Shedeur Sanders, Colorado quarterback de destaque, está se preparando para mais uma temporada com os Buffaloes, mas a última novidade é muito cedo Heisman as probabilidades não parecem favorecê-lo.

Apesar de um desempenho promissor do Power Five no primeiro ano, Lixadeiras encontra-se com probabilidades de 70/1, não na companhia dos principais candidatos.

Shedeur ainda impressiona na estreia no Colorado

Enquanto o Heisman pode não estar nas cartas, Shedeur Sanders deixou uma marca indelével no cenário do futebol universitário durante sua temporada de estreia com os Buffaloes.

Postando uma temporada de 3.200 jardas com 27 touchdowns e apenas três interceptações, ele mostrou sua habilidade como pistoleiro.

Apesar de um resultado desafiador de 1-8 na conferência para o Bônus, Sanders’ As ações do Draft da NFL continuam em alta.

Guru do draft da NFL Mel Kiper não é dissuadido por Heisman probabilidades, declarando corajosamente Lixadeiras como ‘garantido’ para ser a escolha geral número 1 se ele retornar para sua última temporada universitária.

De facto, Sanders anunciou o seu regresso, procurando aproveitar o seu início impressionante e abordar as preocupações, especialmente as questões ao longo da linha ofensiva.

Búfalos do Colorado olhando para o futuro

Um dos desafios Lixadeiras enfrentou em sua temporada de estreia foi uma linha ofensiva instável, levando ao maior número de jardas permitidas na NCAA.

Apesar de suas atuações dinâmicas, Lixadeiras muitas vezes se via evitando os defensores no campo de defesa.

O técnico Deion Sanders está trabalhando no recrutamento para reforçar a linha de frente, mas Las Vegas permanece cético.

No meio Colorado temporada desafiadora de 4-8 (geral), Shedeur Sanders e estrela de duas vias Travis Caçador surgiram como pontos brilhantes.

Ambos os jogadores garantiram vagas ESPN classificação do 100 melhores jogadores de futebol universitário de 2023 temporada.

Caçadorclassificado em Nº 35demonstrou versatilidade, enquanto Lixadeiraspousando em Nº 69provou seu valor como quarterback do Power Five.

Enquanto a especulação cerca Sanders’ potencial Draft da NFL declaração, treinador principal Deion Sanders reiterou que seu filho permanecerá em Pedregulho para sua temporada sênior.

Com a adição do atacante ofensivo mais bem classificado Jordan Seaton, Lixadeiras almeja uma campanha ainda mais impressionante em 2024.

Enquanto isso, Caçadorcom mais um ano antes Draft da NFL elegibilidade, está pronto para retornar, ansioso para maximizar seu impacto no campo.