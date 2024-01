Com inscrições abertas, veja COMO pedir isenção no CONCURSO BACEN

Ao todo são 100 vagas no concurso Bacen

O concurso Bacen- Banco Central- anuncia que as inscrições já começaram. Porém, você sabe se tem direito à isenção da taxa?

Para isso, veja os regulamentos a seguir.

Concurso Público Bacen

O Banco Central do Brasil (Bacen) iniciou o período de inscrições para seu concurso público, juntamente com a oportunidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Certifique-se de compreender as regras e procedimentos para garantir uma participação efetiva. As possibilidades de isenção incluem:

1ª Possibilidade (CadÚnico):

Preenchimento do requerimento no aplicativo de inscrição, indicando o Número de Identificação Social (NIS) atribuído pelo CadÚnico;

Preenchimento da declaração de que é membro de família de baixa renda (hipossuficiência), conforme o Decreto nº 11.016/2022.

2ª Possibilidade (Doador de Medula Óssea):

Apresentação de atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, comprovando a doação de medula óssea e a data da doação.



Você também pode gostar:

Como solicitar isenção concurso Bacen

Efetuar o upload da documentação no site do Cebraspe até 20 de fevereiro, às 18h.

Recurso em Caso de Indeferimento:

Caso a solicitação seja indeferida, é possível apresentar recurso entre 29 de fevereiro e 1º de março, na página da banca organizadora.

Observação Importante:

Em caso de manutenção do indeferimento, será necessário efetuar o pagamento integral da taxa de R$ 150,00.

Concurso Bacen

Finalmente, o aguardado edital do concurso público do Banco Central do Brasil (Bacen) foi publicado, oferecendo 100 vagas imediatas para o cargo de Analista. As oportunidades são destinadas às áreas de Tecnologia da Informação e Economia e Finanças, despertando o interesse de profissionais qualificados nessas esferas.

Inscrições e Provas do concurso Bacen

Os interessados têm o período de 22 de janeiro a 20 de fevereiro para realizar as inscrições, sendo o custo de participação estabelecido em R$ 150,00. O processo de inscrição é conduzido por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe. As provas estão programadas para acontecer no dia 19 de maio, proporcionando aos candidatos um tempo adequado para se prepararem.

Requisitos Essenciais

Para concorrer às vagas, os candidatos devem atender a requisitos fundamentais, incluindo:

Diploma de Nível Superior: Devidamente registrado e obtido em qualquer área de formação, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Devidamente registrado e obtido em qualquer área de formação, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Nacionalidade e Idade Mínima: Ser brasileiro ou português, com amparo pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses. Além disso, ter no mínimo 18 anos completos na data da posse.

Salário Inicial Atrativo

As vagas do concurso Bacen são distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros, refletindo o compromisso com a diversidade e inclusão. O salário inicial para a carreira de Analista é de R$ 20.924,80, oferecendo uma remuneração competitiva aos aprovados.

Distribuição das vagas do concurso Bacen

Antes de mais nada, o aguardado concurso público do Banco Central do Brasil (Bacen) está com inscrições abertas para o cargo de Analista, oferecendo um total de 100 vagas. Veja abaixo a distribuição de vagas por áreas:

Áreas e Vagas Disponíveis:

Tecnologia da Informação: Vagas Ampla Concorrência (AC): 37 Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD): 3 Vagas para Candidatos Negros: 10 Total: 50 vagas

Economia e Finanças: Vagas Ampla Concorrência (AC): 37 Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD): 3 Vagas para Candidatos Negros: 10 Total: 50 vagas



Cargos de Destaque

As 100 vagas do BACEN são destinadas a profissionais de nível superior, com salário inicial impressionante de R$ 20.924,80. As áreas contempladas são Economia e Finanças, com 50 vagas, e Tecnologia da Informação, com outras 50 oportunidades.

De antemão, o requisito essencial para realizar o concurso do Banco Central é possuir diploma registrado de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Como se inscrever concurso Bacen

Os interessados poderão se inscrever no período de 22 de janeiro a 20 de fevereiro, no site da banca organizadora, Cebraspe. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.

A seleção, organizada pela banca Cebraspe, contempla diversas etapas, visando avaliar de maneira abrangente as habilidades e conhecimentos dos candidatos.

Acompanhe tudo aqui