Como é Calculado o Abono salarial? Quando Será pago? Tire suas dúvidas!

O pagamento do salário é um benefício anual gerenciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, proveniente do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse benefício é conhecido como Abono Salarial e pode chegar até o valor de um salário mínimo. A Caixa Econômica Federal é responsável por realizar o pagamento desse benefício.

Mudanças implementadas pela Lei 13.134/15

A partir da implementação da Lei 13.134/15, as regras para o cálculo do Abono Salarial sofreram alterações. Agora, o valor do benefício é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. Para realizar o cálculo, é necessário multiplicar o número de meses trabalhados por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.

É importante ressaltar que, para ter direito ao Abono Salarial, o trabalhador precisa ter trabalhado, no mínimo, 30 dias com carteira assinada por uma empresa no ano-base. Cada mês trabalhado equivale a 1/12 do salário mínimo no valor do benefício, sendo que períodos de serviço iguais ou superiores a 15 dias são considerados como mês integral.

Calendário de pagamento do Abono Salarial

Para saber quando será pago o Abono Salarial, é necessário consultar o calendário de pagamento de acordo com a data de nascimento ou final de inscrição no PIS/PASEP. Confira as datas:

Pagamento para PIS:

Data de nascimento Data de pagamento Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de março Março 15 de abril Abril 15 de abril Maio 15 de maio Junho 15 de maio Julho 17 de junho Agosto 17 de junho Setembro 15 de julho Outubro 15 de julho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

Pagamento para PASEP:



Final de inscrição Data de pagamento 0, 1 15 de fevereiro 1, 2 15 de março 2, 3 15 de abril 3, 4 15 de abril 4, 5 15 de maio 5, 6 15 de maio 6, 7 17 de junho 7, 8 17 de junho 8, 9 15 de julho 9 15 de julho

Acesso ao Abono Salarial através do Aplicativo CAIXA Tem

Além de disponibilizar informações sobre o benefício e permitir a consulta ao calendário de pagamentos, o aplicativo CAIXA Tem oferece a possibilidade de realizar diversas transações bancárias diretamente pelo smartphone. Os trabalhadores podem utilizar o aplicativo para fazer compras com o cartão de débito virtual, pagar boletos, realizar saques sem cartão nos caixas eletrônicos e lotéricas, além de utilizar o PIX.

Como consultar o Abono Salarial?

A partir do calendário de 2023, referente ao ano-base de 2021, a CAIXA atuará exclusivamente como agente pagador do benefício, encaminhado na folha de pagamento pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Para saber se tem direito ao Abono Salarial, os trabalhadores podem consultar os canais da CAIXA, como a internet, o aplicativo, o telefone, as agências e as casas Lotéricas. Também é possível obter informações diretamente no Ministério do Trabalho e Emprego, pelo telefone 158 ou através do Aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Consulte agora se você tem direito

O Abono Salarial é um direito do trabalhador e pode contribuir para sua saúde financeira anual. Não perca tempo e verifique agora mesmo sua situação referente ao Abono Salarial acessando o aplicativo CAIXA Trabalhador. Lembre-se de conferir as datas de pagamento de acordo com seu mês de nascimento ou final de inscrição no PIS/PASEP. Aproveite as facilidades oferecidas pelo aplicativo CAIXA Tem para realizar transações bancárias de forma prática e segura. Não deixe de consultar se você tem direito ao Abono Salarial e garanta esse benefício importante para sua vida profissional.