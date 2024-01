Com salários de R$ 20.924,80, confira os cargos do concurso MDIC

O concurso MDIC oferta um total de 100 vagas

Mais um edital com grandes oportunidades. Desta vez, as chances são do concurso MDIC que anuncia grandes salários aos aprovados.

Veja.

Concurso MDIC com Iniciais de até R$ 20.924,80

Os tão aguardados editais do Concurso Nacional Unificado foram finalmente publicados, oferecendo um total de 6.640 vagas, das quais 110 são destinadas ao concurso do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). As remunerações iniciais chegam a impressionantes R$ 20.924,80.

Segundo os editais, o MDIC disponibilizará 110 vagas para os cargos de Analista Técnico-Administrativo, Economista e Analista de Comércio Exterior, além de 110 oportunidades para cadastro reserva. A distribuição das vagas é a seguinte:

Bloco 6:

Economista: 10 vagas

Analista de Comércio Exterior: 50 vagas

Bloco 7:



Analista Técnico-Administrativo: 50 vagas

Requisitos concurso MDIC

Os candidatos interessados deverão atender aos requisitos de formação específicos para cada cargo, conforme detalhado nos editais:

Economista: Diploma registrado de conclusão de curso de graduação em Economia.

Analista de Comércio Exterior: Diploma registrado de conclusão de curso de nível superior em qualquer área.

Analista Técnico-Administrativo: Certificado ou diploma registrado em qualquer área de formação.



Salários concurso MDIC

Os salários iniciais do concurso MDIC para os aprovados variam de acordo com o cargo:

Economista:

Analista de Comércio Exterior:

Analista Técnico-Administrativo:

Os futuros servidores serão lotados em Brasília/DF, consolidando uma oportunidade atrativa para profissionais qualificados ingressarem no MDIC.

Provas

O Concurso Nacional Unificado, tão aguardado por milhares de candidatos, definiu a data para a realização das provas objetivas e discursivas: será no dia 5 de maio de 2024. Essa etapa crucial do processo seletivo abrangerá todos os cargos em disputa, apresentando desafios distintos para os participantes.

Nível Superior e Médio

No turno matutino, com duração de 2h30, os candidatos de nível superior enfrentarão provas objetivas de conhecimentos gerais, com 20 questões, além de uma prova discursiva específica do bloco de conhecimento. Para os participantes de nível médio, a manhã será composta por provas objetivas (20 questões) e a sempre desafiadora redação.

Tarde no concurso MDIC

Já no turno vespertino, com 3h30 de duração, os candidatos de nível superior encararão provas objetivas de conhecimentos específicos, totalizando 50 questões. Para o nível médio, a tarde será marcada por provas objetivas mais extensas, abrangendo 40 questões.

Fase objetiva do concurso MDIC

As provas objetivas, peça-chave para o concurso MDIC, serão compostas por 70 questões de múltipla escolha. Dessas, 20 explorarão conhecimentos básicos, enquanto 50 se aprofundarão em conhecimentos específicos. Importante destacar que o bloco de conhecimentos específicos se divide em 5 eixos, equivalentes a “5 disciplinas”, cada qual contribuindo de forma diferente para a pontuação total da prova.

Em um processo seletivo tão concorrido, os critérios de eliminação são rigorosos. Será desclassificado o candidato que não atingir pelo menos 40% da pontuação nas provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos (P1 e P2), além daquele que obtiver nota zero na prova discursiva.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever por meio do portal Gov.br, entre os dias 19 de janeiro de 9 de fevereiro de 2024. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ 90,00.

Confira os grupos isentos:

Candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

Candidatos que cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni);

Candidatos que realizaram transplante de medula óssea.

Concurso MDIC e blocos

No processo de inscrição para o Concurso do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), é crucial compreender as particularidades que regem essa etapa fundamental. Vamos explorar as nuances e opções disponíveis para os candidatos, proporcionando uma visão clara sobre como efetuar uma inscrição estratégica.

Escolha de Bloco Temático

Ao iniciar o processo de inscrição, o candidato se depara com a necessidade de escolher um dos oito blocos temáticos disponíveis. Esses blocos agrupam cargos com afinidades temáticas, proporcionando uma abordagem mais ampla e estratégica na seleção.

Ausência de Escolha de Cargo Específico

Diferentemente de alguns concursos que exigem a escolha de um cargo específico, no MDIC, o candidato opta por um bloco temático, concorrendo, assim, a todos os cargos ofertados dentro desse bloco. Essa abordagem ampla permite uma maior flexibilidade e consideração das aptidões do candidato.

Flexibilidade para Trocar de Bloco Temático

Uma característica única do processo de inscrição é a possibilidade de trocar de bloco temático até o fim do período de inscrições. Isso concede ao candidato a flexibilidade de reavaliar sua escolha inicial, adaptando-a conforme sua compreensão das demandas do concurso e suas próprias habilidades.

Ranking de Preferência

O candidato, ao se inscrever, precisa seguir uma estrutura de ranking de preferência. Esse processo envolve escolher o bloco temático desejado, selecionar os cargos dentro desse bloco, e ordenar a preferência tanto entre os cargos quanto nas especialidades oferecidas.

Aprovação alinhada

A aprovação no concurso ocorrerá de acordo com a indicação de preferência do candidato. A estrutura de ranking reflete a personalização do processo, permitindo que cada participante alinhe suas escolhas de acordo com suas habilidades, interesses e objetivos profissionais.