Com salários de R$ 9 MIL, prefeitura anuncia CONCURSO PÚBLICO com 137 vagas + CR

Concurso Público em diversas áreas

Mais um concurso público aberto. Além das 137 vagas imediatas há formação de cadastro reserva. Os salários também são atrativos.

Veja maiores esclarecimentos.

Concurso público

O edital recentemente publicado em Maringá (PR) representa um marco significativo, ofertando uma variedade de oportunidades em diferentes setores do município. Neste texto, vamos analisar as principais características desse edital, que abrange cargos de níveis fundamental, médio e superior completo, nas áreas da saúde, educação, urbanismo e habitação, operação técnica e transporte.

Vagas e Escolaridades do concurso público

O certame abraça a diversidade ao oferecer 137 vagas distribuídas em 26 funções distintas, contemplando profissionais com diferentes níveis de escolaridade. Essa abordagem inclusiva reflete o compromisso da administração em construir uma equipe diversificada e qualificada para atender às demandas variadas do município.

Prioridade para Serviços Essenciais

A distribuição das vagas destaca uma atenção especial para áreas cruciais como saúde e educação. Cargos como Cuidador em Saúde, Educador Social e Agente Comunitário de Saúde evidenciam a prioridade dada a serviços essenciais, alinhando-se às necessidades da comunidade.



Remunerações concurso público

As remunerações oferecidas, variando de R$ 1.614,83 a R$ 9.057,66, refletem a valorização das diferentes funções e a consideração pelos profissionais que desempenham papéis fundamentais na prestação de serviços públicos. O leque salarial demonstra uma análise cuidadosa das responsabilidades associadas a cada cargo.

A oferta de vagas deste concurso público para cargos técnicos, como Técnico de Manutenção de Computador e Impressora e Técnico em Enfermagem, destaca a importância dada à capacidade técnica e à expertise específica. Esses profissionais desempenham um papel vital na manutenção e aprimoramento dos serviços oferecidos à comunidade.

Requisitos do concurso público

Confira os requisitos de acordo com o cargo:

Edital 1

CUIDADOR EM SAÚDE: Ensino médio completo

CUIDADOR INFANTIL FEMININO: Ensino médio completo

ILUMINADOR: Ensino médio completo

MOTORISTA I: Ensino fundamental I completo e carteira nacional de habilitação categoria “d” ou “e

MOTORISTA II: Ensino fundamental I completo e carteira nacional de habilitação categoria “d” ou “e

OPERADOR AUDIOVISUAL: Ensino Médio Completo

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA: Ensino fundamental II completo

TÉCNICO DE SOM: Ensino médio completo

Edital 2

ASSISTENTE SOCIAL: Ensino Superior completo e registro no conselho da categoria profissional

ATENDENTE DE ODONTOLOGIA: Ensino Médio completo com registro no Conselho da categoria profissional

AUXILIAR DE AGRIMENSURA: Ensino Fundamental completo

AUXILIAR DE FARMÁCIA: Ensino Médio completo

EDUCADOR SOCIAL: Ensino Superior completo

ENGENHEIRO CIVIL: Ensino Superior completo e registro no conselho da categoria profissional

FARMACÊUTICO: Ensino Superior completo e registro no conselho da categoria profissional

FISIOTERAPEUTA: Ensino Superior completo e registro no conselho da categoria profissional

MÉDICO DO TRABALHO: Ensino Superior completo e registro no conselho da categoria profissional

ODONTÓLOGO: Ensino Superior completo e registro no conselho da categoria profissional

PSICÓLOGO: Ensino Superior completo e registro no conselho da categoria profissional

TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL: Ensino Médio completo com registro no Conselho da categoria profissional

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Ensino Médio completo com registro no Conselho da categoria profissional

TÉCNICO EM GEOMENSURA: Ensino Médio completo com registro no Conselho da categoria profissional

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Ensino Superior completo e registro no conselho da categoria profissional

Edital 3

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PSF: Ensino Médio completo com registro no Conselho da categoria profissional

ODONTÓLOGO PSF: Ensino Superior completo e registro no conselho da categoria profissional

TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL PSF: Ensino Médio completo com registro no Conselho da categoria profissional

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF (diversos bairros): Ensino médio

Como se inscrever no concurso público

Os interessados poderão se inscrever a partir das 09h do dia 24 de janeiro de 2024 até às 16h do dia 08 de fevereiro de 2024, somente via internet, no endereço eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel).

Os valores das taxas do concurso variam dos cargos:

níveis fundamental ou médio custam R$ 60 e R$ 100 ;

nível superior completo de R$ 200 e R$ 250.

Etapas no Concurso da Prefeitura de Maringá

O concurso promovido pela Prefeitura de Maringá, conforme detalhado nos diferentes editais, compreende diversas etapas para selecionar os profissionais mais qualificados. Abaixo, elucidamos o desdobramento das etapas em cada edital:

Edital 1:

Avaliação de Conhecimentos: Prova escrita objetiva de múltipla escolha, eliminatória e classificatória para todos os cargos.

Prova escrita objetiva de múltipla escolha, eliminatória e classificatória para todos os cargos. Prova Prática: Aplicada apenas aos cargos de Iluminador, Motorista I, Motorista II, Operador Audiovisual, Técnico em Manutenção de Computador e Impressora, e Técnico de Som, com caráter eliminatório e classificatório.

Aplicada apenas aos cargos de Iluminador, Motorista I, Motorista II, Operador Audiovisual, Técnico em Manutenção de Computador e Impressora, e Técnico de Som, com caráter eliminatório e classificatório. Prova de Aptidão Física: Exclusiva para os cargos de Cuidador em Saúde e Cuidador Infantil (feminino), de caráter eliminatório e classificatório.

Exclusiva para os cargos de Cuidador em Saúde e Cuidador Infantil (feminino), de caráter eliminatório e classificatório. Procedimento de Heteroidentificação: Complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

Edital 2:

Avaliação de Conhecimentos: Prova escrita objetiva de múltipla escolha, eliminatória e classificatória para todos os cargos.

Prova escrita objetiva de múltipla escolha, eliminatória e classificatória para todos os cargos. Prova de Títulos: Aplicada somente aos cargos de Assistente Social, Educador Social, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico do Trabalho, Odontólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, de caráter classificatório.

Aplicada somente aos cargos de Assistente Social, Educador Social, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico do Trabalho, Odontólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, de caráter classificatório. Procedimento de Heteroidentificação: Complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

Edital 3: