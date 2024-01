Como baixar e atualizar o driver do controlador da família Realtek PCIe GbE?

O driver do controlador da família Realtek PCIe GbE é necessário quando você deve conectar seu PC com Windows à Internet por meio do cabo LAN. Se por algum motivo esta unidade estiver faltando em seu PC ou não estiver atualizada para a versão mais recente, você poderá enfrentar problemas ao conectar seu PC à Internet via LAN ou cabo Ethernet. Sugere-se manter este driver atualizado para garantir que a Ethernet funcione corretamente. Vamos examinar todas as maneiras de baixar e atualizar o driver do controlador da família Realtek PCI GbE.

O Windows Update não apenas baixa as atualizações cumulativas e as atualizações do Windows Defender, mas também verifica as atualizações de driver disponíveis e oferece a opção de instalá-las. As etapas abaixo irão guiá-lo sobre como você pode usar o Windows Update para atualizar o driver do controlador da família Realtek PCIe GbE-

Abra o Configurações usando o Windows + eu atalho de teclado.

No painel esquerdo, clique no atualização do Windows aba.

Agora, no lado direito, clique em Opções avançadas .

Sob Opções adicionais Clique em Atualizações opcionais .

Isso mostrará todas as atualizações disponíveis.

Veja se a atualização do driver do controlador da família Realtek PCIe GbE está disponível. Se estiver, baixe e instale-o em seu PC.

O Gerenciador de dispositivos pode ser usado para gerenciar (ativar/desativar, atualizar, reinstalar, etc.) o hardware conectado ao seu PC. Você pode usar o Gerenciador de dispositivos para atualizar este driver para a versão mais recente-

aperte o Janelas + X combinação de teclas para abrir o menu e clique em Gerenciador de Dispositivos

No Gerenciador de Dispositivos, expanda o Adaptadores de rede lista clicando duas vezes nela.

Você verá a lista de todos os drivers relacionados à rede. Clique com o botão direito em Controlador da família Realtek PCIe GbE driver e clique em Atualizar driver .

Agora, clique em Pesquisar Drivers Automaticamente .

O Gerenciador de Dispositivos agora começará a verificar as atualizações.

Se alguma atualização estiver disponível, você terá a opção de instalá-la.

Baixe e instale o driver e reinicie o PC para implementar as alterações.

Se os métodos anteriores não mostraram nenhuma atualização, você pode acessar o site oficial da Realtek e baixar o arquivo do driver mais recente de lá. Dessa forma, você pode atualizar manualmente o driver se os dois métodos acima não conseguirem atualizá-lo. Vamos ver como-

Clique aqui link para ir para o Controladores de interface de rede página no site da Realtek.

Aqui, clique no ‘ Nome PCI GBE: Software de controlador da família Realtek PCI GBE Ethernet ‘opção conforme mostrado na imagem abaixo.

Você verá drivers para vários sistemas operacionais aqui. Role até o janelas seção e clique no botão de download ao lado de Programa de instalação automática Win11 . Se você estiver usando o Windows 10, clique no ícone de download ao lado de Programa de instalação automática do Windows 10 .

A seguir, clique em ⇬ Fazer download do arquivo para baixar o arquivo de configuração no seu PC.

Após o download do arquivo, execute a configuração e atualize o driver em seu PC.

A próxima maneira de atualizar o driver do controlador da família Realtek PCIe GbE é por meio de software de terceiros. Existem vários softwares de terceiros que você pode usar para atualizar os drivers, como Driver Booster e Driver Pack Solution. Para este guia, usaremos o Driver Booster, mas você também pode usar outro software.

Clique aqui link para ir para a página do Driver Booster.

Aqui, clique no Download grátis botão para baixar o software em seu PC.

Depois que o arquivo for baixado, abra o Explorador de arquivos (pressionando Janelas + E combinação de teclas) e vá para o Transferências pasta.

Agora, clique duas vezes no arquivo baixado para executar a configuração. Siga as instruções na tela para instalar o Driver Booster em seu PC.

Após a instalação do software, inicie-o no seu PC.

Clique no Varredura botão para procurar atualizações de driver.

Na lista procure por Controlador da família Realtek PCIe GbE driver e marque a caixa de seleção ao lado dele.

Agora, clique no Atualizar agora botão para atualizar o driver.

Após a atualização do driver, reinicie o seu PC para implementar as alterações.

5. Através do site do laptop

A próxima coisa que você pode fazer é visitar o site do seu laptop e baixar o driver de lá. Este método não funciona para usuários de PCs desktop; se você tiver um laptop, poderá continuar com ele. O que você terá que fazer é visitar o site do fabricante do seu laptop. Por exemplo, se você possui um laptop Asus, visite o site da Asus.

Procure o modelo do seu laptop no site do fabricante do seu laptop. Na página do seu laptop, você verá uma seção com o nome Downloads/Driver/Suporte. Clique nesta página, procure o driver do controlador da família Realtek PCIe GbE e faça o download. Agora você pode instalar o driver a partir do arquivo baixado da mesma forma que instala outro software.

Isso atualizará o driver do controlador da família Realtek PCIe GbE para a versão mais recente. As etapas variam para sites diferentes, então você terá que cuidar disso.

Conclusão

É essencial atualizar o driver do controlador da família Realtek PCIe GbE se você deseja usar a Internet através da LAN. Se você está procurando maneiras de atualizar este driver, as etapas acima devem ajudá-lo. Você pode seguir as etapas acima para atualizar o driver do controlador da família Realtek PCIe GbE para a versão mais recente.

