Como ativar o cartão de crédito Sears, fazer login ou solicitar MasterCard Online 2024

A Sears, um renomado varejista americano, oferece um cartão de crédito chamado Sears Mastercard. Com este cartão, os compradores poderão aproveitar benefícios e recompensas exclusivos ao fazerem compras na Sears, Kmart e outras lojas afiliadas. Os Sears Mastercards são emitidos em parceria com o Citibank, permitindo aos usuários fazer compras em qualquer lugar onde o Mastercard seja aceito, inclusive online.

Os usuários podem fazer compras em qualquer lugar onde o Mastercard seja aceito pelo comerciante. No entanto, não há muitos usuários que saibam como ativar o Sears Mastercard usando o https://citiretailservices.citibankonline.com/ link. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste guia de ativação, você aprenderá como ativar o Sears Mastercard. Então, vamos começar com o guia.

Empresa Citibank Detalhe do cartão Sears Mastercard Link do site https://citiretailservices.citibankonline.com

O que é um cartão Sears?

A Sears oferece aos seus clientes um cartão de crédito denominado Sears Card. O voucher pode ser resgatado em qualquer loja da empresa nos EUA, bem como no site da empresa.

Além das lojas nos EUA, os clientes do Sears Card podem usá-lo em seu site para comprar mercadorias. Nenhuma taxa anual é cobrada em compras acima de US$ 50 e há financiamento especial disponível para compras acima de US$ 50.

Para se qualificar para o cartão, os requerentes devem ter uma boa pontuação de crédito. Com um cartão Sears, você pode ganhar pontos de recompensa para cada dólar gasto na Sears e trocá-los por descontos em compras futuras.

Quais são os benefícios do Sears Mastercard?

Os benefícios oferecidos pelo Sears Mastercard são um dos principais motivos pelos quais os consumidores o selecionam. No entanto, alguns deles são:

Programa de recompensas: Os titulares do cartão Sears Mastercard podem ganhar pontos ao fazer compras. Além de descontos, vales-presente e cashback, esses pontos também podem ser trocados por vales-presente.

Ofertas Especiais de Financiamento: Muitos titulares de cartão Sears têm acesso a planos de parcelamento com juros baixos ou sem juros ao fazer grandes compras.

Descontos Exclusivos: Os titulares dos cartões Sears e Kmart podem aproveitar eventos de vendas, descontos e promoções exclusivos.

Sem taxa anual: O Sears Mastercard não cobra anuidade, o que o torna um dos cartões de crédito mais acessíveis disponíveis.

Aceitação Mastercard: Os cartões Mastercard podem ser usados ​​em todos os lugares onde o Mastercard é aceito, oferecendo conveniência e flexibilidade aos viajantes.

O que você precisa saber sobre como solicitar um cartão de crédito da Sears?

Para solicitar um cartão de crédito Sears, você pode escolher entre as seguintes opções:

Aplicação na loja: Pergunte a um representante de atendimento ao cliente em uma loja Sears ou Kmart sobre os processos de solicitação de cartão de crédito.

Aplicação online: Navegue até a página de solicitação de cartão de crédito nos sites da Sears ou Citibank. Você precisará inserir suas informações pessoais e financeiras.

Aplicativo de telefone: Você pode solicitar um retorno de chamada ligando para os números de atendimento ao cliente da Sears ou do Citibank fornecidos em seus sites.

Pré-requisito para fazer login na conta do cartão de crédito Sears

Searscard.com exige que todos os requisitos sejam atendidos antes que você possa acessá-lo.

Um laptop ou smartphone conectado à Internet.

Você pode usar Chrome, Edge, Firefox, etc.

Faça login no seu cartão de crédito Sears on-line

Posteriormente, o ID do usuário e a senha para o login do cartão Sears

Qual é o processo de login do cartão Sears?

Os Sears MasterCards podem ser ativados on-line se você os receber pelo correio usando qualquer computador ou navegador da web. Usar um cartão de crédito online requer apenas que você insira as informações necessárias nos campos apropriados. Aqui está uma descrição detalhada de como ativar seu cartão.

Os clientes da Sears podem obter o cartão de crédito da Sears em suas lojas. Tendo o Citi Bank como emissor do cartão, você pode ter certeza de que os serviços do cartão atenderão às suas necessidades.

Você pode ganhar 5% de volta em suas compras de gás usando este cartão. Portanto, é um dos cartões de crédito de gás mais lucrativos. No entanto, se você faz compras com frequência na Sears ou Kmart, este é o cartão de crédito perfeito para você.

Vá para a página de login para acessar sua conta Sears MasterCard.

Em segundo lugar, há uma seção de login no lado esquerdo da tela.

No campo apropriado, insira o ID do usuário.

Aqui é onde você pode inserir sua senha.

Depois de clicar em ‘Sign On’, você será direcionado para sua conta.

Como ativar o cartão Sears online 2024

Para obter informações sobre como ativar seu cartão Sears, visite Activate.Searscard.com. Você pode pesquisar o site inserindo seu URL oficial em seu navegador e clicando no ícone de pesquisa. Para ativar seu cartão Sears, abra a página oficial e siga as instruções abaixo.

Nas etapas a seguir, você será solicitado a fornecer informações do seu cartão Sears. No verso do cartão há um código de segurança e o número do seu cartão Sears. Não insira nenhuma informação sensível desnecessariamente.

Para iniciar o processo de identificação, você precisará fornecer suas informações pessoais. Além do seu nome e sobrenome, data de nascimento e número de telefone comercial, você também deverá verificar seu endereço de e-mail, bem como seu endereço permanente. Não há como negociar essas informações. Depois que todas as etapas anteriores forem concluídas, você terá a opção de seguir em frente. Verifique cuidadosamente as informações inseridas antes de continuar.

Por último, mas não menos importante, você precisa adicionar o número PIN mais importante ao seu cartão Sears. Você deve saber seu número PIN ao sacar dinheiro em um caixa eletrônico com seu cartão Sears. Em seguida, clique em Enviar quando inserir seu número PIN com sucesso. Não demorará muito para que seu cartão Sears possa ser usado. Com seu próprio cartão de crédito Sears, agora você pode usá-lo.

Através do aplicativo ou de sua conta online, você pode facilmente entrar em contato com o departamento de atendimento ao cliente da Sears Mastercard através do chat. No entanto, se desejar contatá-los por telefone, você pode ligar para (800) 917-7700. Como alternativa, o atendimento ao cliente do cartão de crédito Sears também está disponível por correio. Não há diferença entre o cartão Sears Store e o cartão de crédito Sears Store.

Como posso ativar meu Sears Mastercard?

O Mastercard pode ser ativado por telefone ligando para o número oficial do cartão ou para o número do adesivo colado na frente do cartão. Se quiser ativar seu cartão de crédito Sears, você precisará verificar suas informações pessoais (por exemplo, seu número de Seguro Social, número de cartão ou número de telefone).

