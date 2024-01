Como encontrar sua antiga conta musical no TikTok 2024

Musical.ly é um aplicativo que reúne desafios criativos e sincronização labial para criar vídeos curtos. É provável que você sinta saudades dos vídeos e momentos que compartilhou no outrora popular aplicativo Musical.ly, que mais tarde se fundiu com o TikTok. A boa notícia é que você pode recuperar sua conta antiga do Musical.ly sem muita dificuldade. Portanto, se você não sabe como encontrar sua conta musical antiga, você deve seguir os métodos que mencionamos abaixo neste artigo.

Você pode fazer login em sua conta musical?

Certamente, você pode acessar sua conta Musicalmente. Como o Musically foi migrado para o TikTok, todos que tinham uma conta no Musically podem recuperar o acesso à sua conta no TikTok inserindo suas credenciais de login do Musically. Você pode fazer login em contas musicais mais antigas, mesmo que não saiba as credenciais de login, por meio do aplicativo TikTok, mesmo que não tenha acesso a elas. Para acessar sua conta Musically, você deve ter o endereço de e-mail e a senha corretos.

Quando foi excluído musicalmente?

Em novembro de 2017, a ByteDance, proprietária do aplicativo na época, decidiu encerrar o Musically e migrá-lo para seu próprio aplicativo, o TikTok. Musical.ly Inc foi propriedade do Musically por um longo tempo até ser lançado em abril de 2014. Em agosto de 2018, ByteDance lançou o TikTok (fundido com Musical.ly), mantendo todos os recursos, mas renovando a aparência. Houve um grande aumento no número de usuários e na popularidade do TikTok. O TikTok está quase universalmente disponível em smartphones.

Como posso saber se minha conta TikTok foi excluída?

O TikTok irá notificá-lo se sua conta for removida ou excluída. É possível que, a partir desse momento, você não consiga acessar sua conta com suas credenciais.

Além disso, seu nome de usuário não deverá aparecer nos resultados da pesquisa se você pesquisá-lo na barra de pesquisa. Ao clicar no perfil da sua conta, você verá uma mensagem informando que a conta não existe mais.

Sempre que sua conta TikTok for excluída por engano, você deve entrar em contato imediatamente com a equipe de atendimento ao cliente da TikTok e informar o que aconteceu.

Como encontrar sua antiga conta musical no TikTok?

Com a fusão que aconteceu entre Musically e TikTok, tornou-se uma versão melhor. Aqui estão as etapas que você precisa seguir para encontrar sua conta antiga do Musically no TikTok.

Inicialmente, instale o aplicativo TikTok em seu dispositivo Android ou iOS. Na barra inferior, clique no Perfil aba. Depois, na parte inferior da tela, clique em Conecte-se Na próxima tela, clique em Usar telefone/e-mail/nome de usuário . Clique no E-mail/Nome de usuário aba. Depois de inserir seu e-mail/nome de usuário, clique em Conecte-se e está tudo pronto! Finalmente, você estará logado com sucesso em sua conta TikTok.

Como você exclui sua conta antiga do Muscally?

Musicalmente, os usuários têm outra grande preocupação: excluir suas contas antigas. Para excluir sua conta antiga do Musically, siga as etapas listadas abaixo.

Inicialmente, instale o aplicativo TikTok na App Store ou Play Store. Depois disso, você precisará iniciar o TikTok no seu dispositivo após o download. Depois, no canto inferior direito, toque no Perfil ícone. Depois de inserir seu nome de usuário e senha Musically, clique em Conecte-se . O próximo passo é tocar Use telefone, e-mail ou nome de usuário Para enviar um código, digite seu número de telefone e clique Enviar código No próximo campo, insira o Código de 6 dígitos você recebeu.

Sua antiga conta Musicalmente, bem como sua conta TikTok, agora serão conectados automaticamente.

Como faço para recuperar minha conta TikTok?

Se você deseja recuperar sua conta TikTok, siga estas etapas:

Download o aplicativo TikTok para o seu smartphone. Inicialmente, no canto inferior direito, toque no Perfil ícone. Em seguida, na parte inferior da tela, toque em Conecte-se O próximo passo é tocar Use telefone, e-mail ou nome de usuário . Você precisará inserir seu número de telefone e tocar no Enviar código . Em seguida, insira o código recebido. Se você tiver um e-mail e um nome de usuário, insira-os e toque em Conecte-se . Finalmente, para recuperar o acesso à sua conta, toque em Reativar

Observação: Se você deseja recuperar sua conta após ela ter sido desativada por 30 dias ou se tiver perdido suas credenciais, entre em contato com a Central de Ajuda do TikTok.

Como posso recuperar minha conta antiga do Musically sem e-mail?

Infelizmente, você não pode recuperar sua conta antiga do Musically sem um endereço de e-mail. Para recuperar sua conta, você precisará do endereço de e-mail associado a ela ou do endereço de e-mail de uma nova conta vinculada à conta de mídia social da sua conta antiga.

É possível redefinir sua senha se você souber o endereço de e-mail associado à sua conta. Para recuperar sua conta antiga, caso você não saiba o endereço de e-mail, entre em contato com o suporte musical.

Perguntas frequentes – FAQs

O TikTok exclui contas inativas?

Você pode excluir sua conta TikTok se não a estiver usando. Para permanecerem ativos, os usuários devem fazer login em suas contas pelo menos uma vez a cada seis meses. É possível que uma conta seja excluída permanentemente se um usuário não fizer login dentro desse período.

Se o TikTok descobrir que os usuários não estão seguindo suas diretrizes, a empresa poderá suspender suas contas. Se muitas reclamações forem recebidas de outros usuários ou se problemas técnicos fizerem com que a conta fique inativa, ela poderá ser removida.

Para manter sua conta ativa, você deve visitar o TikTok regularmente e garantir que seu conteúdo e interações permaneçam alinhados com as políticas do site.

Por que as contas do TikTok expiram?

Você pode descobrir que sua conta TikTok está expirando por vários motivos. Geralmente, as contas são sinalizadas por violarem os Termos de Serviço e as Diretrizes da Comunidade do aplicativo, que geralmente incluem spam ou conteúdo impróprio. Os usuários também podem expirar suas contas devido à inatividade, o que significa que não fazem login há muito tempo.

Existem vários motivos pelos quais as contas expiram, como violação de direitos autorais e roubo de identidade. Uma suspensão temporária ou exclusão permanente da conta poderá ser imposta se uma conta violar qualquer uma dessas políticas.

Alguém pode usar meu antigo nome de usuário do TikTok?

Seu antigo nome de usuário do TikTok pode ser usado por outra pessoa. É importante observar, entretanto, que seu nome de usuário antigo não poderá mais ser associado à sua conta depois de alterá-lo. Não haverá outra pessoa com seu novo nome de usuário e você será o único com ele.

Além disso, se você criar uma nova conta usando um endereço de e-mail diferente, ninguém poderá acessar seu nome de usuário antigo.

