Como conectar uma TV não inteligente ao WiFi Wireless 2024

Pode parecer que as TVs não inteligentes se tornaram obsoletas na era da tecnologia inteligente, mas não é o caso. Ao conectá-los à Internet, você pode atualizá-los. Trata-se de adicionar alegria e conveniência à experiência da sua sala de estar, e não apenas de se adaptar à era digital.

Agora que você tem o controle remoto da sua TV, deixe-nos navegar pelas complexidades das portas, descobrir as maravilhas dos adaptadores HDMI sem fio e navegar para o amanhã com confiança. Vamos transformar sua TV não inteligente em uma inteligente, conectando-a perfeitamente à Internet e desbloqueando infinitas possibilidades. Portanto, vamos conferir o guia para aprender o processo de como conectar uma TV não inteligente à internet.

Como conectar uma TV não inteligente a WiFi sem fio rapidamente

Se você tiver os acessórios certos, transformar sua TV não inteligente em inteligente é um processo simples. Os métodos abaixo irão guiá-lo através do processo:

Use uma ferramenta de espelhamento de tela

É possível espelhar a tela do seu smartphone Android ou iOS na tela da sua TV antiga com um recurso integrado. Esse recurso é conhecido como screencasting ou espelhamento de tela.

É necessário conectar uma TV não inteligente à Internet usando um smartphone Android ou iOS com recurso de espelhamento de tela. Então, basta abrir o aplicativo de espelho de tela no seu smartphone e fSiga as instruções na tela com o aplicativo de espelhamento de tela para conectar sua antiga smart TV à Internet.

Use um dispositivo de streaming





Os dispositivos de streaming basicamente permitem que os usuários assistam Netflix, Hulu e HBO Max em suas TVs. Ao conectar a TV à Internet, os dispositivos de streaming basicamente conectam TVs não inteligentes à Internet. Existem, no entanto, algumas diferenças no processo geral:

Certifique-se de que sua TV tenha uma porta HDMI e conecte o dispositivo a ela. Conecte a porta USB da sua TV à porta USB do seu dispositivo. Ligue sua TV e emparelhe-a com a entrada do seu dispositivo. Se um aplicativo for necessário, baixe-o. Para iniciar a transmissão, você deve aceitar todos os termos e condições. Dispositivos de streaming como Apple TV, Roku, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, etc., estão disponíveis no mercado.

Embora a Apple TV seja cara, ela funciona bem se você tiver um ecossistema Apple em casa. Há uma grande seleção de filmes gratuitos no Roku, mas nem todos os dispositivos de streaming são compatíveis com ele.

O Google Chromecast pode espelhar seu telefone, tablet ou laptop em uma TV. Você precisa baixar um aplicativo streamer em seu dispositivo para fazer isso.

Conecte via cabo HDMI

Usar um cabo HDMI em vez de um dispositivo de streaming é bom se você não quiser gastar muito dinheiro.

Você pode conectar um laptop, smartphone ou televisão inteligente diretamente à sua TV não inteligente usando cabos e adaptadores HDMI. Quando usadas ocasionalmente, as conexões com fio podem ser convenientes, mas às vezes podem ser inconvenientes.

Além disso, permite visualizar e compartilhar vídeos/fotos da sua casa, pois tudo fica praticamente espelhado no seu aparelho. Veja como você pode conectar uma TV não inteligente à Internet usando um cabo HDMI:

Certifique-se de que seu laptop e TV estejam desligados. Usando um cabo HDMI, conecte seu laptop/PC à TV não inteligente. No seu laptop/PC, escolha algo para assistir Certifique-se de ter uma porta HDMI na sua TV e uma saída de vídeo no seu laptop/PC. Na sua televisão não inteligente, selecione a opção de entrada. No console da sua TV, pressione fonte e selecione a entrada que corresponde à sua porta de plug-in. Com esse recurso, você poderá assistir a qualquer filme ou conteúdo em uma TV que não seja smart.

Compre um adaptador WiFi externo

Você pode querer comprar um adaptador WiFi externo se sua TV não inteligente não tiver recursos WiFi integrados. Usando esses dispositivos, você poderá conectar sua TV sem fio por meio da porta USB ou HDMI.

É importante verificar a compatibilidade de um adaptador WiFi externo com o modelo da sua TV antes de comprá-lo. Procure adaptadores de TV que suportem os protocolos e frequências necessários e sejam projetados especificamente para conectividade de TV.

Depende da porta da sua TV e do dispositivo que você usa para instalar um adaptador WiFi externo. Para a maioria dos adaptadores, você deve conectá-los às portas apropriadas e seguir as instruções fornecidas com eles.

Depois de conectar o adaptador, navegue até as configurações de rede no menu de configurações da sua TV. Você precisará inserir suas credenciais sem fio, como o nome do WiFi (SSID) e a senha, para conectar uma TV que não seja inteligente à Internet. Com a ajuda do adaptador WiFi externo, a TV se conectará à sua rede WiFi.

Usando um dispositivo de streaming

Com um stick de streaming, também chamado de decodificador ou stick de streaming, você pode conectar TVs não inteligentes à Internet por um custo menor do que uma TV inteligente. As etapas a seguir irão guiá-lo através do processo:

Decida qual stick de streaming você deseja comprar. Você precisará conectar o stick de streaming a uma tomada elétrica. Na parte traseira da sua TV, conecte o stick de streaming à porta HDMI. Conecte o cabo de alimentação do stick de streaming. Primeiro, ligue a TV e, em seguida, ligue o stick de streaming. Mude a entrada da sua TV para HDMI para visualizar o stick de streaming. Para acessar o menu do stick de streaming, use o controle remoto.

Ao usar o stick de streaming, você pode assistir seus programas de TV e filmes favoritos na sua TV!

Consolas de jogos

Com esses consoles, você pode conectar uma TV à Internet usando seu console de jogos. Na maioria dos casos, os consoles de jogos incluem tudo que você precisa para conectar sua TV ao WiFi, como Xbox e PlayStation. Se você tiver uma conexão WiFi, poderá usar seus aplicativos de streaming para acessar serviços de streaming.

Como Smartificar sua TV não inteligente

É essencial verificar a compatibilidade de um dispositivo de streaming antes de comprar. Ao usar um cabo HDMI, certifique-se de que sua TV e PC tenham portas HDMI; se não, você pode comprar um. Como os consoles de jogos são caros, eles não são uma opção para a maioria das pessoas. Mesmo que você possa conectá-lo a uma TV, se já tiver uma.

Alguns reprodutores de Blu-ray desatualizados podem não conseguir se conectar à Internet, especialmente aqueles com data de cinco anos ou mais. No entanto, eles podem transmitir filmes sem problemas.

