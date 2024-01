Com salários de R$ 20 MIL, prefeitura anuncia concurso para fundamental, médio e superior

Vagas imediatas e cadastro reserva neste concurso

Concurso Canarana Saúde

A Prefeitura de Canarana, localizada no estado do Mato Grosso, anuncia a abertura das inscrições para o concurso Canarana Saúde. Com um total de 1 vaga imediata e 73 para formação de cadastro de reserva, o certame oferece oportunidades em diversos cargos para diferentes níveis de escolaridade.

Cargos de Nível Fundamental

Para candidatos com nível fundamental, o concurso apresenta os seguintes cargos:

Auxiliar de Administração em Saúde (3 cadastro reserva) – Salário: R$ 1.586,04

Administrativo Educacional Nutrição Escolar (12 cadastro reserva) – Salário: R$ 2.038,23

Motorista de Ambulância (5 cadastro reserva) – Salário: R$ 1.690,45

Nível Médio



Os cargos de nível médio disponíveis são:

Agente de Combate às Endemias (8 cadastro reserva) – Salário: R$ 2.640,00

Inspetor Sanitário (2 cadastro reserva) – Salário: R$ 1.605,91

Técnico em Enfermagem (16 cadastro reserva) – Salário: R$ 2.197,98

Técnico em Radiologia (1 cadastro reserva) – Salário: R$ 2.372,49

Nível Superior e concurso

Para os candidatos com curso superior, o concurso Canarana Saúde oferece vagas nos seguintes cargos:

Assistente Social (1 cadastro reserva) – Salário: R$ 5.604,71

Dentista (3 cadastro reserva) – Salário: R$ 8.626,23

Educador Físico (1 cadastro reserva) – Salário: R$ 2.180,17

Enfermeiro (3 cadastro reserva) – Salário: R$ 8.728,68

Fisioterapeuta (2 cadastro reserva) – Salário: R$ 8.467,90

Fonoaudiólogo (1 cadastro reserva) – Salário: R$ 3.981,22

Médico Clínico Geral (4 cadastro reserva) – Salário: R$ 20.702,18

Médico Veterinário (1 cadastro reserva) – Salário: R$ 6.140,00

Nutricionista (2 cadastro reserva) – Salário: R$ 6.292,39

Psicólogo (4 cadastro reserva) – Salário: R$ 6.514,05

Psicólogo Educacional (2 cadastro reserva) – Salário: R$ 6.514,05

Técnico em Educação Física (1 vaga) – Salário: R$ 4.360,36

Terapeuta Ocupacional (2 cadastro reserva) – Salário: R$ 3.281,60

Etapas do Concurso e Estrutura das Provas

O concurso envolverá diferentes etapas de avaliação para os candidatos, incluindo:

A estrutura da Prova Objetiva do concurso varia conforme o nível de escolaridade:

Além das provas objetivas e de títulos, o concurso Canarana Saúde apresenta duas etapas específicas que demandam habilidades práticas dos candidatos:

Prova de Digitação e concurso

A Prova de Digitação será aplicada exclusivamente para os candidatos ao cargo de Motorista de Ambulância. Nesta etapa, a agilidade e a precisão na digitação serão avaliadas, demonstrando a habilidade do candidato em lidar com a digitação de documentos, relatórios ou outras demandas específicas da função.

Prova Prática e concurso

A Prova Prática será destinada exclusivamente ao cargo de Motorista de Ambulância. Nesta etapa, os candidatos serão avaliados em suas habilidades práticas de condução, evidenciando competências essenciais para o desempenho eficaz da função. Os critérios específicos e os locais para a realização da prova prática também serão divulgados por meio de edital complementar, assegurando a todos os participantes informações precisas sobre essa etapa crucial do processo seletivo.

A preparação para as etapas práticas do concurso Canarana Saúde é fundamental para os candidatos que almejam conquistar essas vagas tão disputadas. O domínio das habilidades práticas específicas para cada cargo, seja na digitação eficiente ou na condução segura de ambulâncias, será um diferencial decisivo no desempenho individual.

Portanto, fique atento aos detalhes deste edital e mais informações em nosso portal.