Colorado, de Deion Sanders, relata múltiplas infrações da NCAA

EUno que começou como uma era promissora para o Universidade do Colorado programa de futebol sob a liderança de Deion Sanders, os Buffaloes enfrentaram desafios dentro e fora do campo. O golpe mais recente ocorreu quando a universidade denunciou 11 violações menores de futebol ao NCAAsomando-se aos problemas que atormentaram a equipe desde a desanimadora derrota por 42-6 para o Patos de Oregon em 23 de setembro.

De acordo com um relatório do USA Today, as violações, embora não sejam consideradas graves, são descritas como “violações inadvertidas de um livro de regras da NCAA que pode ser altamente complexo”. Lixadeirasem resposta ao relatório da universidade, pareceu reconhecer os erros em uma postagem nas redes sociais na quinta-feira.

Mensagem poderosa de Deion Sanders para começar 2024Instagram

Uma violação notável ocorreu em maio, durante um acampamento de pós-graduação organizado pela CU para recém-formados no ensino médio e jogadores do NCAA portal de transferência. Dos 350 participantes, sete não estavam realmente no portal de transferência, constituindo uma violação de adulteração de acordo com a regra 13.1.1.3 da NCAA. A universidade, reconhecendo a supervisão, impôs uma proibição de recrutamento de duas semanas, de 15 a 28 de junho, e uma proibição de recrutamento de um dia relacionada ao portal de transferência no primeiro dia de atividade do portal em dezembro.

“As comunicações com os participantes foram limitadas e ocorreram apenas relacionadas à participação no acampamento”, afirmou o Colorado departamento de atletismo, enfatizando que a violação deve ser vista mais como uma questão processual do que como adulteração.

Outras violações incluem Lixadeiras apresentando um potencial recruta em um vídeo do Instagram Live onde ele se comprometeu verbalmente Colorado, apenas para depois mudar para o Texas. Isso fez com que os treinadores de futebol fossem retirados das missões de recrutamento e enfrentassem uma proibição de recrutamento de uma semana. Outro incidente envolveu permitir que um recruta em potencial entrasse no vestiário para um discurso antes do jogo, uma violação de uma regra da NCAA relativa a “simulações de dias de jogo” durante uma visita não oficial. UC teve que contar o incidente como contato com um recruta e reduzir em um o número de futuros contatos de recrutamento.

Sanders teve um início turbulento em Boulder

Lixadeiras também postou uma foto de uma planilha com as metas de recrutamento da CU nas redes sociais, violando uma NCAA regra relativa à divulgação dos recrutas antes de assinarem as suas cartas de intenções. Como penalidade, os treinadores de futebol e a equipe de redes sociais realizaram uma sessão sobre educação de regras. Além disso, Sanders republicou um vídeo no Instagram de Búfalos jogadores participando de treinos voluntários, violando uma regra da NCAA que proíbe a gravação de tais treinos para uso da equipe técnica. A penalidade para esta infração foi a redução de 30 minutos nas atividades atléticas permitidas da equipe, juntamente com a educação das regras sobre o uso das redes sociais.

À medida que a universidade aborda estas violações, o programa de futebol enfrenta não só desafios em campo, mas também a necessidade de uma reavaliação completa da sua conformidade com as regras da NCAA. O Deion Sanders era em Coloradoque começou com grandes esperanças, agora se encontra em um momento crítico, exigindo uma navegação cuidadosa pelos obstáculos da NCAA para ter uma chance de redenção.