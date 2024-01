Como encontrar o aniversário de alguém online em 2024 [Without Asking]

É uma tradição muito comemorada o aniversário de amigos e familiares, mas e se você precisar saber ou tiver esquecido a data de nascimento? Nunca foi tão fácil descobrir tais detalhes, graças à era digital. Hoje em dia, com tanta informação online, saber a data de aniversário de alguém não é complicado, mas exige discrição e respeito pela privacidade. Então, aqui você aprenderá sobre o que há de mais genuíno maneiras de saber o aniversário de alguém em 2024.

Como encontrar o aniversário de alguém online em 2024

Aqui estão algumas maneiras básicas de comemorar o aniversário de alguém online com e sem contatá-lo:

1. Use a Pesquisa Google

É fácil encontrar a data de aniversário de alguém quando você usa o Google, o mecanismo de busca mais poderoso disponível. Você deve inserir o nome entre aspas, seguido de informações adicionais como cidade, local de trabalho ou qualquer outra coisa que possa identificá-lo. Os resultados da pesquisa podem ser restringidos desta forma, tornando mais fácil encontrar detalhes de aniversário relevantes para a pesquisa.

Você pode entrar em contato discretamente com a pessoa que está pesquisando se compartilhar amigos ou contatos em comum com ela. Não é incomum que pessoas do mesmo círculo social saibam os aniversários umas das outras. É importante ser cauteloso com esta abordagem, garantindo a confidencialidade e respeitando a privacidade de todas as partes.

3. Diretórios de aniversários online

Existe um site dedicado a compilar e compartilhar informações sobre aniversários. Existem sites especializados em fornecer detalhes sobre aniversários de pessoas, como FamousBirthdays ou BirthdayScan. Pode não ser possível encontrar essas plataformas no perfil de todos, mas sua utilidade pode ser apreciada, principalmente se a pessoa alcançou algum tipo de reconhecimento.

4. Pesquisa reversa de imagens

Você pode pesquisar a foto da pessoa em ferramentas de pesquisa reversa de imagens, como Google Images ou TinEye. No entanto, quando você carrega uma imagem, o mecanismo de busca tentará encontrar outras imagens que contenham a mesma imagem. Se você inserir a data de nascimento de uma pessoa, poderá encontrar perfis ou sites contendo seus detalhes.

5. Registros públicos e mecanismos de pesquisa de pessoas

É possível que o público acesse registros públicos, incluindo registros de nascimento. Os motores de busca de pessoas e os bancos de dados online coletam essas informações de diversas fontes. Existem vários sites que podem fornecer a data de nascimento que você procura, como Whitepages, Spokeo e FamilySearch. Você deve respeitar os limites legais e éticos ao acessar algumas dessas informações, e algumas delas podem exigir pagamento.

Como Encontrar o Aniversário de Alguém no Linkedin 2024

Pode ser necessário explicar suas ações quando o LinkedIn notificar que alguém visualizou seu perfil. No entanto, você pode acessar a data de aniversário de uma pessoa se ela for membro da sua rede LinkedIn:

Minha rede ”No aplicativo LinkedIn. Clique no “”No aplicativo LinkedIn.

Gerenciar minha rede “. Em seguida, toque em ““.

Conexões .” Em seguida, selecione “.”

Para saber a data de aniversário de alguém, localize seu perfil.

Pode ser possível encontrar as informações de aniversário rolando a página para baixo até chegar ao “Contato” seção.

Muitas vezes é o Facebook que oferece mais informações sobre a vida pessoal das pessoas entre as plataformas de mídia social. Você pode encontrar muitas informações sobre eles no Facebook, seja sobre educação, status de relacionamento ou aniversário. Para saber o aniversário de uma pessoa no Facebook, siga estas etapas:

Se você estiver interessado em conferir o aniversário de uma pessoa específica, abra seu perfil .

Ver [user’s name] Sobre informações ” seção. Para acessar as informações do perfil do usuário, procure o “” seção.

Informação básica“. Você pode encontrar a data de nascimento da pessoa em ““.

Os usuários do Facebook normalmente incluem o básico de suas informações pessoais, mas pode haver exceções, como excluir de seu perfil certos detalhes como escolaridade, cidade natal ou aniversário.

Como Encontrar o Aniversário de Alguém no Instagram

Se você quer saber o aniversário de alguém, o Instagram não possui um recurso dedicado. Existem, no entanto, alguns truques inteligentes que você pode empregar para descobrir essas informações através de plataformas populares de mídia social, como o Facebook. Então, veja como encontrar a data de aniversário de alguém usando o Instagram:

Na sua conta do Instagram, procure o nome de usuário do usuário e siga-o. perfilvocê poderá encontrar fotos e postagens sobre seus aniversários de anos anteriores. Se você percorrer seusvocê poderá encontrar fotos e postagens sobre seus aniversários de anos anteriores.

Como Encontrar o Aniversário de Alguém no Whatsapp

Não é possível saber a data de nascimento (DOB) de alguém no WhatsApp. No entanto, é improvável que você encontre os aniversários das pessoas no WhatsApp se elas entrarem em contato com você com frequência e você já lhes desejou um feliz aniversário. Aqui estão as etapas a seguir:

Navegue pelo seu histórico de bate-papo no WhatsApp para encontrar a conversa em que você anteriormente desejou feliz aniversário a alguém. Cada conversa do WhatsApp inclui um carimbo de data, que permite saber quando é o aniversário deles.

Na seção de informações do Twitter, os usuários podem adicionar seus aniversários, assim como fazem em outras plataformas de mídia social. Ele aparecerá no canto superior esquerdo da página da pessoa se ela tiver inserido a data de nascimento. Suas postagens terão uma sobreposição de balão de néon no dia do aniversário real. Se a pessoa não inseriu a data de nascimento na página de perfil e você não sabe como encontrá-la, não terá escolha a não ser descobrir de outra maneira.

Como encontrar a data de aniversário de alguém usando o Snapchat

Sempre que os usuários especificam um aniversário nas informações do perfil, o Snapchat exibe um emoji de bolo de aniversário ao lado de seus nomes. Veja se um bolo aparece ao lado do nome deles na sua lista de amigos se você for amigo deles no Snapchat. Se você tem apenas uma vaga ideia de quando é o aniversário deles, pode ser necessário fazer isso diariamente por um tempo.

signo do zodíaco sob o painel de informações. Em seu signo, eles verão um caixa roxa com um dos 12 símbolos dentro. Em um perfil do Snapchat, você pode descobrir a data de aniversário de alguém verificando sua data de nascimento.sob o painel de informações. Em seu signo, eles verão umcom um dosdentro.

Como você encontra o aniversário de alguém pelo número de telefone?

Certamente é possível que um site de pesquisa reversa por telefone forneça a data de aniversário de alguém. É possível pesquisar em seu banco de dados informações sobre um número de telefone, incluindo a data de nascimento do indivíduo, se tal informação estiver disponível. Nas pesquisas reversas de números de telefone, informações pessoais sobre indivíduos podem ser descobertas por meio de seus números de telefone.

LEIA TAMBÉM: