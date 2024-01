Com vagas para MÉDIO e SUPERIOR, concurso ALEP anuncia inscrições para 85 oportunidades

Salários do concurso ALEP ultrapassam R$ 6 mil

O concurso ALEP – Assembleia Legislativa do Paraná- anuncia que as inscrições deverão começar ainda nesta semana.

Os salários são maravilhosos. Não perca a sua chance.

Concurso ALEP

A tão aguardada publicação do edital para o concurso da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) finalmente ocorreu. O certame oferece um total de 85 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. As oportunidades abrangem diversas especialidades, promovendo uma ampla variedade de perfis profissionais. Confira os detalhes:

Nível Médio do concurso ALEP

Técnico Legislativo – Legislativo: 5 vagas | Salário: R$ 4.995,21

Técnico Legislativo – Administrativo: 5 vagas | Salário: R$ 4.995,21

Técnico Legislativo – Suporte e Manutenção: 2 vagas | Salário: R$ 4.995,21

Técnico Legislativo – Técnico em Contabilidade: 4 vagas | Salário: R$ 4.995,21

Curso Superior e Analista Legislativo

Assessor Legislativo: 35 vagas | Salário: R$ 6.867,20

Desenvolvedor de Sistemas: 1 vaga | Salário: R$ 6.867,20

Biblioteconomista: 1 vaga | Salário: R$ 6.867,20

Administrador: 5 vagas | Salário: R$ 6.867,20

Economista: 4 vagas | Salário: R$ 6.867,20

Advogado: 10 vagas | Salário: R$ 6.867,20

Contador: 3 vagas | Salário: R$ 6.867,20

Jornalista: 3 vagas | Salário: R$ 6.867,20

Analista de Rede: 2 vagas | Salário: R$ 6.867,20

Revisor Legislativo: 3 vagas | Salário: R$ 6.867,20

Engenheiro: 1 vaga | Salário: R$ 6.867,20



Etapas e Provas do Concurso ALEP

O concurso da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) se aproxima, prometendo oportunidades e desafios para os candidatos que almejam integrar a renomada instituição. As avaliações serão conduzidas em duas etapas distintas, visando garantir um processo seletivo robusto e abrangente. Vamos explorar as etapas e provas que compõem esse certame.

Provas Objetivas do concurso ALEP

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas no dia 7 de abril, exigindo dos candidatos não apenas conhecimentos gerais, mas também habilidades específicas relacionadas aos cargos disputados. O turno da manhã (8h às 12h30) será dedicado aos candidatos a Analista Legislativo, enquanto o turno da tarde (15h às 18h) será destinado aos concorrentes a Técnico Legislativo.

Os participantes enfrentarão de 60 a 70 questões de múltipla escolha, cobrindo áreas essenciais como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Regimento Interno da ALEP e Constituição do Estado do Paraná. A pontuação será criteriosa, exigindo um desempenho equilibrado para assegurar a aprovação.

Para Analista Legislativo, a aprovação na Prova Objetiva requer 50% de acertos em Conhecimentos Específicos, 50% em Conhecimentos Gerais e nenhuma nota zero em qualquer disciplina. Já para Técnico Legislativo, os candidatos precisam atingir 40% de acertos em Conhecimentos Específicos, 40% em Conhecimentos Gerais, e não obter nota zero em nenhuma disciplina.

Prova Discursiva do concurso ALEP

A segunda etapa, destinada exclusivamente aos cargos de Analista, consistirá em uma prova discursiva. Os candidatos enfrentarão o desafio de redigir uma redação em gênero dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, avaliada até 10 pontos. Para profissionais de áreas específicas como Jornalista e Advogado, a natureza da prova se ajusta às demandas de suas funções.

Para Jornalistas, a avaliação envolverá a produção de um texto jornalístico com até 20 linhas, também pontuado até 10 pontos. Advogados enfrentarão a elaboração de um parecer jurídico, limitado a 60 linhas, com igual valor máximo de 10 pontos.

Essas etapas e provas revelam a complexidade e abrangência do processo seletivo da ALEP. Os candidatos, ao se prepararem, devem direcionar seus estudos para atender não apenas às demandas gerais, mas também aos desafios específicos de suas áreas de atuação.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 10 de janeiro a 08 de fevereiro, através do portal da banca organizadora, a FGV, ao custo de R$ 110,00 e R$ 220,00.

Requisitos e Especialidades

A Assembleia Legislativa do Paraná estabelece requisitos específicos para os diferentes cargos oferecidos em seu quadro funcional. A diversidade de especialidades reflete a complexidade e abrangência das atividades legislativas. Vamos explorar os requisitos e especialidades de cada categoria profissional:

Analista Legislativo (Nível Superior):

Assessor de Comissão;

Desenvolvedor de Sistema;

Biblioteconomista;

Administrador;

Economista;

Advogado;

Contador;

Jornalista;

Analista de Rede;

Revisor Legislativo;

Taquígrafo revisor;

Engenheiro.

Técnico Legislativo (Nível Médio ou Técnico Específico):

Legislativo;

Administrativo;

Suporte e Manutenção;

Contabilidade.

Auxiliar Legislativo (Nível Fundamental):

Administrativo;

Motorista;

Porteiro.

Promoção de Carreira

A Assembleia Legislativa do Paraná adota um sistema de promoção de carreira que busca valorizar o servidor ao longo do tempo, incentivando o crescimento profissional. As promoções ocorrem a cada quatro anos, observando critérios rigorosos:

I. Existência de vaga na classe; II. Avaliação de títulos, abrangendo titulação escolar formal, capacitação complementar, atualização, aperfeiçoamento, especialização e experiência; III. Tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício na classe e na função; IV. Obtenção de conceito satisfatório nas avaliações de desempenho; V. Atendimento dos demais requisitos da classe para a qual concorre, conforme regulamentação específica.