Como ESCREVER um TCC: o guia rápido para começar

Aprender como escrever um TCC pode te deixar um passo mais próximo do diploma, no final do curso de graduação. Porém, muitos estudantes acabam se enrolando, principalmente por não conhecerem as regras básicas de escrita e normas técnicas.

Então, se você ainda não sabe por onde começar na hora de escrever um trabalho de conclusão, continue por aqui. Separamos algumas dicas de ouro para iniciar a escrita e desenvolvimento, que tornarão muito mais simples o processo.

O que é o TCC?

O TCC é o trabalho de Conclusão de Curso, temido pela maioria dos alunos de universidades no Brasil. Afinal, ele é um dos requisitos obrigatórios para a formação profissional, e possui uma certa complexidade durante a confecção.

Assim, é comum que as faculdades peçam uma monografia ou artigo científico, o que exige conhecimento de uma série de normas. Por isso, a grande maioria dos futuros profissionais pode se enrolar um pouco, com os diferentes formatos para escrever um TCC:

Artigo científico: máximo de 15 páginas (pode variar), especializado, mais focado em conteúdo rápido, pode ou não ser uma revisão de bibliografia;

máximo de 15 páginas (pode variar), especializado, mais focado em conteúdo rápido, pode ou não ser uma revisão de bibliografia; Monografia (revisão bibliográfica): conteúdo completo, entre 40 e 60 laudas (pode variar), mais abrangente, com todo o conteúdo relacionado a um tema, do A ao Z;

conteúdo completo, entre 40 e 60 laudas (pode variar), mais abrangente, com todo o conteúdo relacionado a um tema, do A ao Z; Monografia (pesquisa de campo): Além de uma revisão completa, utiliza a tabulação de dados do autor, discussão com esses dados e resultados próprios, obtidos através de experimentos ou coleta.

Então, a primeira parte importante para aprender como escrever um TCC, é entender em qual formato ele se encaixar. Assim, fica mais fácil conseguir criar e adaptar conteúdo. O mais importante, é verificar quais os requisitos da sua faculdade em específico.

Por que as pessoas tem dificuldade de escrever um TCC?

Antes de entender como escrever um TCC, é preciso saber quais os principais pontos de dificuldade durante o processo. Por isso, separamos alguns dos motivos que causam confusão e desespero dos estudantes nessa hora:



Falta de acompanhamento do orientador;

Ansiedade com o final do curso;

Acúmulo de tarefas junto ao TCC;

Pouca experiência com a produção de conteúdo acadêmico;

Desconhecimento das normas técnicas (ABNT);

Afinal, é um trabalho cansativo, que demanda tempo, estudo, disciplina e dedicação. Por isso, muitos estudantes acabam se perdendo na quantidade de especificações que ele exige. Entender suas limitações e acabar com elas é meio caminho andado.

Dicas simples para aprender como escrever um TCC

Agora que você já sabe quais os principais problemas para aprender como escrever um TCC, vamos à prática. Separamos algumas dicas importantes que vão te ajudar a se situar dentro do universo acadêmico e deixarão mais simples seu final de curso.

1.Escolha bem seu tema

Um dos pontos que pode tornar muito mais simples a o processo de escrever um TCC é a escolha do tema. Alguns estudantes escolhem temas complexos, de pouca relação, e isso é um dos maiores tiros no pé que você pode criar, por isso:

Escolha temas atuais e relevantes;

Não escolha temais muito batidos dentro da sua área;

Veja se existem referências para o conteúdo

Verifique se você tem tempo hábil para esse tema (no caso de coletas de dados)

Observe se é viável escrever sobre ele (tempo, dinheiro, recursos).

Porém, a dica mais importante é: escreva sobre algo que você realmente gosta. Se decidir por um tópico que você não tem afinidade, com certeza o seu processo irá travar, será quase insuportável de tão entediante.

2.Separe as sessões – como escrever um TCC

Em seguida, é importante separar bem as sessões do seu conteúdo, já que cada uma possui diferentes atribuições. Confira quais são os elementos básicos de um TCC e como organizar seu conteúdo:

Capa, contracapa e demais elementos de identificação;

Resumo: o conteúdo do seu trabalho de forma breve, com até 500 palavras;

o conteúdo do seu trabalho de forma breve, com até 500 palavras; Sumário: índice com todos os tópicos e a numeração das páginas;

índice com todos os tópicos e a numeração das páginas; Introdução: contextualização do assunto, objetivos e justificativa do projeto;

contextualização do assunto, objetivos e justificativa do projeto; Metodologia: todos os métodos utilizados para encontrar referências ou coletar dados;

todos os métodos utilizados para encontrar referências ou coletar dados; Revisão bibliográfica: embasamento teórico inicial para contextualizar o trabalho;

embasamento teórico inicial para contextualizar o trabalho; Resultados e discussão: resultados obtidos e cruzamento de informações com outros achados, de outros autores;

resultados obtidos e cruzamento de informações com outros achados, de outros autores; Conclusão: considerações finais sobre tudo o que você aprendeu

considerações finais sobre tudo o que você aprendeu Referências: outros trabalhos utilizados como referencial teórico.

3.Crie um esqueleto

Assim, criar esqueletos pode ser uma das melhores dicas para aprender como escrever um TCC. Afinal, você precisa separar seus conteúdos, para descobrir a extensão do trabalho e como gerenciar seu tempo para cumprir tudo.

Portanto, separe bem o seu conteúdo em tópicos importantes para o desenvolvimento do trabalho. Se precisar, divida ainda mais e deixe um roteiro bem elaborado para começar a escrever e se dedicar a um tópico de cada vez durante a escrita.

4.Dedique um tempo diário – como escrever um TCC

Então, para criar um bom conteúdo e cumprir seu cronograma, é importante dedicar um tempo diário para a escrita. Portanto, evite tentar escrever tudo no mesmo dia, a qualidade pode cair por conta do excesso de esforço. Algumas outras dicas importantes:

Separe um tempo sem distrações onde você possa focar no trabalho;

Escreva em um local tranquilo e confortável;

Dedique pelo menos duas horas diárias;

Escreva tranquilamente, focando em um tópico por vez.

Dessa maneira, você consegue ter uma tranquilidade maior para produzir seus conteúdos, aproveitando o tempo que tiver. Então, aproveite para colocar seu TCC em dia sem sufoco, dedicando um tempinho diário, ao invés de deixar para a última hora.

5.Use boas referências

A nossa última dica para aprender como escrever um TCC é se atentar para as referências que você utilizará no trabalho. Afinal, não basta somente mencionar outros trabalhos, eles precisam ser bons, atuais e realmente embasar seu conteúdo:

Nada muito antigo (no máximo 5 anos)

Se precisar usar boas referências mais antigas, use o apud

Verifique se as revistas de publicação são boas

Aposte em conteúdos com maior relação ao seu tema

Para a discussão, use trabalhos com dados similares aos seus

Não esqueça dos livros

Use bases de dados dentro da sua área de estudo

Então, se você gostou desse conteúdo, aproveite para conhecer outras dicas incríveis para te ajudar com atividades simples no dia a dia. Assim, você torna seu aprendizado e evolução nos estudos muito menos complicados, e mais eficazes.