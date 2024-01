Com inscrições abertas, CONCURSO CRBio anuncia edital com 105 vagas e salários de quase R$ 6 MIL

Vagas do concurso CRBio para médio e superior

Se você busca detalhes e vagas do concurso CRBio está no lugar certo. As chances são para médio e superior e os salários excelentes.

Concurso CRBio

O edital do concurso do CRBio-9 (Conselho Regional de Biologia da 9ª Região), em Santa Catarina, foi publicado nesta quarta-feira, dia 10, trazendo 105 vagas, das quais 3 são para contratação imediata e 102 para formação de cadastro reserva (CR). As oportunidades contemplam os seguintes cargos:

Agente Fiscal: 1 vaga + 34 CR

Assistente Administrativo: 1 vaga + 34 CR

Fiscal Biólogo: 1 vaga + 34 CR

Requisitos concurso CRBio

Para as carreiras de Agente Fiscal e Assistente Administrativo, é necessário possuir ensino médio, enquanto para Fiscal Biólogo, é exigido curso superior.

Os locais de lotação são em Florianópolis, e os salários oferecidos são de R$ 3.191,93 para Agente Fiscal e Assistente Administrativo, e de R$ 5.976,91 para Fiscal Biólogo.



Além dos vencimentos, os servidores contarão com benefícios como vale-refeição de R$ 1.267, plano de saúde, vale-transporte, auxílio-creche e adicional por tempo de serviço.

Como se inscrever no concurso CRBio

Os interessados poderão se inscrever até 19 de fevereiro, às 23h. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.quadrix.org.br.

Veja as taxas:

R$ 70 (nível médio);

R$ 75 (nível superior).

Detalhes do concurso

Função dos cargos

