Com mais de 2.200 vagas, CONCURSO PÚBLICO abre EDITAL para SAÚDE com vários cargos e ótimos salários

Este concurso público terá regime estatutário

O regime estatutário é para garantir estabilidade ao aprovado. Vale lembrar que este concurso público oferta vagas para saúde e são mais de 2.200 vagas.

Confira os cargos.

Concurso público na saúde

Foi anunciado o aguardado edital para o concurso na área de saúde de Fortaleza CE, promovido pela Fundação de Apoio à Gestão Integrada (Fagifor). O certame visa preencher 2.241 vagas efetivas em cargos de níveis médio, médio/técnico e superior.

Regime Estatutário e Estabilidade

Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime estatutário, garantindo estabilidade após o período de estágio probatório. O edital foi divulgado pelo prefeito José Sarto, sendo publicado no Diário Oficial do município e no site da banca na noite de terça-feira, 23.

Requisitos e Variação Salarial do concurso público

Para concorrer, é necessário atender aos requisitos de formação exigidos no edital, de acordo com o nível de escolaridade. Os salários oferecidos variam entre R$1.263 e R$13.923, além dos benefícios.



Você também pode gostar:

Os profissionais aprovados desempenharão suas funções na Rede Municipal de Saúde. A seleção será intermediada pela Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor). As convocações estão previstas ainda para este ano, conforme anunciado pelo prefeito José Sarto. Veja mais sobre o concurso público

Maior Concurso para a Saúde Pública

Este é considerado o maior concurso para a saúde pública de Fortaleza, evidenciando o compromisso da gestão municipal em reforçar o quadro de profissionais na área de saúde. As oportunidades são efetivas, e há a possibilidade de formação de um cadastro de reserva para utilização durante o prazo de validade do concurso.

Vagas e Salários do concurso público

O edital do aguardado concurso na área de saúde de Fortaleza CE trouxe a distribuição das vagas por especialidade. O planejamento estratégico entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Fagifor resultou na oferta de 2.241 vagas efetivas em cargos de níveis médio, médio/técnico e superior.

Segundo o prefeito, o processo contou com um planejamento estratégico minucioso, refletido na lista completa de cargos e salários. A seleção abrange uma variedade de especialidades, visando fortalecer a equipe de saúde do município.

Lista de Cargos e Salários concurso público

A seguir, a lista completa de alguns cargos e seus respectivos salários do concurso público:

Assistente Social: R$2.571 a R$3.856,50

Auxiliar de Farmácia: R$1.263,60 a R$1.404

Cirurgião-dentista: R$3.438 a R$6.876

Enfermeiro: R$4.297,50 a R$5.730

Engenheiro Clínico: R$10.038

Farmacêutico: R$3.856,50 a R$5.142

Fisioterapeuta: R$2.571 a R$4.627,80

Médico: R$8.564 a R$13.923

Nutricionista: R$2.571 a R$5.142

Psicólogo: R$2.571 a R$3.856,50

Técnico em Enfermagem: R$2.755,80 a R$3.062

Técnico em Radiologia: R$2.666,40

Técnico em Segurança do Trabalho: R$2.596

Terapeuta Ocupacional: R$2.865

Do total de vagas, 5% serão reservadas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros. A jornada de trabalho variará entre 20 e 40 horas, com possibilidade de escalas ou esquemas específicos, de acordo com a natureza do cargo.

Como se inscrever no concurso público

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 5 de fevereiro e 5 de março.

Para isso, basta acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC.

As taxas são:

R$90 para nível médio e técnico;

R$120 para superior assistencial; e

R$180 para superior médico.

Fases do certame

O concurso para a área da Saúde em Fortaleza CE, conforme divulgado pela Prefeitura, será composto por uma única etapa, a prova objetiva, marcada para o dia 14 de abril, domingo. Esta etapa terá caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões distribuídas em duas partes.

Composição da Prova Objetiva

Conhecimentos Gerais (30 questões):

Língua Portuguesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico: 10 questões;

Legislação (SUS): 10 questões.

Conhecimentos Específicos (20 questões):

Critérios de Aprovação

Para ser aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo:

12 pontos em cada prova (Geral e Específica);

40 pontos no total do exame.

Avaliação de Títulos e Experiência Profissional

A seleção também contemplará uma etapa de títulos e experiência profissional. Somente os aprovados na prova objetiva, que estiverem classificados dentro do limite, participarão dessa fase.