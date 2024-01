Comexport OFERECE EMPREGOS híbridos no Sudeste

A Comexport, companhia que é a maior empresa de comércio exterior do Brasil, líder em importações indiretas no país e pioneira em soluções 5PL, está contratando novos funcionários em São Paulo e Espírito Santo. Desse modo, se você quer começar 2024 com um novo emprego, veja quais são os principais postos de trabalho:

Analista da Qualidade Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista da Qualidade Sênior / Cariacica/ ES (Automotivo) – Cariacica – ES e Híbrido – Efetivo;

Analista de Importação e Exportação Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Importação e Exportação Pleno – São Paulo – SP e Híbrido -Efetivo;

Assistente de Faturamento – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Importação e Exportação – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Logística – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos | PCD -São Paulo – SP e Híbrido – Banco de talentos.

Mais sobre a Comexport

Sobre a Comexport, é importante ressaltar que sua história começa em 1973 quando iniciou o trabalho no segmento de comércio exterior. Desde então, busca trabalhar com as melhores soluções customizadas para clientes e parceiros.

Vale destacar também que sua atuação está bastante ligada ao desenvolvimento de soluções de Business Intelligence para negócios. A empresa criou o Comexport Management System, sistema de gestão inteligente, exclusivo e totalmente customizável. Permite que todas as informações que fornece, como carga, transporte, atracação, entre outras, estejam disponíveis detalhadamente para cada um de seus clientes.

Por fim, conta com 500 pessoas e continua ampliando seu time, apesar disso, não quer perder o que considera ser sua essência. Trabalha diariamente para atingir e superar as metas, em um ambiente dinâmico e colaborativo. Os desafios são constantes, mas faz questão de agir com ética, transparência e responsabilidade.

Conheça os benefícios da empresa

Modelo de trabalho Híbrido;

Vale Refeição;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale transporte;

Auxílio Farmácia;

Gympass;

Seguro de vida.



Você também pode gostar:

O que é necessário para se inscrever?

Agora que as vagas da Comexport já foram expostas, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!