Com salários de R$ 21,5 mil, quem pode participar do CONCURSO CVM?

Concurso CVM oferta 60 vagas

O concurso CVM – Comissão de Valores Mobiliários- anuncia que o edital está na praça. Ao todo sao 60 vagas com muitas oportunidades.

Sem contar que os salários são excelentes.

Concurso CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Finalmente, o tão aguardado edital do concurso CVM (Comissão de Valores Mobiliários) foi publicado, despertando dúvidas e expectativas entre os concurseiros. Com 60 vagas disponíveis para Inspetores e Analistas em diversas áreas de especialidade, os salários iniciais são atrativos, ultrapassando a marca dos R$ 21 mil.

Oportunidades e Especialidades do concurso CVM

As vagas são destinadas a profissionais de diversas áreas, com destaque para Inspetores e Analistas, cada qual com suas especificidades. A distribuição das oportunidades é a seguinte:

Inspetor – Mercado de Capitais: Diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação.

Inspetor – Contabilidade e Auditoria: Diploma de conclusão de curso superior em contabilidade; e Registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade.

Analista – Mercado de Capitais: Diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação.

Analista – Gestão: Diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação.

Analista – Contabilidade Pública: Diploma de conclusão de curso superior em contabilidade; e Registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade.

Analista – Ciência de Dados: Diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação.

Analista – TI / Sistemas e Desenvolvimento: Diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação.

Analista – TI / Infraestrutura e Segurança: Diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação.



Requisitos Específicos de Formação



De acordo com o edital, os candidatos devem atender a requisitos específicos de formação, variando conforme a especialidade escolhida. Para alguns cargos, é necessário o registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade, enquanto para outros basta possuir diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação.

Remuneração

Além da variedade de oportunidades, a remuneração inicial atrativa, ultrapassando R$ 21 mil, adiciona um atrativo extra ao certame. Este concurso promete ser um passo significativo na carreira dos profissionais que almejam integrar a Comissão de Valores Mobiliários. Veja mais sobre o concurso CVM.

Funções

Veja a seguir as funções do cargo e as atribuições completas:

Analista da CVM

Desenvolvimento de atividades ligadas ao controle, normatização, registro de eventos e aperfeiçoamento do mercado de valores mobiliários, elaboração de normas de contabilidade e de auditoria;

Elaboração de normas contábeis e de auditoria e acompanhamento de auditores independentes;

Desenvolvimento e auditoria de sistemas de processamento eletrônico de dados e de racionalização de

métodos, procedimentos e tratamento de informações;

Planejamento e controle nas áreas de administração, recursos humanos, orçamento, finanças e auditoria; e

O exercício das atribuições previstas em leis e regulamentos específicos.

Inspetor da CVM

Fiscalização das entidades atuantes no mercado de valores mobiliários, apurando e identificando

irregularidades;

Orientar instituições na adoção de controles e procedimentos adequados;

Coletar elementos para a avaliação da situação econômico-financeira das entidades fiscalizadas;

Instruir inquéritos instaurados pela CVM no exercício de suas competências; e

O exercício das atribuições previstas em leis e regulamentos específicos.

Etapas e Detalhes do Concurso CVM

O processo seletivo do concurso CVM apresenta uma estrutura organizada em duas etapas cruciais para a avaliação dos candidatos:

a) Prova Objetiva – Eliminatória e Classificatória: A prova objetiva constitui a primeira etapa do certame e terá caráter eliminatório e classificatório. Nessa fase, os concorrentes serão avaliados por meio de 110 questões de múltipla escolha. Dessas, 40 abordarão conhecimentos básicos, enquanto as restantes 70 focarão em conhecimentos específicos.

b) Prova Discursiva – Eliminatória e Classificatória: A segunda etapa do processo é a prova discursiva, que também possui caráter eliminatório e classificatório. Nesta fase, os participantes terão a oportunidade de demonstrar suas habilidades de expressão escrita.

Datas e Locais das Provas

As provas estão agendadas para o dia 26 de maio, seguindo o seguinte cronograma:

Manhã: Prova objetiva de conhecimentos básicos e Prova Discursiva.

Tarde: Prova objetiva de conhecimentos específicos.

Os horários para o exame são definidos da seguinte forma:

Manhã: Das 8h às 12h30min.

Tarde: Das 15h às 19h (horário de Brasília/DF).

Para garantir igualdade de oportunidades, as fases mencionadas serão conduzidas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e ocorrerão em todas as capitais do país. Isso assegura que os candidatos, independentemente de sua localização, tenham acesso ao processo seletivo.

Como se inscrever no concurso CVM

Os interessados poderão se inscrever no site da banca FGV, no período entre 30 de janeiro e 6 de março. Já as provas, devem ser aplicadas no dia 26 de maio de 2024.