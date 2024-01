Como Erik Spoelstra manteve o contrato de US $ 120 milhões do Miami Heat fora das garras da ex-mulher no divórcio

Erik Spoelstra está comemorando um novo sopro de vida depois de finalizar o divórcio de sua esposa e com isso, um mega contrato de US$ 120 milhões com o calor de Miami para inicializar.

O respeitado técnico da NBA deve continuar seu trabalho depois de comprometer seu futuro com a equipe, após meses de especulações sobre seu futuro.

Diz-se que o contrato vale colossais US$ 120 milhões e estenderá a passagem do jogador de 53 anos pela franquia da Flórida por mais de duas décadas.

Spoelstraque esteve à frente do Aquecer desde 2008, é bicampeão da NBA e amplamente reconhecido como um dos melhores a agraciar o jogo, então esses números não serão uma surpresa.

Ele ganhará a maior quantia de qualquer treinador em termos de dinheiro comprometido na história da NBA com o contrato de oito anos, que o liga ao Heat até 2032.

Ícone da NBA Lebron James deu sua aprovação ao seu novo contrato e afirmou que Spoelstra valia ‘cada centavo’ do investimento.

“Vale cada centavo desse contrato!!! Parabéns Spo!!” James escreveu.

Spoelstra adiou anúncio de contrato para se esconder do divórcio

O momento do anúncio, algumas semanas após a finalização do divórcio, certamente não é coincidência. Embora os detalhes do acordo não tenham sido divulgados, resta saber se SpoelstraA ex-mulher terá qualquer direito de reivindicar os rendimentos de seu novo megacontrato.

Spoelstra e sua ex-esposa líder de torcida Nikki36, se separaram em novembro de 2023, após sete anos de casamento, confirmando que haviam tomado uma decisão “conjunta” de pedir o divórcio.

“Tomamos a difícil, mas amigável decisão de entrar com um pedido conjunto para encerrar formalmente nosso casamento”, disseram os dois ao Miami Herald em comunicado conjunto.

“Ambos estamos gratos pela nossa relação e continuamos totalmente empenhados em ser co-pais dos nossos filhos e continuar a torná-los a nossa prioridade partilhada.

“Agradecemos o apoio de todos à medida que avançamos para a próxima fase das nossas vidas e obrigado por respeitarem a privacidade da nossa família.”

Depois de ser acusado por trolls online de ‘atrapalhar o saco’, Nikki acessou o Instagram para atacar aqueles que comentavam sobre os detalhes de seu rompimento e disse que “de acordo com a sociedade grosseira, ignorante e desinformada em geral, as mulheres não podem vencer”.