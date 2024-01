Com salários de R$ 11,2 MIL, concurso INPI anuncia locais de prova para seleção com 120 vagas

Veja como acessar o seu local de prova do concurso INPI

A espera acabou! Os locais de prova do concurso INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) foram liberados.

Vale lembrar que os salários são atrativos e ultrapassam R$ 11 mil.

Concurso INPI Oferta 120 Vagas

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) lança um concurso disponibilizando um total de 120 vagas distribuídas em três cargos estratégicos. Os servidores desse renomado instituto terão a remuneração composta não apenas pelo vencimento básico, mas também por gratificações, retribuição por titulação e um auxílio alimentação no valor de R$ 658,00.

Cargos concurso INPI

O cargo de Analista abrange diversas áreas, tais como Administração, Direito, Contabilidade, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Psicologia, e Gestão da Tecnologia da Informação. As especializações contemplam tanto o desenvolvimento e manutenção de sistemas quanto a infraestrutura de TI e a segurança da informação.

Tecnologista em Propriedade Industrial

Já o cargo de Tecnologista oferece vagas em áreas especializadas como Biologia Celular e Molecular, Bioquímica, Biotecnologia, Enzimologia, Microbiologia, Imunologia, Bioinformática, Redes de Comunicação Sem Fio, Sistemas de Comunicações Móveis, Sistemas e Redes de Comunicação Digital, Processamento de Sinais, Processamento de Dados de Imagem, Áudio ou Voz, Codificação, Compressão e Decodificação de Imagem, Áudio e Voz, Reconhecimento de Padrões, Instrumentos e Processos de Medição de Grandezas Físicas, Químicas e Biomédicas, Sensores e Biosensores, Aparelhos de Diagnóstico e Terapia, Biomecânica. Veja mais sobre o concurso INPI



Pesquisador e concurso INPI

Para o cargo de Pesquisador, a formação desejada pode ser de qualquer área, proporcionando uma abertura significativa para profissionais qualificados.

Remuneração Atrativa

As remunerações, considerando vencimento básico, GDAPI e Retribuição por Titulação, alcançam até R$ 9.144,01 para Analistas e Tecnologistas, e R$ 11.205,93 para Pesquisadores.

Locais de Prova Disponíveis para Consulta

Os locais de aplicação das provas objetivas do aguardado concurso INPI já foram divulgados. Para conferir as informações sobre o local de realização do exame, os candidatos devem acessar o site oficial do Cebraspe e seguir os procedimentos estabelecidos.

Detalhes das Provas do concurso INPI

As provas objetivas, que compreendem um momento crucial do processo seletivo, estão programadas para o dia 14 de janeiro de 2024, iniciando às 14 horas. A avaliação terá uma duração total de 3 horas e 30 minutos.

Oportunidades em Destaque

A seleção oferece um total de 120 vagas, contemplando cargos de nível superior com salários iniciais atrativos, podendo chegar a R$ 11,2 mil. Os cargos em destaque são: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial (40 vagas), Pesquisador em Propriedade Industrial (40 vagas) e Tecnologista em Propriedade Industrial (40 vagas).

Preparação na reta final

Preparar-se nos últimos dias para as provas exige uma estratégia eficaz e concentração máxima. Embora seja um período desafiador, é possível otimizar o tempo de estudo com organização e foco.

Nessa fase, é fundamental revisar os tópicos essenciais, utilizando resumos e esquemas para facilitar a assimilação do conteúdo. Resolver questões de exames anteriores é uma prática valiosa para identificar padrões e áreas que precisam de reforço.

Além disso, realizar simulações completas do exame ajuda a se familiarizar com o formato da prova e a gerenciar o tempo de maneira eficaz, reduzindo a ansiedade. Garantir uma boa noite de sono antes do exame é fundamental para otimizar o desempenho cognitivo.

No que diz respeito à gestão do tempo durante a prova, é importante praticar a divisão eficiente entre as seções, evitando gastar excessivamente em uma única pergunta. Revisar as instruções da prova antecipadamente também economiza tempo valioso durante a aplicação.

Cuidar da saúde física e mental é importante. Manter-se hidratado, fazer refeições equilibradas e evitar mudanças bruscas na rotina contribuem para o bem-estar geral. Praticar técnicas de gerenciamento de estresse, como respiração profunda, durante os estudos e as pausas é benéfico e vai te ajudar.