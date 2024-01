Como consertar o volume que cai automaticamente no Android

Não há dúvida de que o Android é um sistema operacional popular e amplamente utilizado. Bugs menores geralmente levam dias para serem resolvidos devido a atualizações constantes. Às vezes, leva muito tempo para que alguns bugs sejam resolvidos. É importante notar, entretanto, que o bug de volume é um deles.

Foi relatado por muitos usuários do Android que o volume diminui automaticamente em seus telefones. Então, se você também tem uma dúvida em mente, por que meu volume continua diminuindo sozinho? Então você veio ao lugar certo. Aqui, você aprenderá algumas das possíveis soluções que certamente o ajudarão.

Por que meu volume continua diminuindo sozinho?

É possível que o volume continue diminuindo no Android por vários motivos. Na maioria dos casos, o problema é causado por um botão de volume preso ou com defeito. Além disso, seu volume pode ser reduzido devido a falhas de software, aplicativos com defeito ou configurações definidas por você. Existem também os seguintes motivos:

Defeitos em hardware

Interferência com aplicativos de terceiros

Existem erros

Regras de proteção de volume no Android

Notificações recebidas

Usando software desatualizado

Modelos de fones de ouvido incompatíveis

Como consertar o volume que diminui automaticamente no Android

Então agora você sabe por que meu volume continua diminuindo sozinho? Portanto, vamos conferir as correções:

Reinicie seu smartphone

Quando você encontrar esse problema pela primeira vez, é improvável que os botões de hardware estejam com defeito. Pode ser devido a um bug ou falha que o nível de volume esteja mais baixo. Para garantir que seu smartphone esteja funcionando corretamente, reinicie o dispositivo antes de tentar qualquer outra coisa.

Quando quiser reiniciar seu dispositivo Android, mantenha pressionado o botão liga / desliga e selecione ‘Reiniciar’. Reproduza a música ou áudio após reiniciar e verifique se o volume continua diminuindo sozinho. O problema persiste.

Verifique se há aplicativos de terceiros que estão causando o problema

Você poderá ter problemas com aplicativos de terceiros se eles não forem compatíveis com o seu dispositivo.

Usar o Modo de segurança em seu dispositivo Android permitirá que você verifique interferências de terceiros. No entanto, no Modo de Segurança, todos os aplicativos de terceiros são desativados.

Seu telefone só poderá acessar aplicativos desenvolvidos pelo fabricante enquanto estiver no modo de segurança. Todos os outros aplicativos ficarão esmaecidos. Aqui estão as etapas que você precisa seguir para executar seu dispositivo no modo de segurança:

Mantenha pressionado o LIGADO DESLIGADO botão no seu dispositivo Android.

Desligar botão por tempo suficiente para abrir o menu. aperte obotão por tempo suficiente para abrir o menu.

Modo de segurançaespere até que o dispositivo seja reiniciado. Depois de clicarespere até que o dispositivo seja reiniciado.

No início, seu telefone exibirá apenas os aplicativos do fabricante. Será impossível instalar aplicativos de terceiros. Além disso, há uma caixa cinza na parte inferior da tela que diz “Modo de segurança”. Para reproduzir um de seus arquivos de áudio, acesse o aplicativo reprodutor de música. Não há aplicativo reprodutor de música em alguns telefones.

No seu aplicativo de galeria, você pode visualizar vídeos. Você pode estar enfrentando problemas de volume devido a aplicativos de terceiros se o volume for consistente. Você deve desinstalar cada aplicativo de terceiros manualmente após encontrar o problema.

É importante reiniciar o dispositivo sempre que desinstalar um aplicativo, pois isso permitirá determinar se a remoção desse aplicativo resolveu o problema. Você pode desinstalar facilmente um aplicativo. Para desinstalar aplicativos de terceiros, siga estas etapas:

pressão longa o aplicativo que você deseja. Escolher Desinstalar das opções lá. Na sua lista de aplicativos,o aplicativo que você deseja. Escolherdas opções lá.

