Como ativar o novo cartão Hy-Vee em hyveeperks.com 2024

Com Hy-Vee Perks, Hy-Vee introduziu um programa de fidelidade fantástico que está se tornando cada vez mais popular em todo o Centro-Oeste. Ao usar o cartão Hy-Vee Perks, os clientes agora podem aproveitar descontos e benefícios exclusivos. Seu cartão Hy-Vee Perks deve ser ativado online antes que você possa começar a aproveitar esses benefícios. Porém, temos visto muitos usuários lutando com a ativação deste cartão. Bem, é por isso que estamos aqui. Neste artigo, você aprenderá o processo passo a passo de ativação do seu cartão Hy-Vee Perks em Hy-VeePerks.com. Então, vamos começar com o guia.

Empresa Hy-Vee Login do cartão Hy-Vee www.hy-vee.com/perks/login Suporte ao cliente (800) 772-4098

O que é o cartão Hy-Vee Perks?

Com o cartão Hy-Vee Perks, os consumidores podem ganhar pontos e trocá-los por produtos Hy-Vee. Cada vez que compradores fiéis fazem uma compra em uma loja Hy-Vee, eles recebem vantagens e benefícios.

A obtenção de um cartão grátis faz com que economizar dinheiro e aproveitar ofertas exclusivas seja acessível e acessível a todos. Os membros podem ganhar pontos em suas compras, receber ofertas personalizadas e aproveitar descontos exclusivos com o Cartão Hy-Vee Perks.

Quais são os benefícios do cartão Hy-Vee Perks?

Você pode contar com os seguintes recursos como titular do cartão Hy-Vee Perks depois de ativar seu cartão Hy-Vee:

Pontos e recompensas: Suas compras renderão pontos para você usar em compras futuras. Economize mais comprando com mais frequência. Descontos Exclusivos: Descontos e ofertas promocionais estão disponíveis exclusivamente para membros do cartão Hy-Vee Perks. É possível economizar muito dinheiro ao longo do tempo fazendo essas economias. Ofertas personalizadas: Dependendo do seu histórico de compras, a Hy-Vee oferecerá ofertas e promoções personalizadas. Como resultado, você poderá obter descontos em coisas que gosta. Economia de combustível + vantagens: Aproveite as vantagens dos cartões de fidelidade duplos ao fazer compras na Hy-Vee para obter ainda mais vantagens e economias. Recibos Digitais: Não há mais recibos em papel. Os cartões Hy-Vee Perks fornecem recibos digitais que facilitam o rastreamento de gastos e devoluções. Promoções Especiais: Os membros do programa de fidelidade Hy-Vee se beneficiam de promoções e eventos especiais. Para ficar por dentro dos detalhes mais recentes, você deve verificar seu e-mail e o site da Hy-Vee.

Ative o cartão de economia de combustível HY-Vee em hy-veeperks.com

Para ativar seu cartão Hy-Vee Fuel Saver, siga estas etapas –

Ative seu cartão de vantagens Hy-vee em www.hy-vee.com/perks/activate.aspx.

No campo solicitado, digite seu endereço de e-mail e senha. Clique Criar uma conta se você não tiver uma conta na Hy-Vee.

Você precisará fornecer o número da conta do seu cartão ao clicar no botão Ativar meu cartão opção.

Para ativar seu cartão Hy-Vee, siga as instruções na tela.

Ative o cartão Hy-Vee Fuel Saver + Perks via aplicativo móvel

Um aplicativo móvel também está disponível na Google Play Store ou na Apple App Store para ativar seu novo cartão Hy-Vee Perks.

Você pode baixar o aplicativo Hy-Vee em – e instalá-lo em seu telefone ou tablet. Enquanto isso, você pode baixar aplicativos Android ou iOS na respectiva loja de aplicativos.

Depois que o aplicativo for instalado, inicie-o e faça login (se solicitado).

Usando o aplicativo móvel, digitalize o cartão digital.

Para ativar seu cartão Hy-Vee Fuel Saver, siga as instruções guiadas restantes (se houver).

Ative seu cartão de vantagens Hy-Vee em qualquer loja Hy-Vee Fast & Fresh ou balcão de atendimento ao cliente local da Hy-Vee em vez de usar o aplicativo móvel. Certifique-se de ter seu cartão de economia de combustível + vantagens em mãos quando visitar a loja mais próxima.

Como criar uma conta Hy-Vee?

Sua conta Hy-Vee dá acesso a ofertas e recompensas exclusivas, bem como a capacidade de gerenciar seu cartão de vantagens. Siga estas instruções para criar uma conta:

Visita hy-veeperks. com em um navegador da web.

Selecione Junte-se hoje do cardápio.

Depois disso, na próxima página, clique em Crie a sua conta aqui .

Depois de inserir seus dados pessoais, clique no botão Criar uma conta botão.

Em seguida, selecione uma das opções abaixo: (Para novos membros) Obtenha acesso instantâneo Por favor, insira seu número de economia de combustível (se você tiver um)

Em seguida, clique no Inscrever-se botão e insira as informações necessárias.

Agora que sua conta HyVee está ativa, você pode começar a comprar. Se você tiver um cartão de ativação de Hy-veeperks.com, poderá usar as credenciais lá.

Como posso ganhar descontos em combustível?

Usar seu cartão Hy-Vee Fuel Saver + Perks ou fornecer seu número de telefone no caixa permitirá que você ganhe descontos em combustível em compras qualificadas na loja. Além de ganhar online através do Aisles Online, você também pode ganhar online através de sua conta Aisles Online em cada compra online.

Você poderá descobrir as promoções do Fuel Saver em nosso site, em nosso anúncio semanal ou em uma placa na loja. Quando você faz compras elegíveis, seu cartão será creditado com descontos em combustível. Você poderá ganhar ainda mais recompensas e vantagens ao usar seu cartão.

Quais são exatamente as “vantagens”?

Você pode receber bônus como produtos gratuitos, pacotes de férias e outros prêmios ao se inscrever no Hy-Vee Fuel Saver + Perks. Seu cartão será carregado com essas ofertas especiais e descontos surpresa automaticamente; você só precisa deslizar para resgatá-los.

Estou tendo problemas para fazer login. O que devo fazer?

Portanto, caso você esteja tendo um erro de login mesmo após ativar o cartão Hy-Vee, você deve garantir que suas credenciais de login estejam corretas, verificando novamente seu endereço de e-mail e senha. Usando o “Esqueceu sua senha”A opção irá ajudá-lo a redefinir sua senha caso você a tenha esquecido.

Insirai os dados do meu cartão, mas ele diz que eles são inválidos. Qual é o problema?

Se você tiver traços ou espaços no número do seu cartão, certifique-se de inseri-los corretamente. Você pode procurar ajuda do suporte ao cliente da Hy-Vee se o problema persistir.

Onde posso resgatar meus descontos em combustível?

Se você tiver descontos restantes, poderá resgatá-los em lojas Hy-Vee Fast & Fresh, lojas Hy-Vee Fast & Fresh Express, postos de gasolina Hy-Vee, Casey’s ou lojas Shell/Kwik Trip participantes. Confira o localizador de postos de gasolina em hy-vee.com/stores/gas-finder para encontrar os postos participantes mais próximos.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você sobre como ativar o novo cartão Hy-Vee usando o site hyveeperks.com. Esperamos que este guia de ativação seja útil para você. Para mais informações, comente abaixo e informe a equipe iTechHacks.

