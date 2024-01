Com salários de R$ 17 MIL, CONFIRA os CARGOS do CONCURSO ANVISA

Concurso Anvisa oferta 50 vagas

O concurso Anvisa anuncia que são 50 vagas com grandes oportunidades. Vale lembrar que os salários são excelentes.

Portanto, veja a seguir e confira todos os cargos.

Concurso Anvisa

O aguardado edital do concurso Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) finalmente foi publicado, e uma das principais atrações para os concurseiros é a excelente remuneração oferecida aos servidores da autarquia.

Vagas e Especialidades do concurso Anvisa

O certame dispõe de 50 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, todas destinadas ao cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária. As áreas de especialidade contempladas são:

Área 1 – Engenharia Química, Química, Bioquímica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica ou Engenharia Agronômica: 3 vagas;

Área 2 – Farmácia: 39 vagas;

Área 3 – Biologia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia ou Veterinária: 5 vagas;

Área 4 – Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas ou Engenharia de Redes: 3 vagas.

Inscrições e Provas



Os interessados podem realizar as inscrições no site da banca Cebraspe entre 22 de janeiro e 16 de fevereiro. As provas estão programadas para serem aplicadas no dia 21 de abril de 2024.

Remuneração Atrativa

De acordo com o edital, os aprovados no concurso Anvisa para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária terão um salário inicial de R$ 16.413,35. Ao atingir a classe especial ao final da carreira, o servidor pode receber até R$ 22.929,74.

Benefícios e Gratificações

Além do salário base, os servidores da Anvisa usufruem de benefícios e gratificações, incluindo:

Auxílio alimentação de R$ 658,00;

Auxílio saúde;

Auxílio creche;

Auxílio transporte;

Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação (GEDR).

Total de Remuneração Inicial

Com a adição do auxílio alimentação, o aprovado no concurso Anvisa terá uma remuneração inicial total de R$ 17.071,35. Vale ressaltar que a Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação (GEDR), paga anualmente e variável, proporciona um acréscimo financeiro significativo aos servidores, tornando a carreira ainda mais atrativa.

Resumo do concurso

O concurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) teve seu edital divulgado pela Cebraspe, consolidando-se como uma excelente oportunidade para os interessados. Com um total de 50 vagas imediatas, além da possibilidade de cadastro reserva, o certame visa preencher o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, exigindo nível superior como requisito mínimo.

O salário inicial para os aprovados é bastante atrativo, alcançando a marca de R$ 16.413,35, proporcionando uma remuneração competitiva no cenário dos concursos públicos. As inscrições para participar desse desafio estarão abertas no período de 22 de janeiro a 16 de fevereiro de 2024, e a taxa de inscrição é fixada em R$ 160,00.

A prova, momento decisivo para os candidatos, está marcada para o dia 21 de abril de 2024. Essa etapa será crucial para demonstrar o conhecimento e as habilidades dos concorrentes, sendo uma oportunidade para se destacar e garantir um espaço no tão almejado cargo público.

A Anvisa, reconhecida pela importância de suas atribuições no contexto nacional, oferece, além do salário base, uma série de benefícios aos servidores, incluindo auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio creche e auxílio transporte. Vale ressaltar que o concurso também prevê a Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação (GEDR), um adicional variável que valoriza o desempenho dos profissionais ao longo da carreira.

Diante de todos esses atrativos, a busca por uma das vagas no concurso Anvisa se configura como uma oportunidade única para quem almeja uma carreira sólida e gratificante no serviço público.

Função do órgão

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desempenha um papel crucial no contexto nacional, sendo responsável por regular e controlar produtos e serviços que impactam diretamente a saúde da população brasileira. Sua função principal é assegurar a qualidade, segurança e eficácia de medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos para a saúde e outros itens correlatos.

A Anvisa atua na promoção da saúde pública por meio da regulação e fiscalização desses produtos, desde sua produção até sua comercialização. Isso inclui a avaliação rigorosa de registros, autorizações e certificações, garantindo que apenas produtos seguros e eficazes cheguem aos consumidores.

Além disso, a agência monitora eventos adversos, realiza inspeções em estabelecimentos, contribui para a elaboração de normas e regulamentos técnicos, e promove ações de educação sanitária. Seu papel abrange também o controle de doenças transmitidas por alimentos, a regulação de substâncias psicoativas e a coordenação de ações de vigilância em saúde.

A Anvisa, como órgão regulador, desempenha um papel estratégico na proteção da saúde da população, agindo de forma transparente e baseada em evidências científicas para assegurar que os produtos e serviços disponíveis no mercado brasileiro atendam aos mais altos padrões de qualidade e segurança.