Se você deseja desinstalar o aplicativo, clique em OK para confirmar sua decisão.

Entenda os perfis sonoros

É importante entender as configurações de som do seu telefone antes de passar para truques mais avançados. Há uma configuração de volume separada disponível para arquivos de mídia, chamadas, toques e notificações no Android. Para ajustar o volume das chamadas ou mídia recebidas, vá para o menu Configurações.

Inicialmente, vá para o Configurações aplicativo em seu dispositivo Android. Som e vibração. Escolher Em seguida, toque em Volume. Depois disso, acerte o Limite de volume de mídia. volume para mídiachamadas, notificações e alarmes deslizando o controle deslizante. Você pode ligar ochamadas, notificações e alarmes deslizando o controle deslizante.

Além disso, você pode acessar um pequeno menu de som pressionando qualquer volume botão. Na parte inferior, clique no três pontos horizontais para abrir o Som e vibração cardápio. Teste o volume após reiniciar o dispositivo. O problema de “o volume continua diminuindo sozinho” será resolvido.

Mude seus fones de ouvido no Android

Existe a possibilidade de que seus fones de ouvido ou conectores de fone de ouvido, especialmente aqueles sem controles, sejam a causa do problema quando o volume continua caindo em dispositivos Android. Você precisa verificar a compatibilidade do seu fone de ouvido com o seu dispositivo Android.

Dependendo das diferenças eletrônicas, os dispositivos Android também podem considerar o sinal de redução de volume a ser recebido. Também é importante certificar-se de que seus fones de ouvido tenham a qualidade certa para o seu dispositivo.

Quando conectados a um dispositivo, alguns fones de ouvido não funcionam porque estão ligeiramente defeituosos. Pode ser necessário conectar um fone de ouvido diferente que seja compatível com o seu dispositivo Android e que funcione melhor para você.

Desative o recurso Anel Gradualmente

Quando os smartphones Pixel tocam, o recurso de vibração faz com que eles vibrem primeiro. Inicialmente, o volume é reduzido e aumentado gradualmente como parte das configurações de acessibilidade. Também é necessário desativar esse recurso. Aqui estão as etapas que você precisa seguir.

No seu dispositivo Pixel, abra o Configurações aplicativo.

Escolher Acessibilidade no menu suspenso.

Toque na tela Acessibilidade e selecione Vibração e sensação tátil .

desligado o Vibrar primeiro, em seguida, toque gradualmente opção na próxima tela. Vezopção na próxima tela.

Desative rotinas em telefones Samsung

Seu telefone Galaxy pode ser automatizado pela skin One UI Android da Samsung. Você deve editar ou excluir rotinas que diminuem o volume, fazendo com que o volume do seu dispositivo continue diminuindo sozinho.

Talvez você tenha criado uma rotina para quando chegar ao escritório, durante o horário de trabalho ou à noite, quando o volume estiver reduzido. Veja como editar ou excluir essas rotinas.

No seu telefone Samsung, abra o Configurações aplicativo. Escolher Modos e Rotinas. Vou ao Rotinas aba. Escolha uma rotina e verifique suas condições. Acerte o editar botão para ver se os níveis de volume estão aumentando ou diminuindo. Toque em ‘–‘ para remover a condição. No canto inferior direito, toque em Mais para excluir uma rotina.

Embora seja um cenário raro, ainda vale a pena investigar para determinar se o volume do seu telefone Android continua diminuindo sozinho.

Procure ajuda profissional

Seria melhor procurar ajuda profissional do fabricante do seu telefone. Para determinar a causa real do problema, você pode visitar um centro de serviço local.

Há algumas coisas que não podemos controlar e uma equipe de suporte poderá corrigir problemas com sua placa de som. Você receberá um reparo gratuito se o seu telefone estiver na garantia.

Pode ser possível consertar seu telefone na loja local mais próxima, se você não tiver uma das lojas oficiais.

