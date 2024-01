Com salários de R$ 6,8 MIL, Concurso ALEP abre inscrições para 85 vagas

As provas do concurso ALEP serão em abril

Mais uma chance de mudar de vida. O Concurso ALEP anuncia abertura de inscrições para vários cargos e salários. As oportunidades são excelentes.

Ficou interessado? Veja.

Concurso ALEP PR e Oportunidades

Foram divulgados os editais do novo concurso da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), oferecendo 85 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas aos cargos de Técnico e Analista Legislativo, contemplando níveis médio e superior de escolaridade, com salários iniciais variando entre R$ 4.995,21 e R$ 6.867,20.

Distribuição de Vagas e Salários

Nível Médio: Técnico Legislativo – Legislativo (5 vagas, R$ 4.995,21) Técnico Legislativo – Administrativo (5 vagas, R$ 4.995,21) Técnico Legislativo – Suporte e Manutenção (2 vagas, R$ 4.995,21) Técnico Legislativo – Técnico em Contabilidade (4 vagas, R$ 4.995,21)

Nível Superior: Analista Legislativo – Assessor Legislativo (35 vagas, R$ 6.867,20) Analista Legislativo – Desenvolvedor de Sistemas (1 vaga, R$ 6.867,20) Analista Legislativo – Biblioteconomista (1 vaga, R$ 6.867,20) Analista Legislativo – Administrador (5 vagas, R$ 6.867,20) Analista Legislativo – Economista (4 vagas, R$ 6.867,20) Analista Legislativo – Advogado (10 vagas, R$ 6.867,20) Analista Legislativo – Contador (3 vagas, R$ 6.867,20) Analista Legislativo – Jornalista (3 vagas, R$ 6.867,20) Analista Legislativo – Analista de Rede (2 vagas, R$ 6.867,20) Analista Legislativo – Revisor Legislativo (3 vagas, R$ 6.867,20) Analista Legislativo – Engenheiro (1 vaga, R$ 6.867,20) Procurador – Classe 3 (1 vaga, R$ 33.924,93)



Etapas do Concurso ALEP PR

Os candidatos serão avaliados por meio de duas etapas principais:



Prova Objetiva: Será realizada no dia 7 de abril, com duração de 3h a 4h30, dependendo do cargo, nos seguintes horários: turno da manhã (8h às 12h30) para Analista Legislativo e turno da tarde (15h às 18h) para Técnico Legislativo. Os conteúdos incluem Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Regimento Interno da ALEP e Constituição do Estado do Paraná. Sobre a aprovação, exige percentuais mínimos em Conhecimentos Específicos e Gerais, sem nota zero em nenhuma disciplina.



Prova Discursiva: A prova do Concurso ALEP será aplicada apenas aos cargos de Analista. Vale lembrar que a redação dissertativo-argumentativa de até 30 linhas, com peso máximo de 10 pontos. Porém, para Jornalista e Advogado, haverá tarefas específicas: texto jornalístico e parecer jurídico, respectivamente.



Outras Etapas do Concurso ALEP

Perícia médica.

Heteroidentificação.

Este concurso oferece uma variedade de cargos e oportunidades, atraindo candidatos com diferentes formações.

Requisitos dos cargos

Confira a tabela:

Analista Legislativo: nível superior

Assessor de Comissão;

Desenvolvedor de Sistema;

Biblioteconomista;

Administrador;

Economista;

Advogado;

Contador;

Jornalista;

Analista de Rede;

Revisor Legislativo;

Taquígrafo revisor;

Engenheiro.

Técnico Legislativo: nível médio ou técnico específico

Legislativo;

Administrativo;

Suporte e Manutenção;

Contabilidade.

Auxiliar Legislativo: nível fundamental

Administrativo;

Motorista;

Porteiro.

Quadro de Servidores e Remuneração

A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), conforme estabelecido pela Lei 18.135 de 3 de julho de 2014, possui um quadro próprio de servidores do Poder Legislativo. Cada cargo disponível é dividido em três classes (I, II e III), cada uma composta por sete níveis, apresentando uma estrutura organizacional clara. Abaixo, detalhamos os principais cargos, vagas e remuneração da ALE PR:

Analista Legislativo:

Vagas: 231

Remuneração 3ª Classe: R$ 4.343,34

Técnico Legislativo:

Vagas: 170

Remuneração 3ª Classe: R$ 3.159,36

Auxiliar Legislativo:

Vagas: 140

Remuneração 3ª Classe: R$ 2.298,0

Além dos vencimentos base, os servidores da ALEP usufruem de diversas vantagens, conforme previsto na legislação:

Vantagens e Benefícios do Concurso ALEP:

I. Adicionais por tempo de serviço; II. Verba de representação; III. Gratificações; IV. Diárias;

V. Outras verbas de cunho indenizatório:

80% para Analista Legislativo Advogado;

40% para Analista Legislativo (demais especialidades);

20% para Técnico e Auxiliar;

VI. Gratificação de função equivalente a 20% do vencimento básico; VII. Auxílio-alimentação; VIII. Auxílio-creche; IX. Auxílio-saúde destinado aos servidores efetivos ativos e comissionados.

Como se inscrever

Os interessados no Concurso ALEP poderão se inscrever entre os dias 10 de janeiro a 08 de fevereiro, através do portal da banca organizadora, a FGV, ao custo de R$ 110,00 e R$ 220,00.

Regras sobre promoção

A promoção de carreira vai acontecer mediante as seguintes regras: