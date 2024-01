Como consultar o PIS por meio do CPF?

O Programa de Integração Social (PIS) é um benefício que os trabalhadores do setor privado têm direito de receber. Com ele, é possível ter acesso a benefícios como o abono salarial e o seguro-desemprego. No entanto, é comum que as pessoas esqueçam o número do PIS, o que pode dificultar o recebimento desses benefícios.

Felizmente, existem várias formas de descobrir o número do PIS, e uma delas é utilizando o CPF. Neste artigo, iremos explorar diferentes maneiras de consultar o número do PIS pelo CPF, desde consultas online até atendimento telefônico. Vamos lá!

1. Consultando o número do PIS pelo site ou aplicativo Meu INSS

Uma forma simples e prática de consultar o número do PIS é através do site ou aplicativo Meu INSS, integrado ao login Gov.br. Para isso, siga os passos abaixo:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS e faça login com seu CPF e senha. Clique na opção “Meu Cadastro” para visualizar seus dados pessoais. Procure pela informação do número do PIS.

2. Consultando o número do PIS pelo telefone

Se preferir, você também pode consultar o número do PIS pelo telefone. Existem dois números de atendimento disponíveis:

Previdência Social: Ligue para o número 135 e selecione a opção 5. Um atendente irá confirmar seus dados e fornecer o número do PIS. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Caixa Econômica Federal: Ligue para o número 0800-7260207. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

3. Consultando o número do PIS pela Carteira de Trabalho, FGTS ou Cartão Cidadão



Outra forma de encontrar o número do PIS é consultando alguns documentos importantes, como a Carteira de Trabalho, o extrato do FGTS ou o Cartão Cidadão. Veja como:

Carteira de Trabalho: O número do PIS pode estar anotado na sua carteira de trabalho física.

Extrato do FGTS: Verifique seu extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para encontrar o número do PIS.

Cartão Cidadão: O número do PIS também pode ser encontrado no Cartão Cidadão.

4. Consultando o número do PIS pela Carteira de Trabalho Digital

Se você possui a Carteira de Trabalho Digital, é possível consultar o número do PIS através do aplicativo. Siga as instruções abaixo:

Faça o download do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital na loja de aplicativos do seu celular. Acesse o aplicativo e informe seu CPF. Caso não tenha cadastro, siga as etapas para se cadastrar como usuário. No menu do aplicativo, selecione a opção “Meu NIS”. Esse número é o mesmo que o número do PIS.

5. Consultando o número do PIS pelo site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis)

Outra opção é acessar o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) para consultar o número do PIS. Siga as etapas abaixo:

Acesse o site do Cnis e clique em “Cidadão”. Na página seguinte, clique na palavra “Inscrição” no canto superior esquerdo do menu. Escolha a opção “Filiado” e preencha os dados solicitados de acordo com sua carteira de trabalho. Clique em “Continuar” e, no canto superior da tela, você encontrará o número do NIT, que é o mesmo que o número do PIS.

Agora que você conhece várias formas de consultar o número do PIS pelo CPF, não terá mais dificuldades em ter acesso aos seus benefícios. Lembre-se de guardar o número do PIS em um local seguro e de mantê-lo sempre atualizado. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com os órgãos responsáveis pelo atendimento ao trabalhador.