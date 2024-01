Com salários de R$ 9,1 MIL, Universidade anuncia CONCURSO PÚBLICO para técnico e superior

As vagas deste concurso público são imediatas

Com vagas imediatas, este concurso público é uma chance para entrar no mercado de trabalho. Os salários são excelentes, acima de R$ 9 mil.

Novo Edital para Concurso Público

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) divulgou recentemente um novo edital para concurso público, oferecendo oportunidades para profissionais de Técnico-Administrativo em Educação.

O anúncio, publicado no Diário Oficial da União, destaca 20 vagas imediatas distribuídas entre cargos de níveis técnico e superior, com salários iniciais variando de R$ 2.667,19 a R$ 9.113,84.

Cargos de Nível Técnico

Para os candidatos de nível técnico, o edital contempla as seguintes vagas e salários:

Técnico de Laboratório/Área: Química: 02 vagas, salário de R$ 2.667,19

Técnico em Contabilidade: 02 vagas, salário de R$ 2.667,19

Técnico em Radiologia: 01 vaga, salário de R$ 2.667,19



Cargos de Nível Superior no concurso público

No âmbito do nível superior, as oportunidades abrangem uma variedade de cargos, cada um com suas respectivas vagas e salários:

Assistente Social: 01 vaga, salário de R$ 4.556,92

Auditor: 01 vaga, salário de R$ 4.556,92

Biólogo: 01 vaga, salário de R$ 4.556,92

Contador: 01 vaga, salário de R$ 4.556,92

Engenheiro/Área: Química: 01 vaga, salário de R$ 4.556,92

Médico/Área: Anestesiologia: 02 vagas, salário de R$ 9.113,84

Médico/Área: Medicina da Família e Comunidade: 01 vaga, salário de R$ 9.113,84

Médico/Área: Psiquiatria (40h/s): 01 vaga, salário de R$ 9.113,84

Médico/Área: Psiquiatria (20h/s): 01 vaga, salário de R$ 4.556,92

Médico/Área: Reumatologia: 01 vaga, salário de R$ 9.113,84

Médico Veterinário – Ênfase: Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Saúde Pública: 01 vaga, salário de R$ 9.113,84

Médico Veterinário – Ênfase: Patologia Animal: 01 vaga, salário de R$ 9.113,84

Pedagogo/Área: Orientação Educacional: 01 vaga, salário de R$ 4.556,92

Pedagogo/Área: Psicopedagogia: 01 vaga, salário de R$ 4.556,92

Benefícios e Vantagens

Além dos salários mencionados, os candidatos empossados terão direito ao Auxílio-Alimentação, atualmente de R$ 658,00. Adicionalmente, poderão ser concedidos benefícios como Auxílio Transporte, Ressarcimento de Plano de Saúde, Auxílio Pré-escolar e outras vantagens conforme o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE (Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005) e suas alterações, conforme a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012.

Prova Objetiva como Etapa Única

O processo seletivo para os candidatos ao concurso público da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) consistirá em uma única etapa de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo todos os inscritos.

Data e Local da Prova do concurso público

A prova objetiva está programada para ocorrer na data provável de 24 de março de 2024, na cidade de Pelotas-RS. A avaliação terá uma duração total de 04 horas.

As provas objetivas serão estruturadas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 10 questões

Legislação: 10 questões

Conhecimentos Específicos: 20 questões

Cada uma das questões será apresentada no formato de múltipla escolha, oferecendo 4 opções de respostas, das quais apenas uma será considerada correta. A avaliação abrangerá tanto Conhecimentos Gerais quanto Específicos, proporcionando uma análise abrangente das habilidades e conhecimentos dos candidatos.

Essa etapa da seleção visa não apenas eliminar candidatos que não atendam aos critérios estabelecidos, mas também classificar os participantes com base em seu desempenho, fornecendo uma visão clara das habilidades e conhecimentos necessários para os cargos em disputa.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 29 de janeiro e 26 de fevereiro de 2024, através do site da organizadora, banca Legalle.

O valor da taxa de participação varia conforme o cargo pretendido, sendo:

Nível técnico: R$ 70,00

Nível superior: R$ 110,00

É importante pontuar que os candidatos interessados poderão concorrer a funções variadas, cada uma com requisitos específicos de formação. Os salários iniciais para essas posições também são atrativos, oscilando entre R$ 2.667,19 e R$ 9.113,84.

Diante disso, a preparação exige força de vontade e estratégia mediante o edital. Analisa o documento e faça mapas mentais de acordo com o conteúdo que será cobrado.

Não esquece de realizar questões anteriores.