Cole Beasley e suas polêmicas críticas aos homens que pintam as unhas

Cole Beasley permanece imperturbável pela reação decorrente de sua posição sobre os homens pintarem as unhas, demonstrando uma atitude indiferente para com aqueles que desaprovam.

A agitação começou quando Beasleyem um tweet bastante direto, expressou sua opinião sobre os caras que pintam as unhas, afirmando que não é uma prática aceitável.

Robert Griffin III responde a Jay Gruden: “Ele não teve coragem de me proteger”Twitter

“O que há com todos esses caras pintando as unhas hoje em dia? Não é isso…” Beasley postado no Twitter.

Apesar da natureza direta do tweet e do fato de ter sido claramente BeasleyNa opinião pessoal de, o wide receiver foi atingido por uma reação negativa.

Beasley se recusou a se desculpar

BeasleyA recusa de Sucumbir à multidão indignada é única no clima actual. Numa sociedade onde muitas vezes se espera conformar-se com a opinião popular, Beasley recusou-se a retirar seus comentários.

Ele afirma que os homens pintarem as unhas não é uma norma e certamente não se alinha com a masculinidade tradicional. Embora esta afirmação possa ofender alguns, Beasley não deixa de expressar sua perspectiva honesta.

“Eu discordo. Tatuagens contam uma história baseada na imagem que você obtém. Unhas pintadas não têm imagem. O que exatamente você está expressando? Porque só consigo pensar em uma coisa. Haha.”

Após seu tweet, ele foi criticado no Twitter, mas ele traçou um limite claro e se recusou a pedir desculpas. Ele enfatizou que ninguém é obrigado a segui-lo, Beasley sugeriu usar o botão de bloqueio se suas opiniões forem desagradáveis.

Beasleyarmado com o que é coloquialmente chamado de “foda-se o dinheiro”, permanece imune a qualquer tentativa de cancelá-lo.

Tendo acumulado quase 40 milhões de dólares durante sua carreira na NFL, Beasley afirma que o alvoroço da mídia social não alterará em nada sua vida. Sua independência financeira lhe permite a liberdade de falar o que pensa sem medo de represálias.