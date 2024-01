Muitos usuários baixaram Modern Warfare 3. Os usuários relataram alguns problemas com ele. Muitos usuários relataram que o DirectX encontrou um erro irrecuperável em Modern Warfare 3. Esse problema está causando muitos problemas aos usuários. Os usuários estão procurando maneiras de resolver o problema. Não é um problema sério que os usuários têm enfrentado, pois pode ser facilmente resolvido com os passos que listaremos a seguir. Certifique-se de ler este guia até o final para aprender como resolver o problema facilmente.

Como consertar o DirectX encontrou um erro irrecuperável em Modern Warfare 3

Muitos usuários relataram isso DirectX encontrou um erro irrecuperável em Modern Warfare 3. Devido ao problema, os jogadores não conseguem jogar. Isso está causando muitos problemas. Algumas das razões por trás do problema podem ser a configuração do seu PC, problema no arquivo do jogo, configurações da GPU e muito mais. Isso pode causar muitos problemas para os usuários. Listaremos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema facilmente, sem complicações no seu sistema.

Verifique os arquivos do jogo

Quando os usuários estão recebendo o problema de DirectX encontrou um erro irrecuperável em Modern Warfare 3. Eles devem tentar verificar se os arquivos do jogo instalados no PC estão funcionando corretamente ou não. Se os arquivos do jogo não estiverem funcionando corretamente, é provável que o motivo pelo qual o DirectX encontrou um erro irrecuperável em Modern Warfare 3 sejam os arquivos do jogo corrompidos. Portanto, será bom que você verifique os arquivos do jogo seguindo as etapas listadas abaixo.

Abra o lançador de jogo .

. Agora, vá para o Biblioteca .

. Selecione os Guerra Moderna 3 jogo.

jogo. Depois disso, clique com o botão direito nele.

Selecione os Propriedades .

. Agora, clique em Arquivos instalados .

. Depois disso, clique na opção para verificar a integridade dos arquivos do jogo.

Espere pelo processo para ser concluído.

Uma vez feito isso, verifique se o emitir foi resolvido ou não.

Verifique as configurações da GPU

Os usuários devem verificar se as configurações de GPU que configuraram em seu PC estão definidas corretamente ou não. Se as configurações da GPU não estiverem corretas, você enfrentará o problema. Você deve verificar o GPU Configurações do seu computador e configure-o para Alto para que o jogo não enfrente outros problemas.

Desligue o XMP

O XMP habilitado em seu processador Intel também pode ser o motivo pelo qual você pode estar enfrentando o problema. Você deve desligá-lo seguindo as etapas listadas abaixo.

Desligar seu PC.

seu PC. Vou ao BIOS Configurações .

. Procure o XMP .

. Agora, verifique se o XMP é habilitado ou não. Se for habilitadoentão desabilitar isto.

Verifique a versão mais recente do DirectX

Depois de ligar o PC, também será bom verificar qual versão do DirectX você está usando no PC. Se a versão não for compatível com os requisitos do jogo, você começará a enfrentar o problema. Então, sugerimos que você vá até o Painel de controle e verifique qual versão do DirectX você está usando para o jogo. Você também pode verificar isso com o próprio aplicativo DirectX. Siga qualquer etapa que seja fácil para você.

Redefinir as configurações do jogo

Se você estiver enfrentando um problema com o jogo, é bom tentar redefinir as configurações do jogo. Você pode estar enfrentando o DirectX encontrou um erro irrecuperável em Modern Warfare 3 devido a isso. Portanto, seria bom você verificar as configurações do jogo e redefini-lo para o anterior após a instalação. Também pode ajudá-lo a resolver o problema.

Verifique os requisitos do sistema

Os usuários que estão confusos sobre se o jogo será compatível para rodar em seu sistema ou não devem verificar os requisitos de sistema do jogo abaixo. Listamos os requisitos do sistema porque também podem ser o motivo da causa do DirectX encontrou um erro irrecuperável em Modern Warfare 3. Portanto, será bom que você verifique os requisitos de sistema do jogo para ter certeza de que o sistema que você está usando será capaz de rodar o jogo ou não.

Requisitos Mínimos do Sistema

Confira abaixo os requisitos mínimos do jogo.

SO Processador Gráficos Memória Rede Outro Windows 10 ou superior Intel® Core™ i5-6600 ou AMD Ryzen™ 5 1400 NVIDIA® GeForce® GTX 960 / GTX 1650 ou AMD Radeon™ RX 470 8 GB de RAM Conexão internet banda larga 149 GB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados

Aqui estão as especificações do sistema que seu sistema deve ter para rodar o jogo sem conflitos.

SO Processador Gráficos Memória Rede Outro Windows 10 ou superior Intel® Core™ i7-6700K ou AMD Ryzen™ 5 1600X NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti / RTX 3060 ou AMD Radeon™ RX 6600XT 16 GB de RAM Conexão internet banda larga 149 GB de espaço disponível

Muitos usuários relataram o problema do DirectX encontrou um erro irrecuperável em Modern Warfare 3. Esperamos que este guia tenha ajudado muito a resolver o problema que você está enfrentando.

