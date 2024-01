Modern Warfare (MW3) é um jogo recém-lançado que está se tornando famoso entre os usuários. Os usuários amam muito o jogo. Mas à medida que os usuários baixam o jogo, alguns problemas ocorrem com eles. Os usuários estão relatando Explosão constante de pacotes em Modern Warfare 3 (MW3).

Devido ao problema, eles estão vendo lag nos gráficos do jogo. Por estar causando muitos problemas, os usuários estão buscando maneiras de resolvê-lo. Neste guia, apresentamos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema em seu sistema. Esperamos que este guia seja útil para você, então vamos começar.

Como consertar a explosão constante de pacotes em Modern Warfare 3 (MW3)

Muitos usuários relataram o problema de explosão de pacotes em Modern Warfare 3 (MW3). Devido ao problema, os usuários não conseguem jogar. Listamos abaixo os motivos pelos quais você poderá resolver o problema sem nenhum problema.

Teste a conexão com a Internet

Quando você estiver enfrentando um problema, certifique-se de verificar se a conexão com a Internet está fornecendo a velocidade adequada ou não. Caso contrário, você terá que consertar. Verifique este guia para testar a conexão com a Internet.

Alterar a conexão WiFi

Você pode tentar alterar a conexão WiFi à qual está conectado, pois essa também pode ser a causa do problema. Às vezes, a conexão não funciona corretamente e o problema começa a acontecer. Você pode tentar consertar alterando a conexão WiFi.

Desative o streaming de textura sob demanda

Os usuários podem tentar desligar o streaming de textura sob demanda, pois isso ajudou muitos usuários a resolver o problema. Muitos usuários relataram que o streaming de textura sob demanda está causando problemas com os gráficos do jogo devido aos quais o jogo não consegue funcionar corretamente após a sincronização com o sistema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Jogo .

. Vá para Configurações .

. Agora, selecione Gráficos .

. Procurar Streaming de textura sob demanda .

. Agora, escolha Desligar.

Desativar jogo cruzado

Se você está tentando jogar no PlayStation e enfrentando o mesmo problema de Constant Packet Burst em Modern Warfare 3 (MW3), você pode tentar desativar o Crossplay. Ajudou muitos usuários a corrigir o problema sem complicações. Você também pode tentar fazer isso, pois vai te ajudar muito.

Tente usar um cabo Ethernet

Os usuários podem tentar usar o cabo Ethernet, pois também pode ajudá-lo a consertar o Explosão constante de pacotes em Modern Warfare 3 (MW3). O cabo Ethernet continuará fornecendo uma conexão estável à Internet ao sistema, através da qual o jogo não enfrentará nenhum atraso devido à conexão à Internet. Portanto, se o problema ocorreu devido à conexão com a Internet, será resolvido facilmente.

Se você ainda enfrenta o Constant Packet Burst em Modern Warfare 3 (MW3), tente entrar em contato com a equipe de suporte, pois são eles que podem ajudá-lo a resolver o problema. O jogo foi lançado recentemente, então há chances de haver bugs, então a equipe de suporte irá verificar e ajudar você a corrigi-lo. Portanto, certifique-se de contatá-los.

Os usuários também devem verificar o Windows Update, pois há chances de o problema estar ocorrendo em seu sistema devido à versão desatualizada. É importante que os usuários mantenham o Windows atualizado para rodar o jogo. Você pode verificar as etapas listadas abaixo para atualizar o Windows.

Abrir janelas Configurações .

. Vá para atualização do Windows .

. Clique em Verifique se há atualizações.

Agora, veja se há algum atualizações pendentes disponíveis .

. Se disponível, baixe .

. Reinicie o seu PC e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Muitos usuários estavam enfrentando o problema de Constant Packet Burst em Modern Warfare 3 (MW3). Listamos as maneiras de consertar o estouro constante de pacotes em Modern Warfare 3 (MW3). Esperamos que este guia seja útil para você.

LEIA TAMBÉM: