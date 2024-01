Cody Garbrandt x Deiveson Figueiredo definido para o UFC 300

Cody Garbrandt realizará seu desejo no UFC 300.

O ex-campeão peso galo enfrentará o ex-campeão peso mosca do UFC, Deiveson Figueiredo, no dia 13 de abril, no próximo evento do tricentenário do UFC. O CEO do UFC, Dana White, anunciou a luta na sexta-feira após um relatório inicial de Ag. Lutar.

Garbrandt convocou um confronto contra Figueiredo após sua última vitória por nocaute sobre Brian Kelleher no UFC 296. Os dois ex-campeões já estavam agendados para se enfrentar em agosto de 2020, com Garbrandt caindo no peso e lutando pelo então título peso mosca de Figueiredo, no entanto Garbrandt foi forçado a desistir da competição devido a doença.

Garbrandt (14-5) finalmente fez sua estreia no peso mosca em 2021, com uma derrota por nocaute no primeiro round para Kai Kara-France no UFC 269. O veterano de 32 anos voltou ao peso galo e marcou duas vitórias sobre Trevin. Jones e Kelleher em 2023.

Figueiredo (22-3-1) agora o enfrenta na categoria até 135 libras depois de fazer sua estreia na divisão em dezembro passado com uma vitória por decisão sobre Rob Font. Bicampeão peso mosca, Figueiredo venceu nove de suas primeiras 10 aparições no octógono antes de se envolver em uma série de quatro lutas com Brandon Moreno de 2020-23, que viu Figueiredo acumular um recorde de 1-2-1 sobre seu rival mexicano.

O UFC 300 acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Para saber mais sobre o UFC 300, visite o card de luta e o rastreador de rumores do MMA Fighting, em constante atualização do UFC 300.