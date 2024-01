Como baixar e instalar jogos do Windows 7 para Windows 11

Quem não quer jogar os jogos clássicos do Windows 7? Você também está procurando maneiras de baixar jogos do Windows 7 para Windows 11? Confira este guia até o final para saber mais sobre ele.

Os Jogos do Windows 7 são uma das melhores formas de passar o tempo. Xadrez e Paciência são alguns dos melhores jogos que os jogadores sempre desejam jogar. Como todos sabemos, o Windows 7 não vem com novos laptops e desktops; portanto, atualmente, os usuários estão recebendo o Windows 10 e o Windows 11 pré-instalados em seus dispositivos. No entanto, ambos os Windows não vêm com os jogos do Windows 7. Por conta disso, os usuários estão procurando maneiras de baixar jogos do Windows 7 para Windows 11. Ao final deste guia, você entenderá como baixar jogos do Windows 7 para Windows 11 e como instalá-los.

Como baixar jogos do Windows 7 para Windows 11

Os usuários que desejam baixar os jogos do Windows 7 para Windows 11 terão que seguir os passos simples que listaremos a seguir. Com a ajuda dos passos, você poderá obter o link direto para download dos Arquivos Zip.

Primeiro de tudo, abra seu navegador.

Agora pesquise Jogos do Windows 7 para Windows 11 ou clique aqui.

Depois disso, role para baixo e clique no botão Baixar jogos botão.

O download será iniciado em breve.

Abra o local do arquivo baixado.

Como instalar jogos do Windows 7 para Windows 11

Os usuários que baixaram o arquivo Zip dos jogos do Windows 7 agora terão que seguir as etapas que listaremos abaixo para instalar os jogos do Windows 7 para Windows 11. As etapas também podem ser seguidas nos outros dispositivos, portanto, certifique-se de verificar corretamente.

Em primeiro lugar, abra o Arquivo zip que você baixou.

Agora, extrair o arquivo para a pasta.

o arquivo para a pasta. Duplo click no arquivo de configuração.

Clique em Próximo .

. Agora você pode selecionar o jogo e depois clicar em Instalar.

Agora, espere o instalação para ser concluído.

para ser concluído. Depois disso, clique em Menu Iniciar .

. Agora, procure o jogo e inicie o jogo para jogar.

Muitos usuários têm procurado maneiras de baixar e instalar jogos do Windows 7 para Windows 11. Listamos as etapas que certamente o ajudarão a baixar e instalar os jogos em seu Windows 11.

