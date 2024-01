Como a rivalidade de Michael Jordan com Jerry Krause foi desencadeada por supostos comentários racistas

Michael Jordan alcançou níveis de sucesso sem precedentes com o búfalos de Chicagomas poucos podem negar que seu tempo na franquia da NBA foi manchado por sua rivalidade com o falecido Jerry Krause.

Durante a cerimônia do Chicago Bulls Ring of Honor em 13 de janeiro, o sentimento amargo entre Jordan e Krause foi renovado apesar de este último ter falecido em 2017.

Quando KrauseO nome de foi mencionado durante o anúncio dos premiados, os fãs expressaram sua desaprovação com vaias – levando sua viúva a chorar.

Krause foi gerente geral da búfalos de Chicago na NBA de 1985 a 2003, que coincidiu com Jordâniaperíodo de ouro e seus seis campeonatos da NBA entre 1991 e 1998.

Mas nem tudo estava bem entre os dois, com Jordan furioso com um comentário supostamente feito pelo chefe dos Bulls, que complicou seu legado.

No livro ‘Jogando para sempre: Michael Jordan and the World He Made’, lançado em fevereiro de 2000, autor David Halberstam alegou que Krause rotulado Jordânia como sua ‘propriedade’, o que foi interpretado como um comentário com conotações raciais.

O trecho dizia: “Em uma conversa com Jordâniaele rejeitou um dos apelos de Jordan para jogar e disse que ele e Jerry Reinsdorf tomariam a decisão porque Jordan era propriedade deles.

“Foi uma coisa colossalmente estúpida de se dizer sobre qualquer jogador, especialmente um jogador negro, e foi uma declaração que Michael Jordan nunca esqueceu e nunca perdoou.”

Por que Michael Jordan faltou à cerimônia

Jordânia se destacou por sua ausência na cerimônia do Ring of Honor, que foi organizada para reunir alguns dos maiores nomes da franquia da NBA e reconhecer suas conquistas.

A gala inaugural do Ring of Honor contou com a posse de 13 jogadores, treinadores e executivos. Mas Jordan não compareceu, tendo informado aos organizadores que não poderia comparecer com antecedência.

Juntamente com Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Toni Kukoc, Phil Jackson, Artis Gilmore, Johnny “Red” Kerr, Dick Klein, Jerry Krause, Bob Love, Jerry Sloan, Chet Walker e Tex Winter todos estão ganhando seu lugar no folclore dos Bulls – assim como o time de 1995-96 que venceu o recorde de 72 jogos.

No entanto, o homem de 60 anos gravou uma mensagem em vídeo na qual dizia estar “chateado” por não poder comparecer e elogiava Touros fãs por suas amáveis ​​​​palavras sempre que ele é reconhecido em público.