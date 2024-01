Com salários de R$10.481,64, CONCURSO anuncia vagas para professor

Veja como serão as provas deste concurso

O concurso é uma grande chance para mudar de vida. Os salários são excelentes. Veja os requisitos dos cargos e saiba tudo sobre as provas.

Concurso UFU Minas Gerais

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais, acaba de lançar um novo concurso público visando preencher cinco vagas para o cargo de Professor de Magistério Superior.

As oportunidades do concurso abrangem diversas áreas, exigindo dos candidatos formação superior e doutorado nas áreas específicas. As áreas contempladas são Filosofia (com ênfase em Lógica, Filosofia da Ciência ou Filosofia da Linguagem), Química (Química Analítica), História Moderna e Contemporânea, e Engenharia Biomédica.

As vagas estão distribuídas nos campus Santa Mônica e Patos de Minas, reforçando a abrangência da oportunidade. Os profissionais selecionados atuarão em regime de dedicação exclusiva, com remuneração mensal de R$ 10.481,64.

Áreas e Distribuição das Vagas

Filosofia / Lógica, Filosofia da Ciência ou Filosofia da Linguagem (1 vaga);

Filosofia (1 vaga);

Química / Química Analítica (1 vaga);

História Moderna e Contemporânea (1 vaga);

Engenharia Biomédica (1 vaga).



Requisitos e Preparação

Para se candidatar, é essencial possuir formação superior, além de certificação de doutorado na área específica pleiteada. A preparação adequada é fundamental para o êxito no concurso.

Recursos como videoaulas, materiais em PDF e questões de concursos anteriores podem ser aliados valiosos. Uma rotina de estudos organizada e focada nas disciplinas mais relevantes para a prova também é crucial. Plataformas educacionais, como o Qconcursos, oferecem recursos abrangentes, incluindo questões de concursos passados e videoaulas.

Etapas do concurso

O concurso para Professor de Magistério Superior na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) apresenta um rigoroso processo de seleção composto por seis etapas, cada uma delas desempenhando um papel fundamental na avaliação dos candidatos. As etapas são delineadas como se segue:

Prova Escrita: Esta etapa avaliará a capacidade dos candidatos em expressar ideias de forma clara e coesa, testando sua proficiência nas áreas específicas relacionadas aos cargos oferecidos.

Prova Didática: Os candidatos serão desafiados a apresentar uma aula prática, proporcionando uma oportunidade de demonstrar suas habilidades pedagógicas, métodos de ensino e domínio do conteúdo.

Prova Prática: Esta etapa é especialmente relevante para áreas que demandam demonstrações práticas, como pode ser o caso da Engenharia Biomédica. Os candidatos deverão mostrar competência em aplicações práticas relacionadas à sua área de atuação.

Prova Oral: Avaliação da habilidade dos candidatos em se expressar oralmente, fornecendo uma visão mais ampla de sua comunicação e capacidade de argumentação.

Defesa de Projeto: Algumas áreas podem exigir a apresentação e defesa de um projeto, evidenciando a capacidade dos candidatos em desenvolver propostas relevantes para sua área de atuação.

Análise de Títulos e Experiência Profissional: Consideração de qualificações acadêmicas adicionais, bem como experiência profissional prévia. Essa etapa proporciona uma visão holística do perfil dos candidatos.

É crucial que os participantes estejam atentos à natureza eliminatória e/ou classificatória de cada etapa. A aprovação em todas as fases é essencial para garantir a continuidade no processo seletivo.

Inscrições Abertas neste concurso

Antes de mais nada, para aqueles que aspiram ingressar na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e trilhar a jornada acadêmica como docente, o processo de inscrição é o primeiro passo decisivo. A seguir, destacamos informações cruciais sobre o processo de inscrição: