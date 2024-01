Com inscrições abertas, conheça limite de idade e regras do concurso Fuzileiro Naval

Concurso Fuzileiro Naval oferta mais de 1.600 vagas

São grandes as oportunidades do concurso Fuzileiro Naval, porém, você conhece as regras do edital? Além disso, sabe sobre os limites de idade?

Veja tudo a seguir.

Concurso Fuzileiro Naval

Com a publicação do edital do tão aguardado concurso Fuzileiro Naval, a Marinha do Brasil abre as portas para a formação de novos integrantes que desejam trilhar uma carreira de coragem e dedicação. Este certame, que oferece um total de 1.680 vagas de nível médio, representa não apenas uma oportunidade de ingresso, mas um compromisso com a excelência e os valores da instituição.

Vagas e Centros de Formação

O concurso disponibiliza mais de 1.600 oportunidades divididas entre o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa) e o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB). Com uma distribuição estratégica, as vagas atendem diferentes regiões do Brasil, proporcionando a oportunidade para candidatos de diversas localidades.

Cursos de Formação

Os futuros Fuzileiros Navais terão um intenso e enriquecedor curso de formação, o C-FSD-FN, com duração de aproximadamente 17 semanas. Durante esse período, os aprendizes terão acesso a benefícios essenciais, incluindo alimentação, uniforme e assistências médica e psicológica. Além disso, receberão uma bolsa-auxílio que reflete o compromisso da Marinha com seus integrantes.



Remuneração e Benefícios

Ao concluir o curso e alcançar o posto de SD-FN, os Fuzileiros Navais terão uma remuneração total de R$2.294,50. Isso se soma aos benefícios proporcionados durante o curso, evidenciando o cuidado e suporte oferecidos pela instituição.

Etapa do concurso Fuzileiro Naval

Os candidatos passarão por seis etapas desafiadoras, incluindo exame de escolaridade, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso, avaliação psicológica e verificação de documentos. Cada etapa é crucial para selecionar os mais capacitados e dedicados. Veja mais sobre o concurso Fuzileiro Naval.

Requisitos Importantes do Concurso Marinha Fuzileiros Navais

No caminho para se tornar um Fuzileiro Naval, é essencial compreender os requisitos estabelecidos no edital para garantir uma participação adequada. No caso do concurso Fuzileiros Navais, alguns requisitos cruciais merecem destaque:

Idade Adequada

Os candidatos devem ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade até o dia 30 de junho de 2025. Este critério visa garantir que os participantes possuam a maturidade necessária para enfrentar os desafios e responsabilidades inerentes à carreira de Fuzileiro Naval.

Altura dentro dos Padrões

A altura mínima de 1,54m e a máxima de 2,00m são requisitos fundamentais. A uniformidade nessas características físicas contribui para a eficácia das operações e atividades desempenhadas pelos Fuzileiros Navais.

Etapas de Avaliação do concurso Fuzileiro Naval

Os candidatos serão submetidos a diversas etapas, incluindo exame de escolaridade, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação. Cada etapa é projetada para avaliar diferentes aspectos, garantindo a seleção dos mais aptos para a carreira.

Compromisso com a Autenticidade

O procedimento de heteroidentificação, complementar à autodeclaração, reforça o compromisso com a autenticidade e transparência durante o processo seletivo. A verificação minuciosa dos dados contribui para a formação de uma instituição coesa e diversificada.

Como se inscrever

O tão aguardado concurso Fuzileiro Naval está com as inscrições abertas, oferecendo a oportunidade para jovens dedicados ingressarem nas fileiras dessa instituição de prestígio. Veja os detalhes cruciais para iniciar sua jornada:

Prazo de Inscrição

As inscrições estarão disponíveis até o dia 16 de fevereiro no portal oficial da Marinha. É crucial garantir sua participação dentro desse período para não perder a chance de integrar os Fuzileiros Navais.

Taxa de Inscrição

A taxa de inscrição é de R$40, um investimento fundamental para participar do processo seletivo e ter acesso a todas as etapas que definirão os futuros Fuzileiros Navais. Importante ressaltar que há a possibilidade de isenção para inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de medula óssea. Se você se enquadra nesses critérios, aproveite a oportunidade de solicitar a isenção até 19 de janeiro de 2024.

Fases do concurso Fuzileiro Naval

O concurso é composto por seis etapas, cada uma desenhada para avaliar habilidades específicas dos candidatos: