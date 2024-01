Como a cirurgia de Kate Middleton foi mantida em segredo de quase todo mundo

Kate Middleton está muito feliz por finalmente estar de volta em casa com seus filhos depois de passar por uma grande cirurgia abdominal, um procedimento que até mesmo seus funcionários mais próximos desconheciam. O homem de 42 anos Princesa de Galesvoltou para Adelaide Cottage, na propriedade Windsor, na segunda-feira, depois de passar duas semanas no hospital. A decisão de manter os detalhes de sua cirurgia em sigilo foi tomada por Kate e pelo Príncipe William, em um esforço para proteger sua privacidade.

Segundo fontes, até mesmo seus assessores mais próximos foram mantidos no escuro sobre as especificidades de seus problemas de saúde. Foi relatado que seus filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis, não a visitou no hospital, mas permaneceu conectado pelo FaceTime durante sua internação. Um porta-voz do Palácio de Kensington compartilhou que Kate está “fazendo bons progressos” e está extremamente feliz por estar de volta em casa.

Dentro da luxuosa mansão de recuperação de Kate Middleton, Adelaide Cottage

É evidente que a família é uma prioridade para Kate e William. Apesar do status real, o casal sempre se esforçou para manter um senso de normalidade na vida familiar. Eles pegam pessoalmente os filhos na escola na maioria dos dias e são conhecidos por cozinhar e compartilhar refeições em família em sua própria cozinha. Uma fonte mencionou que “A família e a educação dos filhos são a coisa mais importante para ela”.

Kate é muito dedicada à sua família

A dedicação de Kate à família foi destacada quando ela optou por ficar com os filhos em vez de se juntar ao marido na Escócia durante o falecimento da Rainha Elizabeth II em setembro de 2022.

Além disso, ela perdeu uma viagem a Cingapura no outono passado para apoiar George enquanto ele se preparava para os exames. É claro que ela prioriza estar presente para os filhos nos momentos importantes de suas vidas.

Enquanto Kate continua sua recuperação, foi revelado que ela não retornará à vida pública antes da Páscoa. Entretanto, William ajustou os seus compromissos de trabalho para prestar apoio às crianças. O casal conta ainda com o auxílio da babá de longa data, Maria Teresa Turrion Borrallo, além da proximidade dos pais e irmãos de Kate.

Foi relatado que Kate poderá compartilhar mais detalhes sobre sua cirurgia no futuro. Sua resiliência e dedicação à família são evidentes enquanto ela se concentra em sua recuperação enquanto recebe apoio de seus entes queridos.