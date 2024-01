Como ativar o Curiosity Stream no Roku, Android TV, Fire TV e Apple TV

Curiosity Stream é uma das famosas soluções de streaming que está sendo usada por milhões de usuários. Os usuários adoram transmitir a plataforma Curiosity Stream por causa do conteúdo que está disponível nela. O Curiosity Stream oferece diversos tipos de conteúdo que vão ser interessantes para você. O Curiosity Stream também oferece conteúdo em alta resolução para os usuários. Eles oferecem em HD e 4K. Agora, vai depender da TV que os usuários terão para assistir aquele conteúdo.

Existem milhões de usuários que usam o serviço, mas não sabem como ativar o Curiosity Stream no Roku, Fire TV, Android TV e Apple TV. Estamos aqui com o guia para ajudá-lo com isso. Listaremos as etapas que você deve seguir para ativar o Curiosity Stream no Roku, Fire TV, Android TV e Apple TV. Então vamos começar.

Ative o Curiosity Stream no Roku, Fire TV, Android TV e Apple TV – curiosidade. tv/ativar

Há muitos usuários que desejam Ativar fluxo de curiosidade em vários dispositivos. Os usuários podem ativar facilmente o Curiosity Stream através do site Curiosity.tv/activate. Agora vamos listar os passos pelos quais você poderá entender como ativar o Curiosity Stream através do curioso.tv/activate.

Ative o Curiosity Stream no Roku – curiosidade.tv/activate

Os usuários que possuem o Curiosity Stream e desejam ativá-lo no Roku deverão seguir os passos que listamos abaixo.

Em primeiro lugar, vá ao Lar Tela e pressione o Botão inicial no seu controle remoto.

e pressione o no seu controle remoto. Agora, selecione os canais do Menu de canais de streaming .

. Depois disso, digite Fluxo de curiosidade .

. Agora, clique em Adicionar canal e selecione o aplicativo .

e . Depois que o aplicativo for baixado o processo de instalação será iniciado.

o será iniciado. Depois disso, inicie o aplicativo .

. Agora você verá um código único na tela.

na tela. Visite o site: curiosidade.tv/ativar .

. Agora você tem que inserir isso Código de ativação no site na página de ativação.

no site na página de ativação. Depois de concluir a etapa, então comece a assistir a apresentação.

Ative o Curiosity Stream no Fire TV – Curiosity.tv/activate

Os usuários que desejam ativar o Curiosity Stream no Fire TV deverão seguir os passos que listamos a seguir.

Em primeiro lugar, vá ao Tela inicial .

. Agora, pesquise Fluxo de curiosidade de Encontrar menu .

de . Clique em Adicionar canal .

. Depois que o aplicativo for baixado o processo de instalação será iniciado.

o processo de instalação será iniciado. Depois disso, inicie o aplicativo .

. Agora você verá um código único na tela.

na tela. Visite o site: curiosidade.tv/ativar .

. Agora você tem que inserir isso Código de ativação no site na página de ativação.

no site na página de ativação. Depois de concluir a etapa, então comece a assistir a apresentação.

Ative o Curiosity Stream na Android TV – Curiosity.tv/activate

Os usuários que desejam ativar o Curiosity Stream em sua Android TV deverão seguir os passos listados abaixo.

Em primeiro lugar, abra o Tela inicial .

. Agora, vá para o Loja de aplicativos do Google .

. Procure o Fluxo de curiosidade no Loja de jogos .

no . Depois disso, instale o aplicativo no Android TV .

. Agora, abra o aplicativo no seu Android TV .

. Depois disso, inicie o aplicativo .

. Agora você verá um código único na tela.

na tela. Visite o site: curiosidade.tv/ativar .

. Agora você tem que inserir isso Código de ativação no site na página de ativação.

no site na página de ativação. Depois de concluir a etapa, então comece a assistir a apresentação.

Ative o Curiosity Stream na Apple TV – Curiosity.tv/activate

Os usuários que possuem uma Apple TV também podem ativar o Curiosity Stream para assistir ao conteúdo HD e 4K sem problemas.

Em primeiro lugar, abra o Tela inicial .

. Agora, vá para o Loja de aplicativos .

. Procure o aplicativo.

Instale-o na Apple TV.

Depois disso, inicie o aplicativo.

Agora você verá um código único na tela.

na tela. Visite o site: curiosidade.tv/ativar .

. Agora você tem que inserir isso Código de ativação no site na página de ativação.

no site na página de ativação. Depois de concluir a etapa, então comece a assistir a apresentação.

Esperamos que este guia tenha sido útil para você. Muitos usuários tentaram ativar o Curiosity Stream, mas não conseguiram por falta de conhecimento. Neste guia, explicamos as etapas que irão ajudá-lo a ativar o Curiosity Stream em seu Roku, Apple TV, Android TVe Amazon Fogo TV.

