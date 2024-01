Com salários de R$ 4 mil, CONCURSO abre inscrição para vários cargos

Vagas imediatas e cadastro reserva deste concurso

O concurso anuncia oportunidades para vários cargos. As chances são imediatas e cadastro reserva. Portanto, os interessados deverão se atentar às inscrições.

Não perca.

Sobre o concurso

As inscrições para o aguardado concurso do CRC SE já estão abertas desde quarta-feira (3). Este é um momento crucial para os interessados em garantir uma vaga nas áreas de analista administrativo, advogado e contador.

Vagas e Remuneração

São três vagas imediatas disponíveis, além da formação de cadastro reserva, distribuídas igualmente entre as funções. Os salários oferecidos variam de acordo com o cargo: R$ 3.055,21 para analista administrativo, R$ 2.714,68 para advogado e R$ 4.048,23 para contador. Vale destacar que todos os cargos contam com benefício adicional de vale-alimentação no valor mensal de R$ 726,44.

Etapas do Concurso

O processo seletivo será composto por duas fases para todos os cargos. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será seguida pela prova discursiva/redação, também de caráter eliminatório e classificatório. A publicação do edital completo estará disponível no site do Instituto Selecon.



Validade do Concurso

O concurso público terá uma validade de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final. Há a possibilidade de prorrogação por igual período, a critério do CRC SE, levando em consideração as necessidades e conveniências da administração pública.

Como se inscrever no concurso

Os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de fevereiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br)

Importante Após o Cadastro

Após a conclusão do cadastro, é essencial que o candidato realize a impressão do boleto bancário referente à taxa de participação. Este documento, no valor de R$ 80, deve ser pago até a data limite de 20 de fevereiro, com observação do horário de funcionamento do banco.

Passo a Passo para Pagamento

Acesse o sistema de inscrição utilizando suas credenciais.

Localize a opção para impressão do boleto bancário.

Verifique os detalhes do documento, incluindo valor e data de vencimento.

Imprima o boleto e efetue o pagamento até a data estipulada.

O não pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido pode resultar na invalidação da inscrição. Portanto, é crucial cumprir rigorosamente o cronograma para garantir a participação no processo seletivo.

Preparação

A busca pela aprovação em um concurso público exige não apenas esforço, mas também uma abordagem estratégica. No caso do concurso do CRC SE, é fundamental adotar uma preparação eficiente para enfrentar os desafios da jornada.

Primeiramente, a análise cuidadosa do edital: Entender os detalhes específicos do concurso, incluindo o conteúdo programático e as datas-chave, proporciona uma base sólida para a estratégia de estudo e que você entenda o andamento da seleção.

Estabelecer um cronograma de estudo realista é o próximo passo: Leve em consideração a quantidade de tempo disponível até a data da prova e distribua as disciplinas de maneira equilibrada ao longo da semana. A consistência é mais valiosa do que períodos intensivos esporádicos.

A escolha do material de estudo é fundamental: Utilize fontes confiáveis, como livros, videoaulas e questões de concursos anteriores. Dê prioridade aos temas com maior peso na prova e às áreas em que você possui menor conhecimento.

A prática com a resolução de questões: Isso não apenas familiariza você com o estilo das perguntas, mas também identifica áreas de dificuldade. Concentre-se em aprimorar esses conhecimentos por meio da revisão constante.

Mantenha-se atualizado sobre leis: especialmente se o cargo almejado envolver aspectos jurídicos. A revisão regular dessas informações é crucial para um entendimento sólido.

A realização de simulados é uma etapa valiosa: Essa prática simula as condições reais da prova, permitindo que você avalie seu desempenho. Identifique pontos fortes e áreas que demandam mais atenção.

Para cargos que incluem redação ou questões discursivas, pratique a escrita: Peça feedback de professores ou colegas para aprimorar suas habilidades nessa área.

Lembre-se de cuidar de sua saúde física e mental: Uma rotina equilibrada, incluindo tempo para descanso e lazer, contribui significativamente para o desempenho nos estudos.