Como corrigir falha ao verificar a identidade em PrizePicks (2024)

O PrizePicks oferece aos entusiastas do esporte uma plataforma envolvente onde eles podem especular sobre o desempenho dos jogadores e participar de esportes de fantasia diários. É possível, no entanto, que os usuários tenham problemas de tempos em tempos em qualquer plataforma online. “Falha ao verificar a identidade” está entre os problemas mais comuns que os usuários encontram com o PrizePicks. Você pode ficar frustrado com esse erro, mas não se preocupe – temos algumas soluções para ajudá-lo a resolvê-lo.

O que é o erro “Falha no PrizePicks ao verificar a identidade”?

Para solucionar o erro “PrizePicks Failed to Verify Identity”, é importante entender por que ele ocorre. Normalmente, esse erro ocorre quando a plataforma não consegue confirmar sua identidade usando as informações que você forneceu ao criar sua conta. Pode haver vários motivos para isso, como detalhes incompatíveis, problemas de documentos ou erros técnicos.

PrizePicks pode não conseguir verificar sua identidade se você usar um tipo de documento diferente. É possível que o PrizePicks não consiga verificar sua identidade se seu ID expirou ou não funciona mais. Sua identidade pode não ser verificada pelo PrizePicks se estiver danificada ou de outra forma difícil de ler. Você pode não conseguir verificar sua identidade se cometer um erro ao inserir suas informações pessoais. O sistema de verificação do PrizePicks também pode ter apresentado falhas, impedindo o PrizePicks de verificar sua identidade.

Como resolver falha ao verificar a identidade nas escolhas de prêmios

Se você estiver enfrentando o erro “Falha ao verificar a identidade” no PrizePicks, siga estas etapas para solucionar e resolver o problema:

Verifique novamente suas informações

Você deve primeiro revisar as informações inseridas durante os processos de criação e verificação da conta. É importante que as informações dos seus documentos de identificação correspondam às informações do seu nome, data de nascimento e outros dados pessoais. É possível falhar na verificação de identidade mesmo que haja uma pequena discrepância.

Use uma foto nítida e bem iluminada

É melhor tirar uma foto nítida e bem iluminada do seu documento de identidade para que possa ser lido facilmente. Recomenda-se evitar o uso de imagens borradas ou distorcidas, pois isso pode causar problemas durante o processo de verificação.

Verifique se sua identidade é válida e não expirou

É possível que o PrizePicks não consiga verificar sua identidade se seu ID expirou ou não funciona mais. Devido ao fato de IDs expirados ou inválidos não poderem provar sua identidade, eles não são considerados confiáveis.

A verificação de sua identidade no PrizePicks depende de seu documento de identidade atual e válido. Certifique-se de que seu documento de identidade seja atual e válido.

Acesse o seu perfil PrizePicks e certifique-se de que todas as informações estejam atualizadas. É importante que você verifique os detalhes do seu endereço, número de telefone e outros detalhes. Certifique-se de que quaisquer informações desatualizadas ou incorretas sejam atualizadas e que o processo de verificação de identidade seja tentado novamente.

Limpar cache e cookies do navegador

Às vezes, há problemas técnicos que podem levar a falhas na verificação de identidade. É uma boa ideia limpar o cache do seu navegador para remover quaisquer dados armazenados que possam estar causando conflito. Feito isso, tente novamente o processo de verificação.

No seu computador, inicie o navegador Google Chrome. Depois, clique no três pontos no canto superior direito para abrir o menu. No menu suspenso, selecione “Configurações“. Depois disso, clique em “Privacidade e segurança”Na barra lateral esquerda. Limpar dados de navegação.” Agora, na seção “Privacidade e Segurança”, clique em “.” Selecione um intervalo de tempo. Escolhendo “Tempo todo”resultará em uma limpeza abrangente. Depois, certifique-se de “Cookies e outros dados do site” e “Imagens e arquivos armazenados em cache” são verificados. Apagar os dados“. Você precisará fechar e reabrir o Chrome. Para excluir os itens selecionados, clique em ““. Você precisará fechar e reabrir o Chrome.

É imprescindível que você utilize a versão mais recente do aplicativo PrizePicks ou acesse a plataforma através de um navegador atualizado. Para resolver o problema de verificação de identidade, os desenvolvedores lançam frequentemente atualizações que corrigem bugs e melhoram a funcionalidade geral.

Espere e tente novamente

É possível que o erro seja temporário em alguns casos. Você pode esperar algum tempo e tentar o processo de autenticação novamente mais tarde. Talvez você não precise executar nenhuma etapa adicional para resolver problemas temporários do servidor ou erros do sistema.

Depois de atualizar seu perfil e verificar suas informações, e o erro persistir, entre em contato com o suporte ao cliente do PrizePicks. O representante da sua conta pode fornecer informações valiosas sobre seu problema específico e orientar você nas etapas necessárias para corrigi-lo.

Como verificar facilmente sua identidade no PrizePicks

O PrizePicks exige que você forneça uma foto de um documento de identidade emitido pelo governo para verificar sua identidade. Podem ser utilizados documentos como carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade nacional ou similares. Aqui estão as etapas para iniciar o processo de verificação:

entrar. Crie uma conta no PrizePicks e No aplicativo, encontre o “Verifique a identidade”Seção (geralmente oculta nas configurações da sua conta). Depois, você deve seguir as instruções fornecidas para capturar uma foto nítida do seu documento de identidade. É importante garantir que o ID esteja visível e não distorcido ou borrado. Você precisará inserir informações adicionais, como nome, data de nascimento e endereço. Por favor, envie sua identidade e informações pessoais.

Um especialista em verificação normalmente analisa sua identidade após enviá-la ao PrizePicks. Sua conta será verificada se seu ID atender aos requisitos e padrões da plataforma, dando a você acesso para começar a jogar. Seu documento de identidade pode ser rejeitado na análise inicial, mas pode ser solicitado que você envie uma foto melhor ou outro documento de identidade caso o seu tenha sido rejeitado.

Quanto tempo leva para verificar o PrizePicks?

PrizePicks não oferece nenhuma informação sobre quanto tempo leva para verificar a identidade, pois depende de vários fatores.

Geralmente, o PrizePicks leva 48 horas para verificar a conta de um usuário. Talvez você precise esperar mais se seu documento de identidade estiver em análise ou se houver problemas com sua conta.

Seria melhor entrar em contato com o suporte ao cliente da PrizePicks se você estiver preocupado com o tempo que leva para verificar sua identidade.

Seu gerente de verificação deverá ser capaz de fornecer uma atualização sobre o status da sua inscrição e fornecer um cronograma estimado.

