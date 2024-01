Como ativar o cartão de débito Venmo em 2024 (guia completo)

Com o Venmo, as pessoas podem transferir dinheiro e dividir contas com amigos e familiares. Talvez você não saiba que o Venmo também oferece um cartão de débito que permite pagar as compras diárias usando seu saldo do Venmo. Neste artigo você saberá o que precisa fazer para ativar seu cartão de débito Venmo. Então, vamos começar com o guia.

O que é o cartão de débito Venmo?

Os cartões de débito Venmo são cartões físicos associados às contas Venmo. Tal como acontece com um cartão de débito tradicional, o Venmo permite que você gaste o dinheiro do seu saldo no mundo real. Ao contrário dos cartões físicos, os cartões de débito Venmo podem ser usados ​​em qualquer lugar que aceite dinheiro, incluindo caixas eletrônicos e varejistas online. Então, agora, se você quer saber como ativar o cartão de débito Venmo, vamos percorrer o guia até o final.

Etapas para ativar o cartão de débito Venmo online?

É necessário ativar o cartão de débito Venmo antes de poder ser usado. Para ativar o cartão de débito, as informações necessárias devem estar acessíveis no cartão de débito. Com o aplicativo Venmo, os usuários podem ativar seus cartões de débito Venmo online em algumas etapas fáceis:

Inicialmente, instale o aplicativo Venmo no seu dispositivo móvel. No canto superior direito, toque no cardápio ícone. Selecione Venmo como sua forma de pagamento. Clique em “ Ativar .” A data de validade do seu cartão de débito deve ser inserida. Certifique-se de que o número do cartão de débito foi inserido corretamente. Depois disso, você precisará inserir o Código de Valor de Verificação de Cartão do seu cartão de débito. Certifique-se de inserir o ALFINETE corretamente e confirme novamente. Você deverá receber uma mensagem confirmando que seu cartão foi ativado.

É possível solicitar mais de um cartão de débito Venmo?

Com o cartão de débito Venmo, você pode vincular sua conta Venmo ao seu cartão de débito. Para que sua conta Venmo esteja ativa, você precisa ter apenas um cartão de débito Venmo, e ele deve estar no mesmo nome da conta Venmo.

Se eu quiser obter um cartão de débito Venmo, como posso fazer isso?

Para começar, abra o Aplicativo Venmo e vá para a guia Cartões. O cartão de débito Venmo estará listado lá. Você precisará confirmar alguns de seus dados pessoais ao solicitar um cartão de débito Venmo.

Posso solicitar um cartão de débito Venmo mediante o pagamento de uma taxa?

Infelizmente não! Bem, ativar um cartão de débito Venmo não custa dinheiro. Poderão, no entanto, existir outras taxas associadas ao cartão.

Para obter mais informações sobre as taxas do Venmo ou especificamente sobre o cartão de débito Venmo, visite aqui. O aplicativo da Venmo é o melhor lugar para solicitar o cartão. Para começar, procure em Cartão de Débito Venmo na guia Cartões.

É possível ativar meu cartão de crédito Venmo sem instalar o aplicativo?

Utilizando a câmera do seu telefone, tire uma foto do código QR no verso do seu cartão de crédito Venmo para ativá-lo. Com o aplicativo Venmo, você também pode escanear códigos QR. Para ativar por telefone, ligue para 855-890-6779 ou acesse o Synchrony Bank online.

Usando seu cartão de débito Venmo

Agora você pode começar a usar seu cartão de débito Venmo assim que ele for ativado e personalizado. Usar seu cartão pode ser útil nos seguintes cenários:

Compras na loja: Use seu cartão de débito Venmo em qualquer loja que aceite Mastercard, simplesmente passando-o ou inserindo-o. É o mesmo processo de usar um cartão de crédito para usar um cartão de débito. Compras online: Assim como qualquer outro método de pagamento, você pode usar seu cartão de débito Venmo na finalização da compra para pagar suas compras online. Saques em caixas eletrônicos: Os cartões de débito Venmo podem ser usados ​​para sacar dinheiro em caixas eletrônicos, se necessário. Se for aplicada uma taxa de caixa eletrônico, esteja ciente disso. Divisão de contas: Dividir contas com amigos é fácil com os cartões de débito Venmo. Basta pagar com seu cartão de débito Venmo e pedir dinheiro aos seus amigos. Carteiras Móveis: Use seu cartão de débito Venmo com Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay para pagar com segurança usando seu telefone celular.

Cartões de débito Venmo expirados

Você será notificado por meio do aplicativo Venmo de que seu cartão de débito Venmo Mastercard atual está prestes a expirar, para que você possa solicitar um novo cartão em 60 dias. Após o vencimento em 21 de dezembro, você deverá solicitar outro cartão no início de novembro (21/11). É importante ressaltar que os cartões perdem a validade no final do mês em que são emitidos.

Assim que a notificação for recebida, basta tocar nela ou ir até a seção “Cartão de Débito Venmo” do aplicativo para solicitar um novo cartão.

No caso de um cartão de débito Venmo que nunca foi usado, um novo cartão não poderá ser emitido até que você conclua uma transação. É possível atualizar seu endereço de entrega caso você tenha se mudado desde que recebeu seu cartão mais recente.

Se você receber um novo cartão, certifique-se de que ele seja ativado o mais rápido possível. A ativação de cartões de substituição após 90 dias resultará no encerramento permanente. É recomendado que você destrua o cartão expirado assim que seu novo cartão for ativado.

Quando posso esperar receber meu cartão de débito Venmo?

Espera-se que você receba e ative seu cartão de débito Venmo dentro de 15 dias úteis após ter sido aprovado. No momento, o cartão só está disponível para entrega em endereço residencial. O cartão não foi entregue após mais de 15 dias úteis. Por favor Contate-os se não foi esse o caso.

Posso usar meu cartão de débito Venmo em qualquer lugar?

Mastercard é aceito em todos os lugares dos EUA e em territórios sob o governo dos EUA. O cartão de débito Venmo e o cartão de crédito Venmo não são compatíveis com comerciantes internacionais, mesmo ao fazer uma compra online nos Estados Unidos.

O cartão de débito Venmo está disponível para contas empresariais?

Os cartões de débito Venmo são principalmente para uso pessoal desde setembro de 2021, quando atualizei meus conhecimentos pela última vez. Se precisar de mais informações sobre contas empresariais, entre em contato com a Venmo.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo que temos para você sobre como ativar o cartão de débito Venmo. Esperamos que este guia de ativação seja útil para você. Se precisar de mais informações, comente abaixo e avise nossa equipe.

