Como adicionar o local da sua empresa no Instagram 2024

Descobrir novos lugares através do Instagram se tornou um hobby divertido para quem mora nos Estados Unidos. Eles gostam de conferir o que as pessoas em locais distantes estão fazendo – ver suas atividades divertidas, experimentar comidas diferentes e conferir os estilos mais recentes. A alegria de usar o recurso de marcação de localização do Instagram é um dos motivos da empolgação. Felizmente, não se trata apenas de satisfazer o desejo de viajar; também é uma vantagem para as empresas que desejam ser notadas no mapa. Esse recurso os ajuda a atrair um novo público, reunir fotos geradas por usuários e fornecer uma prévia do que os visitantes podem esperar.

Agora, você deve estar se perguntando como adicionar um local no Instagram ou marcá-lo em suas postagens. Se você é proprietário de uma empresa, definitivamente deve estar pensando em adicionar o local da sua empresa no Instagram para atrair novos clientes ou aumentar o engajamento. Se for esse o caso, você está no lugar certo.

Por que você precisa adicionar o local da sua empresa no Instagram?

Na maioria das vezes, adicionar um local comercial no Instagram faz apenas uma coisa: aumentar o tráfego em sua loja. Porém, para os pequenos empresários, o desejo de serem descobertos por mais clientes é um objetivo comum.

Embora os sites de listagem locais e os perfis de empresas do Google desempenhem um papel crucial para conseguir isso, as plataformas de mídia social oferecem outro caminho para colocar sua empresa no mapa – o Instagram é um excelente exemplo.

Ao estabelecer sua presença online no Instagram e incluir a localização de sua empresa, você abre portas para alcançar um público que não é apenas ativo na plataforma, mas consiste em indivíduos com maior probabilidade de se tornarem seus clientes fiéis. É também um movimento estratégico para aumentar a visibilidade e conectar-se com a clientela potencial de uma forma significativa.

Como adicionar o local da sua empresa no Instagram

A partir de agora, existem vários métodos para adicionar sua empresa ao Instagram. Felizmente, discutiremos todos esses métodos em detalhes e listaremos as etapas para facilitar. Você pode seguir qualquer método que mais lhe convier. Vamos começar.

O primeiro método para adicionar a localização da sua empresa no Instagram é usando o aplicativo do Facebook. Este é o método mais fácil e eficaz que o ajudará a se tornar visível para a população local e também para as pessoas no Instagram. No entanto, para que esse método funcione, você também deve ter uma página ativa no Facebook. Aqui estão as etapas:

Abra o aplicativo do Facebook e clique em “O que você está pensando”. Agora, toque em Check-in. Depois disso, procure um local ou local de negócios. Role para baixo e clique em Adicionar. Na próxima página, preencha as informações necessárias e clique em Salvar local personalizado.

Agora, seu lugar foi adicionado ao Facebook. Agora você pode ir ao seu perfil do Facebook e, na área de localização, pesquisar e colar. Agora, sua localização ficará visível para todos no Facebook. Você também pode criar uma nova postagem para que seu local atual seja mostrado como seu local selecionado de forma personalizada. O melhor de tudo é que se você encontrar amigos e pedir-lhes que façam check-in em sua localização, mais pessoas poderão ver sua casa.

Método 2: adicione sua localização ao seu perfil do Instagram

Se você deseja adicionar a localização da sua empresa no Instagram, é provável que você já seja um profissional de negócios. Nesse caso, você deve estar utilizando o painel profissional do Instagram. Se for esse o caso, adicionar localização é um processo simples. Caso contrário, ative o recurso de conta profissional no Instagram e pronto. Aqui estão as etapas:

Abra o Instagram e toque no ícone do seu perfil no lado direito. Agora, toque em Editar Perfil. Role um pouco para baixo e clique em Contato Opções. Agora digite seu endereço comercial e toque em Feito. Volte para Contato Opções e clique em Salvar. Novamente, role para baixo até Perfil Mostrar e verifique se Mostrar Contato Informações está oculto ou não. Se não, você está pronto para ir. Por fim, clique em Concluído.

É isso. Agora, a localização da sua empresa está adicionada ao Instagram e visível para todos.

Método 3: adicionar local à postagem do Instagram

Se você não prefere usar o painel profissional do Instagram, adicionar a localização da sua empresa à postagem do Instagram parece ser uma ótima opção. Se você deseja adicionar um local à sua postagem para que as pessoas possam vê-la, aqui estão as etapas para fazer isso:

Clique no + botão no meio e escolha Publicar. Agora, role e selecione a imagem desejada. Você também pode fazer um Momento imediatamente, se quiser. Clique em Avançar. Dependendo da sua escolha, você também pode escolher um filtro e escrever uma legenda. Agora clique em Adicionar local. Procure um local e, se não estiver disponível, escreva você mesmo, como no método do Facebook. Clique em Compartilhar.

Método 4: adicionar local à história do Instagram

Este é provavelmente o último método para adicionar a localização da sua empresa no Instagram. No entanto, você pode considerá-lo o melhor método se quiser compartilhar a localização com seus amigos próximos ou seguidores. No entanto, se você carrega regularmente rolos e fotos, as coisas podem ser diferentes. Aqui estão as etapas para adicionar um local à história do Instagram:

No canto superior esquerdo, toque no seu Perfil Foto para adicionar uma história. Clique em uma imagem ou faça um vídeo. Adicione o que quiser, como música, efeitos ou filtros. Quando você estiver na tela que adiciona uma legenda, toque em Adicionar local. Procure o local ou siga o método descrito anteriormente. Compartilhe.

É isso. É assim que você pode compartilhar a localização da sua empresa no Instagram de diferentes maneiras. Você pode escolher qualquer método que desejar, o que lhe dá a opção. Isso é tudo que temos aqui sobre como adicionar a localização da sua empresa no Instagram.

LEIA TAMBÉM: