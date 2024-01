Com salários de R$ 6.629,20, BANCO anuncia CONCURSO com 150 vagas

Vagas imediatas e formação de cadastro reserva deste concurso

Mais um concurso está aberto. Desta vez, as chances são para carreira bancária. Já as oportunidades são imediatas e formação de cadastro reserva.

Edital BANDES para Analista Bancário

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES) anunciou a abertura de inscrições para o preenchimento de 12 vagas imediatas e a formação de um cadastro reserva com 138 oportunidades. As vagas são destinadas ao cargo de Analista Bancário em diversas áreas. Abaixo, apresentamos a distribuição de vagas para cada especialidade:

Analista Bancário – Administrador: 1 vaga imediata + 8 Cadastro Reserva (CR)

Analista Bancário – Economia: 4 vagas imediatas + 30 CR

Analista Bancário (TI) – Infraestrutura: 2 vagas imediatas + 50 CR

Analista Bancário (TI) – Analista de Sistema: 5 vagas imediatas + 50 CR



Requisitos para concurso BANDES

Os interessadosno concurso em concorrer às vagas de Analista Bancário devem atender aos seguintes requisitos para cada especialidade:

Analista Bancário – Administrador: Curso Superior completo em Administração, com carga horária mínima de 3.000 horas Registro no Conselho de Classe

Analista Bancário – Economia: Curso Superior completo em Ciências Econômicas, com carga horária mínima de 3.000 horas Registro no Conselho de Classe

Analista Bancário (TI) – Infraestrutura: Curso Superior completo em Ciências da Computação ou Sistema de Informação, com carga horária mínima de 3.000 horas Registro no Conselho de Classe

Analista Bancário (TI) – Analista de Sistema: Curso Superior completo em Ciências da Computação ou Sistema de Informação, com carga horária mínima de 3.000 horas Registro no Conselho de Classe





Remuneração e Benefícios do concurso

Os aprovados no concurso BANDES para o cargo de Analista Bancário desfrutarão de uma remuneração inicial de R$ 6.629,20, com carga horária de 30 horas semanais. Além disso, serão contemplados com os seguintes benefícios:

Auxílio refeição: R$ 1.185,12

Cesta alimentação: R$ 934,10

Auxílio creche/babá: R$ 846,50

Vale transporte

Plano de saúde sem coparticipação (titular e dependentes)

Plano odontológico sem coparticipação (titular e dependentes)

Plano de previdência complementar

Seguro de vida

Após noventa dias de trabalho, a remuneração mensal será ajustada para R$ 6.821,72. Este é um convite para os interessados em ingressar no setor bancário e fazer parte do BANDES, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.

Concurso BANDES e Prova Objetiva

O sucesso dos candidatos no concurso BANDES será determinado por meio de uma rigorosa prova objetiva, marcada para o dia 17 de março de 2024, na cidade de Vitória/ES. Esta etapa crucial do processo seletivo visa avaliar o conhecimento e a aptidão dos concorrentes para o cargo de Analista Bancário.

Detalhes da Prova Objetiva

A prova objetiva abrangerá um total de 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Os participantes encontrarão desafios diversificados, destacando-se:

Conhecimentos Gerais: Número de questões: 55 Temas abrangentes, avaliando a capacidade do candidato em áreas como língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades, entre outros.

Conhecimentos Específicos: Número de questões: 45 Foco nas habilidades e conhecimentos específicos exigidos para cada especialidade do cargo de Analista Bancário, de acordo com as áreas de Administração, Economia e Tecnologia da Informação.



Este formato busca garantir uma avaliação abrangente, reconhecendo a diversidade de habilidades necessárias para desempenhar as funções específicas do cargo.

Inscrições Abertas e Concurso BANDES

O aguardado período de inscrições para o concurso BANDES já está em andamento, oferecendo aos interessados a oportunidade de participar desse processo seletivo que promete ser um marco na carreira profissional. As inscrições foram iniciadas e permanecerão abertas até às 23h59 do dia 29 de janeiro de 2024.

Passos para Inscrição do concurso

