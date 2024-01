Como ativar o cartão SIM UScelular.com rapidamente em 2024: guia passo a passo

Ativar seu dispositivo em UScellular.com é mais fácil. Sim, você ouviu direito; não há ciência de foguetes por trás disso. Este guia orientará você passo a passo no processo, independentemente do tipo de telefone que você possui, se você acabou de comprar um novo, mudou para UScelular ou precisa reativá-lo. É fácil conectar-se ao UScelularUScelular devido à sua rede confiável e ao processo de ativação fácil de usar.

Quais são os pré-requisitos antes de ativar o cartão SIM USCellular?

Verifique seu dispositivo : certifique-se de que a rede do cartão SIM celular dos EUA seja compatível com o seu dispositivo. É uma boa ideia verificar a compatibilidade antes de iniciar o processo de ativação na maioria dos telefones e tablets modernos. Cartão SIM : verifique se o seu cartão SIM é compatível com o seu dispositivo antes de comprá-lo. Para descobrir se um cartão SIM funciona com UScellular, visite uma loja UScellular ou consulte o site UScellular. Informação da conta : certifique-se de ter as informações da sua conta de celular dos EUA em mãos. Os últimos quatro dígitos do seu número de segurança social geralmente são incluídos aqui, bem como o número da sua conta. Informação de dispositivo : certifique-se de ter em mãos o IMEI (International Mobile Equipment Identity) ou MEID (Mobile Equipment Identifier) ​​do dispositivo. Geralmente é possível encontrar essas informações nas configurações ou na embalagem original do seu aparelho.

Ative seu dispositivo com um cartão SIM celular americano

Você precisa seguir estas etapas se tiver atualizado sua linha celular dos EUA e seu dispositivo:

Certifique-se de que seu cartão SIM esteja inserido no dispositivo. Você precisa ligar seu dispositivo. Aguarde 5 minutos para que a ativação seja concluída.

Quando a página de ativação do dispositivo não aparecer após 5 minutos, conecte-se ao WiFi e acesse uscelular.com/deviceactivation.

Todos os outros dispositivos com Cartão SIM celular dos EUA :

Certifique-se de que seu dispositivo esteja ligado e conectado ao WiFi. Para ativar seu dispositivo, acesse uscelular.com/deviceactivation.

Certifique-se de ter seu número de telefone e PIN disponíveis ao ativar o telefone. Quando solicitado, um representante do atendimento ao cliente poderá fornecer seu PIN, caso você não o saiba.

Se você comprar seu dispositivo sem fio de um telefone diferente daquele que você usa para ativá-lo, sua conta não será ativada. Além do serviço de ativação automatizada, os representantes do atendimento ao cliente podem responder perguntas sobre a ativação do dispositivo e fornecer assistência.

Se você não tiver um cartão SIM celular americano ou se estiver ativando um ESIM

Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo telefone 800-766-9811 e nós o ajudaremos a se conectar. Clientes empresariais e governamentais devem ligar para 866-616-5591.

uscelular.com Ativar: –

Não há nada com que se preocupar. Para criar o seu “Minha conta” acesse, selecione Entrar/Registrar da nossa página inicial. É importante ter acesso ao seu PIN de celular dos EUA, um endereço de e-mail pessoal e seu telefone celular ou dispositivo conectado.

O PIN da UScellular é o número que você selecionou quando ativou sua conta. Na loja, por telefone ou online, o PIN é comumente usado para verificar contas. Leve um documento de identidade com foto emitido pelo governo ao revendedor mais próximo, caso tenha esquecido seu PIN.

A loja UScellular onde você mora pode ajudá-lo a configurar uma conta online. Para encontrar a loja mais próxima, visite Encontre uma loja.

Se quiser ativar um plano de dados para o seu dispositivo, você pode fazê-lo através da US Cellular Agora você pode prosseguir com seu dispositivo. Para começar, vá para o Tela inicial. Role para a direita. Escolha o dispositivo. Em seguida, role para baixo e selecione Celular. Escolher Configurar celular. Seu número de telefone deve então ser inserido em Número de telefone. Depois disso, escolha ALFINETE e insira um código PIN. Agora, bata Entrar e continuar. Em seguida, toque em Continuar. Depois disso, selecione o Aceitar e continuar opção e aperte o Inscrever-se opção. Escolher OK. Seu plano de celular dos EUA para o seu dispositivo foi ativado. Retorne à tela inicial.

Como posso evitar ultrapassar meu limite de dados?

Quando possível, conecte-se a uma rede WiFi. Existem também várias ferramentas oferecidas pela UScellular para ajudar a evitar excessos e gerenciar dados:

Se o limite do seu plano de dados atingir 75% ou 100%, você receberá um alerta (por mensagem de texto ou chamada de voz).

Controles de uso de dados – Gerencie limites de uso de dados específicos do dispositivo.

Ferramentas no dispositivo – você pode usá-los para evitar cobranças extras. Na maioria dos dispositivos, você pode definir limites, definir alarmes e até bloquear o uso de dados com utilitários (ou aplicativos) de uso de dados.

Como envio e recebo mensagens no meu Apple Watch?

Você deve fazer login no iPhone e no Apple Watch com o mesmo ID Apple. No aplicativo Ajustes do iPhone, clique em Geral. A partir daí, você pode entrar no iCloud.

Os usuários do Apple Watch podem fazer login em seus IDs Apple ao emparelhar seus Apple Watches com seus iPhones. Você também pode fazer login se tiver pulado essa etapa durante a configuração acessando Geral > ID Apple no seu iPhone.

O iPhone deve estar ligado, conectado a uma rede celular e conectado ao iMessage para enviar e receber SMS do Apple Watch pelo celular.

Como posso começar a usar a Configuração Familiar?

Primeiro, você deve ter um iPhone 6s ou posterior e um Apple Watch Series 4 ou posterior celular para adicionar um membro da família ao Family Setup. Além disso, o Apple Watch e o iPhone precisam ser atualizados para watchOS 14 e iOS 14, respectivamente. O aplicativo Watch no seu iPhone será iniciado assim que essas etapas forem concluídas. Ao emparelhar o relógio, você precisará selecionar Configuração para um membro da família e seguir as instruções na tela.

Quando estiver pronto para configurar sua conta de Compartilhamento Familiar, você pode selecionar o relógio para uso por um membro da sua família ou estabelecer o Compartilhamento Familiar e criar IDs Apple personalizados para cada membro da sua família. Com o seu iPhone, você pode gerenciar alguns dos recursos de um relógio configurado para um membro da família.

Empacotando

Então, isso é tudo que temos para você sobre como ativar o cartão SIM celular dos EUA. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Adoraríamos ouvir de você se tiver mais informações. Basta comentar abaixo.

