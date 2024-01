Quer obter o Visual C++ para o seu PC com Windows? O Microsoft Visual C++ é necessário em PCs com Windows para executar jogos e programas que usam bibliotecas C ou C++. Você pode obter o Visual C++ para arquitetura de 64 bits e arquitetura de 32 bits. Geralmente, o programa que você está tentando executar solicitará que você instale o Visual C++, mas se isso não acontecer, você poderá baixá-lo da Internet. Neste artigo, iremos orientá-lo sobre como baixar e instalar o Visual C++ no Windows 10/11.

Como baixar o Visual C++ no Windows 11/10?

Você pode baixar facilmente o Visual C++ do site oficial. Abaixo estão as etapas para ajudá-lo a baixar o Visual C++ em seu PC com Windows-

Abra o navegador no seu PC e visite isto link .

Isso baixará automaticamente o Visual C++ para o seu PC com Windows.

Se o download não começar automaticamente, você pode clicar na opção que diz ‘clique aqui para baixar manualmente.’

Se você estiver enfrentando problemas para baixar o Visual C++ usando as etapas acima, aqui estão os links para todas as versões do Visual C++-

Estúdio Visual 2015-2022 – ARM64 | x86 | x64

Estúdio Visual 2013 – x86 | x64

Estúdio Visual 2012 – x86 | x64

Estúdio Visual 2010 – x86 | x64

Estúdio Visual 2008 – x86 | x64

Observação- Visual Studio (Visual C++) 2008, 2010 e 2012 não têm mais suporte. Sugerimos que você baixe o Visual Studio 2015 ou superior.

Para baixar o Visual C++ clique no link acima e o arquivo será baixado em seu PC. Você deve clicar no link correto para a arquitetura do seu sistema, ou seja, x64 ou x86.

Como instalar o Visual C+ no Windows 11/10?

Depois de baixar o Visual C++ através do método anterior, é hora de instalá-lo. Abaixo estão as etapas para ajudá-lo a instalar o Visual C++ no Windows 11/10-

Em primeiro lugar, abra o Explorador de arquivos no seu PC. Você pode fazer isso pressionando o Janelas + E combinação de teclas.

Agora, clique no Transferências no painel esquerdo do File Explorer para visitar o Transferências pasta.

Observação- Se você alterou o local de download do arquivo, deverá visitar esse diretório.

Aqui, clique duas vezes no arquivo de configuração para executar o instalador. O nome do arquivo de configuração deve ser algo como VC_redistx64 ou VC_redistx86 .

No instalador, marque a caixa de seleção que diz ‘ Eu concordo com os termos e condições da licença ‘ e depois clique em Instalar .

Quando o prompt do UAC aparecer, clique em Sim .

. Isso começará a instalar o Visual C++ em seu PC com Windows.

Depois de instalado, clique no Fechar botão para fechar a janela de configuração.

Conclusão

Visual C++ é um componente essencial que precisa ser instalado em PCs com Windows. Programas desenvolvidos usando Visual Studio com bibliotecas C ou C++ exigem Visual C++. Você pode seguir as etapas fornecidas acima para baixar e instalar o Visual C++ no Windows 11/11 sem problemas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: