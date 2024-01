Com salários de quase R$ 7 MIL, CONCURSO anuncia edital com 279 vagas para vários cargos

As vagas deste concurso são imediatas

Com vagas imediatas, este concurso anuncia chances para várias oportunidades. Portanto, se você deseja uma chance por meio de edital, não deixe de conferir.

Veja maiores detalhes.

Edital e concurso

A Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (FUNSAU MS) acaba de publicar seu aguardado edital de concurso, oferecendo um total de 279 vagas imediatas em diversas carreiras no setor de saúde.

Distribuição de Vagas por Níveis de Escolaridade

As oportunidades contemplam as carreiras de Profissional de Serviços Hospitalares, Técnico de Serviços Hospitalares e Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares, abrangendo diferentes especialidades. O número significativo de vagas reflete a necessidade de reforçar o quadro de profissionais de saúde para atender às demandas crescentes.

Salários Atrativos neste concurso

Os salários iniciais variam de R$ 2.254,70 a R$ 6.313,15, proporcionando uma remuneração competitiva para os candidatos aprovados. A distribuição das vagas por níveis de escolaridade e carreiras é a seguinte:



Nível Fundamental – Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares

Auxiliar de Serviços Hospitalares: 20 vagas, salário de R$ 2.254,70

Ensino Médio e Técnico – Técnico de Serviços Hospitalares

Costureiro: 2 vagas, salário de R$ 2.592,88

Agente de Serviços Hospitalares: 30 vagas, salário de R$ 3.025,03

Agente Condutor de Veículos: 5 vagas, salário de R$ 2.938,60

Agente de Farmácia: 20 vagas, salário de R$ 3.197,89

Técnico de Enfermagem: 52 vagas, salário de R$ 3.370,75

Técnico de Laboratório: 9 vagas, salário de R$ 3.370,75

Técnico em Radiologia: 22 vagas, salário de R$ 3.370,75

Curso Superior neste concurso

Psicólogo, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Biomédico, Enfermeiro, Engenheiro Clínico, Nutricionista, Fonoaudiólogo, Assistente Social, Fisioterapeuta: Total de 62 vagas, salário de R$ 5.084,33

Médico (diversas especialidades): 44 vagas, salário de R$ 6.313,15

Especialidades Médicas para Médicos

Medicina de Urgência, Médico Intensivista Adulto, Médico Intensivista Pediátrico, Médico Pediatra, Médico Nefrologista, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Radiologista Intervencionista, Médico Neonatologista, Médico Cardiologista, Médico Ecocardiografista, Médico Endoscopista, Médico Radiologista, Médico Ultrassonografista, Médico Patologista, Médico Pneumologista, Médico Endocrinologista, Médico Plantonista Hospitalar, Médico Cirurgião Torácico, Médico Cirurgião Geral, Médico Neurologista, Médico Neurologista Pediátrico, Médico Oftalmologista: Total de 44 vagas.

Duas Etapas para Diversos Cargos

Conforme detalhado no edital, os candidatos que participarão do concurso público da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (FUNSAU MS) serão submetidos a um processo seletivo composto por até duas etapas, dependendo do cargo almejado:

Fase I: Prova Escrita Objetiva

Esta fase, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por todos os candidatos inscritos no concurso. A prova objetiva consistirá em até 80 questões de múltipla escolha, variando conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido. Confira mais sobre este concurso

Distribuição das Questões por Nível de Escolaridade:

Nível Fundamental: Língua Portuguesa: 10 questões Noções de Informática: 10 questões Conhecimentos sobre Saúde Pública: 10 questões Conhecimentos Específicos: 20 questões

Nível Médio e Técnico: Língua Portuguesa: 10 questões Noções de Informática: 10 questões Conhecimentos sobre Saúde Pública: 15 questões Conhecimentos Específicos: 25 questões

Nível Superior: Língua Portuguesa: 15 questões Noções de Informática: 10 questões Conhecimentos sobre Saúde Pública: 15 questões Conhecimentos Específicos: 40 questões



O candidato será considerado aprovado na Prova Escrita Objetiva se obtiver, cumulativamente, pelo menos 60% do total de pontos e não tiver pontuação 0,00 em nenhum dos grupos de questões.

Fase II: Prova de Títulos (Somente para Nível Superior)

A segunda fase, de caráter unicamente classificatório, será destinada exclusivamente aos candidatos de nível superior. Nessa etapa, os participantes terão a oportunidade de apresentar títulos que contribuirão para a classificação final.

Aplicação da Prova Escrita Objetiva

A Prova Escrita Objetiva será realizada na cidade de Campo Grande, com uma duração total de 4 horas. O período matutino será reservado para os cargos de nível médio e técnico, enquanto o período vespertino será destinado aos cargos de nível superior e fundamental.

Como se inscrever no concurso

Os interessados poderão se inscrever no período de 5 de fevereiro a 15 de março, no site da banca organizadora, Instituto Selecon.

Veja as taxas: