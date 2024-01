Como desbloquear cartão de crédito? Conheça 7 opções diferentes

Você sabe como ativar o seu primeiro cartão de crédito? Se você está ansioso para começar a fazer compras com o seu novo cartão, mas não sabe como desbloqueá-lo, não se preocupe.

Neste artigo, vamos tirar todas as suas dúvidas e mostrar 7 opções diferentes para você liberar o seu cartão e aproveitar todas as vantagens.

O que é preciso para desbloquear o cartão de crédito?

Em primeiro lugar, é importante lembrar que o bloqueio do cartão de crédito é uma medida de segurança adotada pelos bancos e operadoras de cartão.

Assim, o seu objetivo é evitar que o cartão seja usado por alguém que não seja o titular, caso ele seja extraviado, roubado ou clonado. Dessa forma, somente você pode liberar o seu cartão e começar a usá-lo.

Para desbloquear o seu cartão de crédito, você vai precisar dos seguintes dados:

O número do seu cartão, que está na frente dele;

O código de segurança CVV, que são os três últimos números que estão no verso do cartão;

A senha do seu cartão, que pode ser a mesma da conta corrente ou uma senha específica que você recebeu junto com o cartão;

O código iToken ou biometria, que são formas de confirmar o seu desbloqueio.

Esses dados podem mudar de acordo com o banco ou a operadora do cartão, mas geralmente são esses os mais pedidos. Por isso, é importante ter o seu cartão em mãos e guardar a senha em um lugar seguro.

Você pode desbloquear o seu cartão de crédito de várias formas, dependendo da sua preferência e conveniência. A seguir, confira alguns exemplos.

Aplicativo do banco ou da operadora do cartão

É uma forma rápida e prática de desbloquear o seu cartão pelo celular. Isso porque você só precisa baixar o aplicativo, fazer o login com seus dados e seguir as instruções na tela.

Geralmente, é necessário informar o número do cartão, o CVV e a senha da conta ou do cartão. Além disso, alguns aplicativos também pedem o iToken ou a biometria para validar o desbloqueio.

Internet banking

Esta é outra opção para desbloquear o seu cartão pelo computador. Você só precisa acessar o site do banco ou da operadora do cartão, entrar na sua conta com seus dados e procurar pela opção de desbloqueio de cartões.

Assim como no aplicativo, você vai precisar informar o número do cartão, o CVV e a senha da conta ou do cartão. Além disso, também pode ser necessário o iToken ou da biometria para confirmar o desbloqueio.

SMS

É uma forma simples e fácil de desbloquear o seu cartão pelo celular. Para isso, é preciso enviar uma mensagem de texto para um número específico com a palavra DESBLOQUEAR e os quatro últimos dígitos do seu cartão.

Depois, você vai receber uma mensagem de confirmação do desbloqueio. Mas essa opção pode não estar disponível para todos os bancos ou operadoras de cartão.

WhatsApp

O desbloqueio pelo WhatsApp é uma forma moderna e interativa de desbloquear o seu cartão pelo celular.

Dessa forma, será necessário enviar uma mensagem para um número específico informando que você deseja desbloquear o cartão de crédito.

Além disso, pode ser necessário informar o número do cartão, o CVV e a senha da conta ou do cartão.

Caixa eletrônico

Essa é uma forma tradicional e segura de desbloquear o seu cartão presencialmente. Assim, basta se dirigir até um caixa eletrônico do seu banco ou da rede conveniada, inserir o seu cartão bloqueado e escolher a opção de desbloqueio de cartões.

Nesta opção, será necessário informar a senha da conta ou do cartão e confirmar o desbloqueio com a sua biometria.

Agência bancária

Outra forma de desbloquear o seu cartão de crédito de forma presencial é na agência bancária. Durante o atendimento, será necessário apresentar o seu cartão e um documento oficial com foto.

Central de atendimento

A Central de Atendimento é o serviço telefônico do seu banco. Dessa forma, para receber atendimento por este canal, basta ligar para o número que está no verso do cartão, escolher a opção de desbloqueio de cartões e informar os dados solicitados.