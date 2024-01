Com edital liberado, Concurso Nacional Unificado amplia cadastro reserva

Salários iniciais do Concurso Nacional Unificado pode chegar a R$ 23 mil

O Concurso Nacional Unificado liberou edital com grandes oportunidades e excelentes salários. São quase 7 mil vagas.

Veja todas as mudanças realizadas sobre o cadastro reserva.

Ampliação do Cadastro Reserva no Concurso Nacional Unificado

No Diário Oficial desta sexta-feira (12), uma modificação substancial foi anunciada no decreto nº 9.739, que regula o Cadastro Nacional Unificado. Essa alteração visa proporcionar o dobro de oportunidades para os aprovados em cada bloco do Concurso Nacional Unificado.

Flexibilidade no Cadastro de Reserva

Anteriormente vinculado a um concurso específico, o cadastro de reserva agora passa a permitir que um candidato figure na lista de mais de um cargo no CPNU. A intenção por trás da publicação desse Decreto é garantir a existência de duas vezes o número de vagas disponíveis para as pessoas aprovadas em determinado bloco.

Perspectivas da Ministra

Em uma coletiva realizada em 10 de janeiro, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, discorreu sobre a mudança, destacando a importância de ampliar as oportunidades para os candidatos.



Banco de candidatos

Em relação à mudança, o secretário de Serviço Compartilhados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Cilair Rodrigues de Abreu, ressaltou a importância dessa adaptação. Ele apontou que muitas vezes os candidatos assumem uma vaga e, posteriormente, conquistam outra em diferentes concursos, deixando dificuldades para repor a vaga vazia. Com o banco de candidatos, essa lacuna é minimizada, pois há uma alta probabilidade de novos ocupantes para a vaga disponível.

Aprovação no CNU e Contratações Temporárias: Uma Conexão Essencial

É crucial salientar que os aprovados no CNU também serão elegíveis para contratações temporárias. Conforme explicado pela ministra Esther Dweck, essa flexibilidade visa otimizar o processo de preenchimento de vagas, atendendo às necessidades do serviço público de maneira mais eficiente.

Blocos do Concurso Nacional Unificado

Na última quarta-feira (10), foram divulgados os esperados editais do Concurso Nacional Unificado, apresentando uma oferta expressiva de 6.640 vagas para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Destaca-se que os salários iniciais disponíveis para os aprovados atingem a atrativa faixa de R$ 23 mil.

A distribuição das oportunidades foi realizada de maneira criteriosa em 8 blocos temáticos, cada um contemplando áreas específicas de atuação:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 Vagas

Neste bloco, os concorrentes encontrarão 727 vagas destinadas a profissionais com expertise em infraestrutura, exatas e engenharias.

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação: 597 Vagas

Com foco em tecnologia, dados e informação, este bloco oferece 597 vagas para candidatos qualificados nessas áreas estratégicas.

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 Vagas

O Bloco 3 contempla 530 vagas voltadas para especialistas nas áreas ambiental, agrário e biológicas.

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 Vagas

Profissionais dedicados a temas como trabalho e saúde do servidor encontrarão 971 vagas disponíveis no Bloco 4.

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 Vagas

Este bloco abrange diversas áreas cruciais, oferecendo 1.016 vagas para profissionais voltados à educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos.

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 Vagas

Setores econômicos e regulação são contemplados com 359 vagas neste bloco, destinadas a candidatos com habilidades específicas nessas áreas.

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 Vagas

Profissionais interessados em gestão governamental e administração pública terão à disposição 1.748 vagas no Bloco 7.

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 Vagas

Por fim, o Bloco 8 reserva 692 vagas para candidatos com nível intermediário, abrindo oportunidades para uma gama diversificada de profissionais.

Provas do Concurso Nacional Unificado

No dia 5 de maio de 2024, os candidatos do Concurso Nacional Unificado enfrentarão as provas objetivas e discursivas em dois períodos distintos, manhã e tarde, cada um com características específicas.

Turno Matutino (2h30 de Prova)

Nível Superior: Provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões). Prova discursiva de conhecimento específico do bloco.

Nível Médio: Provas objetivas (20 questões). Redação.



Turno Vespertino (3h30 de Prova)

Nível Superior: Provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

Nível Médio: Provas objetivas (40 questões).



Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024 no portal Gov.br, mediante as taxas de participação nos valores de: