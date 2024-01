Com salários de R$ 20 MIL, conheça tudo sobre o concurso MPO

O concurso MPO oferta 100 vagas ao todo

Com ótimos salários, mais um certame está na praça. Desta vez, o concurso MPO está a todo o vapor. Os aprovados poderão receber salários acima de R$ 20 mil.

Veja como se inscrever e detalhes sobre os cargos.

Concurso MPO e vagas

O Ministério do Planejamento e Orçamento anunciou a abertura de inscrições para o seu concurso público, oferecendo um total de 100 vagas imediatas, além da possibilidade de formação de cadastro de reserva, na carreira de Analista de Planejamento e Orçamento.

Essas oportunidades estão disponíveis exclusivamente para candidatos de nível superior, com uma remuneração inicial atrativa de R$21.582,80, composta por R$20.924,80 de vencimento básico e R$658 de auxílio-alimentação.

A organização do concurso está a cargo do Cebraspe, sendo as inscrições aceitas no período de 31 de janeiro a 21 de fevereiro. As provas estão programadas para o dia 28 de abril, e os candidatos aprovados terão sua lotação em Brasília, DF.

Requisitos

O edital do concurso MPO especifica que são oferecidas 100 vagas imediatas, com mais 271 oportunidades destinadas ao cadastro de reserva. As vagas se distribuem em diferentes especialidades da carreira de Analista de Planejamento e Orçamento, conforme detalhado a seguir:



Você também pode gostar:

Analista de Planejamento e Orçamento – Especialidade: Geral Requisito: Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Vagas: 65

Analista de Planejamento e Orçamento – Especialidade: Desenvolvimento Institucional Requisito: Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC. Vagas: 5

Analista de Planejamento e Orçamento – Especialidade: Governança e Gestão de Projetos de TI Requisito: Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC. Vagas: 6

Analista de Planejamento e Orçamento – Especialidade: Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários Requisito: Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC. Vagas: 13

Analista de Planejamento e Orçamento – Especialidade: Gestão de Infraestrutura de TI Requisito: Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC. Vagas: 2

Analista de Planejamento e Orçamento – Especialidade: Gestão de Dados Orçamentários Requisito: Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC. Vagas: 5



Analista de Planejamento e Orçamento – Especialidade: Gestão de Contratos de TI Requisito: Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC. Vagas: 2

Analista de Planejamento e Orçamento – Especialidade: Gestão da Segurança da Informação Orçamentária Requisito: Diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC. Vagas: 2



Os candidatos interessados terão um mês para realizar suas inscrições, e as provas, marcadas para abril, serão decisivas para a seleção dos aprovados que integrarão o quadro do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Sobre as provas do concurso MPO

O processo seletivo do concurso do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) será conduzido em duas etapas, conforme delineado no edital:

Primeira Etapa:

Provas Objetivas: Agendadas para 28 de abril, as provas objetivas apresentarão 200 questões do tipo certo ou errado. Os temas abordados compreendem diversas disciplinas, como Língua Inglesa, Língua Espanhola, Direito Público, Administração Pública, Realidade Brasileira, Análise de Dados, Ética no Serviço Público, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos.

Agendadas para 28 de abril, as provas objetivas apresentarão 200 questões do tipo certo ou errado. Os temas abordados compreendem diversas disciplinas, como Língua Inglesa, Língua Espanhola, Direito Público, Administração Pública, Realidade Brasileira, Análise de Dados, Ética no Serviço Público, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos. Provas Discursivas: Marcadas para 11 de junho, as provas discursivas consistirão em um parecer sobre planejamento e orçamento público, uma questão relacionada à realidade brasileira e uma dissertação sobre conhecimentos específicos vinculados ao cargo.

Segunda Etapa:

Avaliação de Títulos: Os candidatos aprovados na fase anterior serão convocados para a avaliação de títulos. Nessa etapa, serão considerados e pontuados os títulos acadêmicos de especialização, mestrado e doutorado dos candidatos.

Os candidatos aprovados na fase anterior serão convocados para a avaliação de títulos. Nessa etapa, serão considerados e pontuados os títulos acadêmicos de especialização, mestrado e doutorado dos candidatos. Curso de Formação: Última etapa do concurso, o curso de formação será conduzido em turmas, seguindo a ordem de classificação dos candidatos. Essa fase é crucial para a preparação final dos aprovados antes de assumirem efetivamente suas funções no Ministério do Planejamento e Orçamento.

Vale ressaltar que todas essas etapas ocorrerão nas 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, proporcionando ampla cobertura geográfica para os candidatos.

Como se inscrever

O concurso está sendo organizado pelo Cebraspe e, portanto, receberá inscrições do dia 31 de janeiro ao dia 21 de fevereiro.