londrina – PR – Atendimento;

Faxineiro (a) São José dos Pinhais – PR – Limpeza;

Auxiliar de Armazém/Expedição – PCD – Barueri – SP – Lojas / Shopping;

Aprendiz – Pistão Sul – Taguatinga – DF – Lojas / Shopping;

Aprendiz – Brasília – DF – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) Especializado – Itaquaquecetuba – SP – Lojas / Shopping;

Banhador (a) – Belém – PA – Efetivo.

Mais a respeito da Cobasi

Contando mais detalhes sobre a Cobasi, é de suma importância frisar que a primeira loja da rede surgiu em 1985, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Foi pioneira no conceito de megaloja voltada especialmente para o cuidado de animais de estimação.

Hoje, com mais de 200 lojas no território brasileiro e mais de 6 mil colaboradores, sua principal transação é a de afetos, num lugar que proporciona tantos encontros: de colaboradores, de clientes, de pets. Isto é, é quem abastece a parte da “diversão” do lar.

Veja alguns benefícios ofertados

Salário compatível com mercado;

Vale Transporte;

Vale Refeição;

Cesta Básica;

Refeitório no local;

Assistência Médica e Odontológica;

Dentre outros.

O que é preciso para entrar na companhia?



Você também pode gostar:

Como as vagas da Cobasi já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!