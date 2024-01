Como Antecipar a Aposentadoria por Invalidez no INSS; veja detalhes!

A aposentadoria por invalidez é um dos benefícios mais procurados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este benefício é pago mensalmente aos cidadãos vinculados à Previdência Social, mas é necessário cumprir alguns requisitos solicitados pelo Órgão para que possam receber o depósito mensal.

Entendendo a Aposentadoria por Invalidez do INSS

A aposentadoria por invalidez tem sido um dos principais causadores das longas filas em todo o Brasil nas agências do INSS. Isso ocorre devido ao grande número de brasileiros que passam por graves problemas de saúde que acabam impossibilitando o comprometimento de suas atividades profissionais.

Para esses cidadãos, o INSS disponibiliza um pagamento mensal, desde que sejam cumpridos os requisitos solicitados pelo Órgão.

Requisitos para Solicitar Aposentadoria por Invalidez

Para iniciar o processo de solicitação do Benefício por Incapacidade Temporária, antigo Auxílio Doença, é fundamental visitar uma agência do INSS. O sistema de aprovação da aposentadoria por invalidez segue as cláusulas desse programa.

Um dos principais requisitos a ser cumprido pelo interessado é a realização de uma perícia médica. Atualmente, essa perícia pode ser feita presencialmente nas agências do INSS ou através do aplicativo “Meu INSS”, com ajuda da telemedicina.

Antecipando a Aposentadoria por Invalidez

Para aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras devido à incapacidade de trabalhar, existe a possibilidade de antecipar a aposentadoria por invalidez. Essa antecipação é uma medida adotada pelo INSS para agilizar o processo de concessão do benefício e garantir que o segurado tenha acesso aos recursos necessários para sua subsistência.



A antecipação da aposentadoria por invalidez pode ser solicitada através do aplicativo “Meu INSS” ou pelo telefone 135. É importante ter em mãos os documentos médicos que comprovem a incapacidade para o trabalho, como laudos, exames e relatórios médicos.

Calendário de Pagamentos do INSS em Janeiro de 2023

Em 2023, o pagamento do INSS conta com um reajuste devido ao aumento do salário mínimo, que serve como base de depósito para diversos benefícios da Previdência Social. O calendário de pagamentos é divulgado pelo INSS e segue uma ordem de acordo com o final do número do benefício.

Para beneficiários que recebem até 1 salário mínimo:

Final do Número do Benefício Dados de Pagamento 1 25 de janeiro 2 26 de janeiro 3 29 de janeiro 4 30 de janeiro 5 31 de janeiro 6 01 de fevereiro 7 02 de fevereiro 8 05 de fevereiro 9 06 de fevereiro 0 07 de fevereiro

Para beneficiários que recebam acima de 1 salário mínimo:

Final do Número do Benefício Dados de Pagamento 1 e 6 01 de fevereiro 2 e 7 02 de fevereiro 3 e 8 05 de fevereiro 4 e 9 06 de fevereiro 5 e 0 07 de fevereiro

Mantenha-se informado sobre os pagamentos do INSS

Para manter-se sempre informado e atualizado sobre os pagamentos e benefícios do INSS, é fundamental acompanhar as notícias oficiais divulgadas pelo órgão e manter o cadastro atualizado no aplicativo “Meu INSS”. Dessa forma, você poderá receber notificações sobre o pagamento do seu benefício, além de ter acesso a outros serviços oferecidos pelo INSS.

Tipos de Aposentadoria

Além da aposentadoria por invalidez, o INSS também oferece outros tipos de aposentadoria, cada um com requisitos específicos. É importante conhecer esses tipos para saber qual se aplica melhor à sua situação. Alguns dos principais são:

Aposentadoria por Tempo de Contribuição: designada aos segurados que completaram o tempo mínimo de contribuição exigido pelo INSS. Aposentadoria por Idade: destinada aos segurados que atingirem a idade mínima exigida pelo INSS. Aposentadoria Especial: destinada aos seguros que trabalham em condições de saúde ou integridade física. Aposentadoria por Tempo de Serviço: destinada aos servidores públicos que desenvolvem para o regime próprio de previdência.

É importante buscar informações específicas sobre cada tipo de aposentadoria para entender os requisitos e documentos necessários para solicitar o benefício.

Benefício é a Garantia de uma Vida Tranquila e Digna

A aposentadoria por invalidez é um benefício importante para os cidadãos que estão incapacitados de trabalhar devido a problemas de saúde. É fundamental conhecer os requisitos e procedimentos para solicitar esse benefício, além de se manter informado sobre os pagamentos e outros benefícios oferecidos pelo INSS.

Lembre-se de usar o aplicativo “Meu INSS” para agilizar os processos e facilitar o acesso às informações. Com o cadastro atualizado e a documentação necessária em mãos, você poderá antecipar sua atualização por invalidez e garantir sua subsistência. Não deixe de buscar orientação junto ao INSS para esclarecer dúvidas e obter um atendimento adequado às suas necessidades.

A previdência social está disponível para ajudar os cidadãos em momentos de dificuldades, portanto, esteja sempre atualizado e consciente dos seus direitos. A aposentadoria por invalidez é um direito conquistado e deve ser utilizada para garantir uma vida digna e tranquila.