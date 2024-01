Com salários acima de R$ 6 MIL, Concurso MÉDIO e SUPERIOR anuncia edital para vários cargos

As vagas do concurso médio e superior são imediatas

Mais um concurso médio e superior oferta grandes chances e oportunidades para quem deseja mudar de vida. Se este for o seu caso, veja aqui.

Naõ deixe de conferir todos os cargos.

Concurso médio

A cidade de Olinda, situada no estado de Pernambuco, anuncia uma nova oportunidade para quem busca uma carreira pública. O edital do concurso da Câmara Municipal foi publicado, oferecendo 17 vagas imediatas em diferentes especialidades.

Cargos e Salários do concurso médio

As vagas deste concurso médio e superior contemplam os cargos de Técnico Legislativo e Analista Legislativo, atendendo a profissionais com formação de nível médio e superior, respectivamente. A distribuição das oportunidades inclui tanto a ampla concorrência quanto candidatos com deficiência. Os salários iniciais variam de R$ 3.819,66 a R$ 6.111,43, oferecendo remuneração competitiva para os aprovados.

Técnico Legislativo – Especialidade Administrativa: 13 vagas, R$ 3.819,66

13 vagas, R$ 3.819,66 Analista Legislativo – Especialidade Controladoria Interna: 02 vagas, R$ 6.111,43

02 vagas, R$ 6.111,43 Analista Legislativo – Especialidade Jurídica: 02 vagas, R$ 6.111,43

Etapas do concurso médio e superior



O concurso médio e superior será composto por várias etapas, cada uma projetada para avaliar habilidades específicas dos candidatos.

Provas Objetivas: Essa fase, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os cargos. A abordagem das questões vai além do conhecimento memorizado, avaliando a compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. As questões serão divididas em Conhecimentos Gerais (30 pontos) e Conhecimentos Específicos (70 pontos), totalizando uma pontuação máxima de 100 pontos. A nota mínima para aprovação é de 70 pontos.

Essa fase, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os cargos. A abordagem das questões vai além do conhecimento memorizado, avaliando a compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. As questões serão divididas em Conhecimentos Gerais (30 pontos) e Conhecimentos Específicos (70 pontos), totalizando uma pontuação máxima de 100 pontos. A nota mínima para aprovação é de 70 pontos. Avaliação Discursiva: Exclusiva para o cargo de Analista Legislativo – Especialidade Jurídica, esta etapa consistirá na elaboração de um parecer jurídico. Com caráter eliminatório e classificatório, a prova será avaliada na escala de 0 a 20 pontos. A aprovação requer um mínimo de 50% da pontuação máxima.

Exclusiva para o cargo de Analista Legislativo – Especialidade Jurídica, esta etapa consistirá na elaboração de um parecer jurídico. Com caráter eliminatório e classificatório, a prova será avaliada na escala de 0 a 20 pontos. A aprovação requer um mínimo de 50% da pontuação máxima. Avaliação Psicológica: Etapa eliminatória para todos os cargos, visa analisar as características psicológicas dos candidatos, garantindo a adequação ao perfil necessário para o desempenho das funções.

Etapa eliminatória para todos os cargos, visa analisar as características psicológicas dos candidatos, garantindo a adequação ao perfil necessário para o desempenho das funções. Avaliação de Títulos: Exclusiva para candidatos de nível superior, essa fase classificatória requer a apresentação de títulos, considerando a aptidão na avaliação psicológica.

Exclusiva para candidatos de nível superior, essa fase classificatória requer a apresentação de títulos, considerando a aptidão na avaliação psicológica. Aferição de Deficiência: Etapa eliminatória destinada aos candidatos com deficiência, garantindo a devida inclusão.

Função dos cargos

Confira a seguir:

Técnico Legislativo – Especialidade Administrativa:

O Técnico Legislativo com especialidade administrativa desempenha um papel crucial na Câmara de Olinda. Suas responsabilidades incluem a execução de atividades administrativas, tais como o gerenciamento de documentos, elaboração de relatórios, atendimento ao público, organização de arquivos, e apoio geral aos processos legislativos. Esse profissional desempenha um papel vital na eficiência operacional da instituição, contribuindo para a gestão adequada de recursos e informações.

Analista Legislativo – Especialidade Controladoria Interna:

O Analista Legislativo com especialidade em Controladoria Interna atua na área de controle interno da Câmara. Suas funções envolvem a avaliação e fiscalização dos processos internos, garantindo conformidade com normas e regulamentos. Esse profissional contribui para a transparência e integridade das atividades legislativas, identificando e corrigindo possíveis irregularidades.

Analista Legislativo – Especialidade Jurídica:

O Analista Legislativo com especialidade jurídica desempenha um papel fundamental na assessoria jurídica da Câmara. Suas atribuições incluem a análise de legislação, emissão de pareceres jurídicos, acompanhamento de processos judiciais e elaboração de documentos legais. Esse profissional assegura que todas as atividades legislativas estejam em conformidade com a legislação vigente, fornecendo suporte legal para as decisões da instituição.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 14 de fevereiro, no site da banca organizadora, Igeduc.

Os valores das taxas são:

Médio: R$ 100,00

R$ 100,00 Superior: R$ 120,00

Cronograma detalhado

Confira as datas e se prepare:

Isenção da Taxa: 10 a 12 de janeiro

Para aqueles que se qualificam conforme os critérios estipulados, o período para requerer a isenção da taxa de inscrição ocorre entre os dias 10 e 12 de janeiro.

Inscrições: 10 de janeiro a 14 de fevereiro

Entre 10 de janeiro e 14 de fevereiro, os candidatos têm a oportunidade de realizar suas inscrições para participar do concurso.

Último Dia para Pagamento: 15 de fevereiro

Os candidatos que não se enquadraram nos critérios de isenção ou optaram por não solicitar a isenção devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 15 de fevereiro.

Escolha do Polo para Realização da Prova

No ato de inscrição, os candidatos são obrigados a selecionar o Polo em que desejam realizar a prova objetiva e/ou discursiva. As opções incluem:

Olinda – PE: Abrange escolas dos municípios de Olinda – PE.

Abrange escolas dos municípios de Olinda – PE. Caruaru – PE: Envolvendo escolas do município de Caruaru – PE.

Envolvendo escolas do município de Caruaru – PE. Recife – PE: Compreendendo escolas do município de Recife – PE.

Essa escolha permite aos candidatos optarem por um local mais conveniente para a realização das provas, considerando sua localização e preferências individuais.

Prova-17 de março

A data da prova é um dos momentos mais aguardados pelos candidatos. Agendada para o dia 17 de março.